IBM打造新区块链支付平台支持跨境金融交易

IBM通过一项新的合作伙伴关系提供面向企业和消费者的跨境区块链支付解决方案。

至顶网软件频道消息：

IBM通过一项新的合作伙伴关系提供面向企业和消费者的跨境区块链支付解决方案。

昨天在多伦多举行的Sibos大会上，IBM宣布推出了这个新的支付网络，利用Stellar Development Foundation开发的免费开源网络Stellar网络，并且得到了来自银行支付基础设施公司KlickEx Group的支持。

该平台采用Stellar的Lumens加密货币来促进在多个货币对的跨境交易，并且已经在跨太平洋岛屿、澳大利亚、新西兰和英国12个“货币走廊”的实时交易处理。

KlickEx在声明中表示：“使用块状分布式记账方法，所有相关方都可以访问和看到金融交易的清算和结算。这将扩大全球的金融流动，适用于所有付款类型，允许金融机构自己选择交收中央银行发行的数字资产结算网络。”

IBM的这个平台可以例如让萨摩亚的一位农民与印度尼西亚的买家订立贸易合同。区块链可以记录合同、管理文档、处理抵押品和信用证等财务内容，最后双方用不同的货币可立即完成交易。

很多银行对这种方法表示欢迎，特别是考虑到这项服务避免了使用Swift做跨境交易的需求，IBM已经与来自亚太区的诸多金融机构签订了协议，其中包括毕尔巴鄂银行、印度尼西亚银行、印度尼西亚曼迪利银行、印尼国家银行、印尼宝石银行、印尼人民银行、泰国泰华农民银行、瑞穗金融集团、澳大利亚国民银行、瑞萨商业银行、菲律宾三井住友金融集团、加拿大道明银行、WorldCom Finance的Wizdraw（HK）。

IBM新闻发言人表示：“在世界领先的金融机构的指导下，IBM正在努力探索新的方式让支付网络更觉高效和透明，让银行业即使是在世界最偏远的地方也能做到实时处理。”

该平台扩展到新市场的完整时间表并不明确，但是IBM及其合作伙伴似乎十分热衷于在全球范围内扩展该平台，这是非常好的理由：不仅跨境资金流动非常快，使用区块链技术也为涉及到银行的跨境交易提供了透明度和安全性。