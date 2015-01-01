苹果和通用电气联手为移动设备打造工业应用程序

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至顶网软件频道消息：
苹果和通用电气两家公司的业务重点大多时间都非常地不同，而现在两家公司却结盟共同进军移动市场。
根据今天早上宣布的新合作伙伴关系协议，两家公司将合作开发应用程序，目标用户为工业部门里在工作中使用iOS设备的专业人士。联盟将以通用电气开发的云平台Predix为中心开发应用程序，Predix可帮助企业分析来自诸如生产设备等实体资产的传感器数据。据通用电气介绍，从传感器数据得到的信息可以用于各种应用，如追踪技术问题、提前预测技术问题等等。
通用电气与苹果公司合作的第一款产品是Predix软件开发工具（SDK），该开发工具将于10月26日发布。开发工具旨在简化应用程序的创建，这些应用程序可通过iPhone和iPad用上Predix平台的分析功能。
Predix应用程序的开发将以通用电气为主导。借助苹果的支持，工业巨头通用电气计划开发供内部和客户使用的Predix应用程序。
Predix应用程序的第一款工具产品名为“资产绩效管理案例”，该工具产品的目的是帮助技术人员监视工业设备的健康。通用电气的应用产品数目过一段时间后可能会大幅增加：通用电气为航空、制造、医疗和能源各行业的客户提供服务。
Predix软件开发工具除了用于开发通用电气应用程序外，也可以在用户构建自己的定制软件是派上用场。外部开发人员也可以利用该工具包创建Predix新产品。
今天推出的合作伙伴关系的关键在于，两家公司计划今后就开发市场进行合作。苹果公司将面向使用iOS的部门和开发人员推广Prefix，而通用电气则计划在内部针对移动巨头苹果的手机进行“标准化”。而且，工业巨人通用电气鼓励公司员工人员在工作中采用Mac。
近段来，越来越多的公司都在与苹果建立合作关系，其目的是更好地瞄着移动市场，通用电气只是众多公司里的一家。在此之前，咨询巨头埃森哲PLC 与iPhone制造商苹果结盟为企业提供iOS开发服务。德勤有限公司、IBM公司和思科系统公司也都与苹果有合作关系。
通用电气与苹果的联盟似乎是其战略转移的一部分。 今年8月，匿名内部知情人士称行政总裁John Flannery正在考虑建立新合作伙伴关系的事情，以扩大Predix的采用。
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