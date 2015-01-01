 围观云栖大会有感：从不“栖”而遇到后会有“栖”

我不是第一次来杭州，可这次给我的印象却是最为深刻。一是天气带来的，二是阿里带来的。2017年10月11日清晨，记录了我与云栖大会的不期而遇。

至顶网软件频道 10月16日 云栖大会消息 （文/陶婧婕）我不是第一次来杭州，可这次给我的印象却是最为深刻。一是天气带来的，二是阿里带来的。

十月中旬的杭州，两天内天气忽然从烈日炎炎转变成为寒冷刺骨，我10号落地的时候还在穿半袖儿，11号就必须长袖加外套的组合，我甚至还看到了有人身披羽绒服。

而“热情似火”的阿里云栖大会则与寒冷天气形成强烈的对比。从我踏进北京机场开始，云栖大会的宣传广告就如影随形(杭州萧山机场也一样);在杭州，打出租车去酒店，师傅一听地名儿第一句话问的就是“你是参加阿里云栖大会的吧”;入住酒店，打开门架上电脑要开始工作的时候，又在房间桌子上发现了天猫精灵(阿里人工智能实验室发布智能音箱产品);最让我感到吃惊的是，酒店离云栖大会主会场(云栖小镇国际会议中心)仅有40分钟的车程，但是我必须要提前2个半小时从酒店出发，阿里员工对此给了六个字的解释：人太多!车太多!

2017年10月11日清晨，记录了我与云栖大会的不期而遇。

与云栖大会的第一次亲密接触

People Mountain People Sea(人山人海)——这是我对云栖大会的第一印象。我也参加过许多大大小小的活动跟发布会，能挤成这样的真没几个，在这里感谢阿里员工安排的早班车，要不我也只能站着听完整场大会了。

本着八卦…不对，本着持之有据、言之成理的态度，在写这篇稿子之前特地对云栖大会的历史进行了一番恶补。

云栖大会最早源于八年前的阿里云开发者大会，在最初的五年中，会议有不同的名称，其内容也?直在“进化”，从产品发布到?业解决?案展?，从关注技术到技术与服务并重，从单?的客户到?态圈的建?等不???。可以说会议内涵在不断丰富，层次逐渐清晰，也反映出中国对云计算的认识在渐渐深?。在2015年，这?系列会议终于有了?个更加妥帖的名字——云栖?会。

今年的云栖大会吸引了近5万人参会(所以挤成这样儿)，汇聚了全球云计算、网络通信、信息咨询、企业管理、投资、金融等各领域的最顶级的领军者，云栖大会也俨然成为了阿里巴巴向世人展示其技术力量的平台和窗口。

经历了八年的“进化”，云栖大会的影响力、号召力与日俱增，浙江省委常委、杭州市委书记赵一德出席了本次盛会，并且称云栖大会已经成为全球最具影响力的互联网科技盛会，是互联网界创业、创新的风向标。

可以说，云栖大会已经不在只是阿里的盛会，它也是世界科技圈的盛会。

在活动现场，随处可见各种肤色的外国友人来参会，还亲切的跟我Say Hi;发布有关云栖大会朋友圈信息，不仅迎来了各方点赞，还有朋友留言说：“感觉这几天全世界都在杭州”。

不仅如此，除了科技界，云栖大会还吸引了其他圈的名人，在杭州为新书签售的网红“局座”张召忠(知名军事评论家)也想来参会，但是没有被邀请，在签售会上表达了惋惜之情。

后续：张召忠在微博表示，这次不能参加云栖大会很遗憾

局座，明年见~

再一次“活捉”马云

第一次见马云是在天津世界智能大会(WIC)上，马老师的金句我依然记得，“相信弯道换车，不相信弯道超车，弯道超车，十超九翻车。”从此变成了马老师的路人粉一枚。

继续本着持之有据、言之成理的态度，在学习云栖大会历史的过程中，发现每年马老师在云栖大会上的演讲都“不平凡”，为什么这么说呢?

前年，马老师在云栖大会上提出了人类已经由IT时代进入了DT时代，DT时代火了。去年，马老师在云栖大会上首次提出了“五新”，即新零售、新金融、新制造、新技术、新能源，这一理念也被各领域所接受，过去的一年中频频被各大厂商所提及。

今年将要火的是什么理念呢?答案是——“DAMO”，马老师在今年云栖大会上用了半个小时左右的时间进行了主题演讲，几乎所有的时间都在谈论DAMO。“DAMO”是“达摩院”的英文名，那它具体是做什么呢?这得从今年3月说起，阿里启动了“NASA”计划，要面向未来20年组建强大的独立研发部门，建立新的机制体制，为服务20亿人的新经济体储备核心科技，而达摩院就是“NASA计划”的实体组织，也可以理解为“阿里巴巴研究院”。

马老师回忆道，在阿里巴巴成立七、八年的时候，就有人提议要建立研究室、实验室，但是他坚决反对，他认为很多公司都是“研而不发”，不可能走久。是什么改变了他呢?是责任。阿里今年十八岁了，他自豪的说，到今天，赚钱对阿里巴巴来讲不难，阿里巴巴现在有了钱，就要考虑未来的问题。阿里巴巴把自己定位为一家创造未来的公司，就必须为未来思考问题。

达摩院就是为“未来”而设，它将与阿里巴巴集团现有的研发体系保持相对独立，专注于面向人类未来的前沿技术研究。但马老师还是不喜欢诸如研究院、实验室的说法，在传说故事中“达摩院”代表最高武学机构，阿里巴巴也希望以“达摩院”命名的科研实验室能够做到“侠之大者，利国利民”。

达摩院并非阿里“脑袋一热”的产物，而是经过了深思熟虑。在云栖大会上首次亮相的达摩院就有了非常豪华的明星阵容，首批公布的学术委员会十人中有三位中国两院院士、五位美国科学院院士，包括世界人工智能泰斗Michael I. Jordan、分布式计算大家李凯、人类基因组计划负责人George M. Church等。未来3年内，阿里巴巴在技术研发上的投入将超过1000亿人民币。这是阿里给出的承诺，达摩院必须“玩真的”。

看阿里云各位分舵主的汇报演出

如果把马老师比作阿里总舵主的话，阿里云旗下各事业部的负责人就是分舵主。而云栖大会也是一年内最重要的日子，一众分舵主会将这一年以来取得的成果和即将上市的新品集中向大家展示，这之中还包括一些阿里眼中科技界未来的趋势以及蓝图。

量子技术发展规划：阿里云在量子技术的发展规划，包括量子软硬件、系统算法、计算应用等。阿里云将筹建量子团队，跟中科院一起，满足大家对于未来世界数据计算能力的需求。

着力发展城市大脑：未来城市大脑是城市重要的基础设施，以互联网、计算和数据为基础，实现可持续发展。在杭州萧山区，104个路口信号灯配时无人调控，使得车辆通行速度提升15%，平均节省时间3分钟。此外，城市大脑融合高德、交警微波和视频数据去感知交通事件，包括拥堵、违停、事故等，并触发机制进行智能处理。以交通治理为起点，经过一年试验，城市大脑已经首先消灭从摄像头到红绿灯“最远的距离”，并且落点到了更多城市，包括苏州、衢州、澳门等。

云上时代已经不远：2017年，阿里云8年的时候，80%的创新企业在阿里云上。再过八年，如果80%的企业创新都会在阿里云上。中国会迎来真真正正的完整的云上的时代。阿里云还带来了新一轮产品降价的消息，包括阿里云的云数据库RDS、云存储容量型NAS和Web应用防火墙等产品均有降价，最高降幅达53%。

大数据计算能力新突破：阿里云在大数据计算能力上的新突破：将BigBench数据规模扩展到100T;流计算2.0每秒峰值达千万QPS，整体链路延时亚秒级;E-MapReduce对比同类产品平均性能提升3倍。

阿里云Link物联网平台：阿里云Link物联网平台将战略投入物联网云端一体化使能平台、物联网市场、ICA全球标准联盟等三大基础设施，推动生活、工业、城市三大领域的智联网。在未来5年内，将持续投入，实现“服务100万开发者、沉淀100万物联网应用解决方案、链接100亿物联网设备，撬动全球物联网产业实现万亿市场规模”目标。

AliGenie 开放平台：AliGenie 开放平台，主要包括三大部分：精灵技能市场、硬件开放平台、行业解决方案，全面赋能智能家居、新制造、新零售、酒店、航空等服务场景。

为汽车而生的AliOS：AliOS是为汽车而生的操作系统。阿里巴巴集团资深副总裁、阿里云总裁胡晓明第一次以AliOS总裁身份亮相，他表示，汽车是AliOS驱动万物智能的开始，我们将定义一个不同于PC和移动时代的物联网操作系统。在过去的一年里，上汽自主品牌新车全线搭载了AliOS操作系统，陆续推出了近十款新车。超过25万辆智联网汽车行驶在道路上，正在改变汽车出行。未来，AliOS将重点布局手机、汽车、PAD，目标是将这些设备链接起来通过云计算赋能产生价值。

从规模来看，阿里巴巴已经成为全世界最大的电商，而其背后是阿里巴巴强大的技术支撑。阿里云副总裁李津表示，我们希望通过不断的技术进步和资源优化，把这些技术红利和所有人分享，降低创新门槛，不断提升社会效率。

思想有多远，舞台就有多大。各位分舵主们，加油，看好你们呦~

后会有“栖”

参加完云栖大会之后，我对阿里以及阿里云有了更深层次的了解。

我知道，阿里巴巴市值达到了4721亿美元(美国东部时间10月10日上午11时21分)，已经超过了亚马逊!

我知道，阿里巴巴集团旗下云计算业务阿里云成立八年了，八年来阿里云为客户提供了124个产品，产品新功能每天都有在云端更新。在全球得到了超过100万客户的采用，遍及67多个国家和地区，覆盖了34%的中国500强企业。

我知道，今天阿里巴巴的规模已经等于全世界第二十一大经济体，拥有五亿多的月活跃用户，有巨大的数据，无数的消费者……

马老师自豪的说道，阿里野心很大，它要孕育的是一个社会，而不是一个公司。阿里巴巴未来二十年的目标是打造世界第五大经济体，他觉得阿里巴巴必须是一家创造未来的公司，阿里巴巴也必须要担当起这个责任。

阿里巴巴已经成立十八年了，在这十八年里，它给我们带来无数的震撼与惊喜，一次又一次站在了浪潮之巅。

期待下一次在杭州与“云栖大会”再聚，云栖大会，后会有期，哦不对，是后会有“栖”。