SAP云和商业软件业务放缓 HANA仍是主要动力

在持续将应用业务转向云的过程中，欧洲商业软件巨头SAP第三季度业务出现放缓的迹象。在至少两个季度实现软件许可业务和云收入强劲增长之后，SAP今天公布的财报显示，这两项业务都有所放缓。

至顶网软件频道消息：在持续将应用业务转向云的过程中，欧洲商业软件巨头SAP第三季度业务出现放缓的迹象。

在至少两个季度实现软件许可业务和云收入强劲增长之后，SAP今天公布的财报显示，这两项业务都有所放缓。

这个消息让投资者颇感意外，尽管SAP提高了全年的销售预期，但是在法兰克福交易所的股价下跌了2.9%。不过，在财报电话会议之后，SAP在纽约证券管交易所早盘交易中的股票价格上涨了1%，在欧洲交易所的股票回归平稳。

据路透社称，SAP的收入同比增长8%至56亿欧元（66亿美元），没有达到此前57.1亿欧元的预期。SAP表示，部分特别项目的利润上涨了4%达到16.4亿欧元（以持续汇率计算），低于此前分析师预期的16.9亿欧元。

Forrester Research副总裁、首席分析师Andrew Bartels表示：“整体来看，这并不是一个表现很好的季度。增幅不如之前几个季度那么强劲，”特别是在北美地区。

原因之一就是之前几个季度增长太过抢眼：企业网络部门（包括收购Ariba、Concur Technologies、Fieldglass和SuccessFactors的业务）。Bartels指出，SAP一直依赖于这些业务的增长，导致在Ariba等应用上取得的成功引发了自满，而这个业务已经不再是同类最佳，这使得竞争对手赢得了一定的份额。

不过这并不是唯一令人失望的事情。通过云计算服务提供的应用，这部分收入增长了9%，尽管有充足的投资但低于此前几个季度，也远远落后于Salesforce.com等云领导厂商。

不过，SAP首席执行官Bill McDermott在财报电话会议上表示，SAP“坚定向云发展”，他指出已经赢得了来自中国等国家的大订单。“预计第四季度会集中爆发。不要担心预定情况，放心，预定情况非常好。”他表示，估计SAP“云预定至少同比增长30%”。

第三季度强劲增长的一个动力来源就是来自SAP S4HAHA业务套件的收入，这也是SAP提高2017年收入预期的原因之一。客户可以在他们自己的数据中心内使用该套件，也可托管在云中。第三季度这部分业务新增600个客户，超过第二季度，用户总数超过6900。

Batels表示：“HANA的确会给他们带来一些推动力。”这一点很重要，因为SAP正在巩固自己的传统内部部署业务，同时也为客户提供通向云的路径。

SAP将全年收入目标提高了1亿欧元，在234亿欧元到238亿欧元之间，此外还小幅提高了运营利润预期的低点。SAP在稳定当前季度利润方面做得不错，首席财务官Luca Mucic在财报电话会议上这样表示。“步入2018年我们将会看到利润的回升。”

McDermott在财报电话会议上表现得很乐观。“我们正在从竞争对手那里赢得市场份额。SAP在云中的增长速度加快了——我们正在保持有机的增长。”他同时对比了一些竞争对手以收购为驱动的策略，例如Oracle、Salesforce.com和Workday。