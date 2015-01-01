在印度，人工智能和机器人正“蚕食”人们迫切需要的工作

创造数字经济是一个好主意，但如果超过1亿人没有工作，谁来为它加油呢？这是印度工人面临的根本困境。

至顶网软件频道消息：如果我不满40岁，这个类别涵盖了大约65％的印度人，那么我现在绝对会感到害怕。对于这个问题，如果我低于或高于这个年龄，我也会感到极度恐慌。

不知是否曾经有一个国家面临着这样一种反乌托邦的未来前景，数百万没有工作的青年四处游荡，仅仅是因为没有其他事情可做，就制造骚乱、抢劫和盗窃，这就是印度——除非它能够并愿意做点什么事来改变，而且要非常快、还要非常有效才行。

人工智能和机器人是这个故事的一部分，但要想理解印度目前陷入的、难以应对的巨大困境，我们必须向上追溯一下。对于一个想要让数亿人摆脱贫困的发展中国家，迫切需要的是制造业基地，它所创造的就业能够提升人均收入。

这就是中国如何实现这一目标的方式，将大部分人口的人均收入从二十世纪九十年代初期的1000美元——大致相当于印度在二十世纪九十年代初的水平——提高到了今天的8113美元。而与此同时，印度的人均收入还是可怜的1,723美元。

如果您在购买力平价（PPP）的基础上计算收入——也就是说，在考虑到生活和通货膨胀的相对成本之后，两者之间的差距就会缩小一点。然而，最终的结果是一样的。在印度，我们的收入增长一直非常缓慢。

一个令人难以置信的事实是，对于一个迫切需要制造业作为消除贫困武器——这是自从黎明以来，几乎每个国家的繁荣之路——的国家，根据招聘公司Teamlease估计，印度实际上的制造业反而下降了30％到40%。无论用哪种标准衡量，这都是幅度巨大的下滑。事实上，这种前所未有的失业率高企的局面是跟随着印度总理纳伦德拉.莫迪（印度总理莫迪）广泛宣传的“印度制造”运动而来的，这一运动大力推动电子制造业的发展，要说这项运动究竟是有趣还是可怕，取决于你所处的立场。

印度总理莫迪在营销自己方面技巧高超、才华横溢，他被视为一个行动派，而这些问题将在他们手中被消灭。恰恰相反的是，在他治下的印度并没有多少起色。事实上，也没有雇佣什么人。现在每个月都有100万人进入就业市场，可是其中只有0.01%的人在找工作。即使在他上台之前的、腐败的UPA政府在这个数字上的表现也要好得多。按照这个速度，到2025年，在莫迪的统治下，会有超过1亿的青年人没有工作。

当然，在这场危机中受苦最多​​的非技术性劳动力和他们那些更性感的表哥——印度IT人员——相比，很大程度上会相形见绌。但是到目前为止，这是一个事实，自动化影响了30%的劳动力，这是一个很可观的比例，总数大约有200万人，而在很大程度上保持了这些公司的利润。

几乎所有这些公司——Infosys、Wipro、TCS、Cognizant——都已经在印度削减了就业机会，并更少地在这个国家招聘，同时在美国吸纳更多的工人，并在“创新中心”中投入大量资金。 人工智能和数据科学的热点新领域需要更少的机构，而且这些机构大多数都是在海外创办的，因此这并不能帮助改善国内技术人员的状况。与此同时，一个现在广为人知的事实是，绝大多数印度现有的工人都无法重新学习新的技能，因为印度的学院和大学非常糟糕，课程设置陈旧不堪，教师素质低下而且报酬极低。

200万人的行业受到机器崛起的打击是一回事。不幸的是，与机器人对IT技能较差的同胞产生的影响相比，这种打击的程度是巨大的。通常需要配备一大堆人员的大型电子商务仓库现在只需要装备200台由印度古尔冈的GreyOrange公司制造的机器人就够了。这些不知疲倦的机器可以每天24小时吊起并堆垛货箱，中间只需要用30分钟的时间就可以重新投入运转，并且使所需的人力减少了80％。

这是生产力的胜利，但是对于就业前景来说则是巨大的灾难。从本田摩托车工厂到现代汽车车身厂，整个制造业领域现在都大大减少了对人类员工的需求。

严峻的现实是，印度在数字经济之旅中遇到了一个可怕的困境。一方面，将国家的银行和支付基础设施转向数字化未来将使其更加高效、透明和诚实。如同彭博社的撰稿人解释的那样，谷歌已经为这个国家启动了在线支付应用程序，而Reliance Jio——电信创业企业的新巨头——为其新的支付银行的银行家，将其商店服务人员增加了一倍。这是即将到来的事情，而这些举措无一能够帮助提供印度今天最迫切需要的东西：工作。

所有这一切令人沮丧的一面是，无论这个国家在未来几十年内可能做什么，这个局面可能都已经无法挽回了。Quartz表示，全球的制造业工作收入水平都在稳步攀升。在美国，人均收入为17,700美元，巴西为8,700美元。它指出，中国可能是最后一个受益于制造业的蓬勃发展提高收入水平的、正在工业化的国家。

印度的工人们陷入人工智能和机器人繁荣之中，并且由一个无能的、终究还是冷漠无情的政府领导，可能永远都不会有机会。