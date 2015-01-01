 IBM宣布向公有云中增加Docker Enterprise Edition

软件容器公司Docker将与IBM合作，寻求更多途径扩展到企业级领域。

至顶网软件频道消息：

软件容器公司Docker将与IBM合作，寻求更多途径扩展到企业级领域。

Docker表示，计划提供一个特别版的Docker for IBM Cloud，其主要有点是可以利用IBM的云服务让应用更加智能。

IBM Cloud Platform副总裁、首席技术官Jason MacGee在一篇博客文章中指出，IBM和Docker在致力于实现软件容器方面有着悠久的合作历史。双方合作的成功已经见到成效，因为两家在今年年初合作提供了面向Linux on IBM z Systems、LinuxONE和Power Systems的Docker Enterprise Edition，支持混合云环境。最近，Docker还增加了对IBM大型机的支持。现在，增加了在IBM云上对Docker Enterprise Edition的支持，两家公司将把合作关系推向一个新的层面。

McGee表示，这是重要的一步，因为企业永远也不会有足够的选择，因为他们希望能够在云中整合关键基础设施和工作负载。他补充说，通过这些新的合作关系，客户能够以远超过以前的速度将他们的容器化应用（运行在多个计算环境中）迁移到IBM云中，然后扩展到IBM一系列云服务中，让他们更高效、更有竞争力。

“一旦这些现有工作负载通过Docker容器过渡到IBM Cloud，企业团队将可以快速连接这些服务，并整合这些服务，让IBM公有云对企业更具吸引力。这意味着企业可以利用他们的单一应用，让其利用Watson变得更加智能，而无需改变原始应用。”

为了进一步巩固双方的关系，IBM表示将会加入Docker的Modernize Traditional Applications Program计划，帮助客户改进他们的数字化转型项目。现在有越来越多的企业组织在考虑，他们如何能够利用现有传统应用，使其运行在混合云和公有云基础设施上。IBM和Docker表示，最好的方式就是在迁移应用之前把应用放在容器中。作为官方的Docker MTA项目合作伙伴，IBM表示将会帮助更多客户实现应用的容器化，并将这些应用迁移到它的平台上。

最终，这个新协议的成果将是IBM在Docker Store中提供部分IBM软件，其中包括WebSphere Application Server、WebSphere MQ和IBM DB2数据库。

两家公司表示将共同致力于尽快提供Docker for IBM，测试版将在今年第四季度推出。