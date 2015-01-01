2017微软Tech Summit，你必须要来参加的五大理由 

2017年10月31至11月3日，由微软举办的Tech Summit 2017技术暨生态大会将在北京盛大举办。

2017年10月31至11月3日，由微软举办的Tech Summit 2017技术暨生态大会将在北京盛大举办。本次盛会可谓年度云端“盛宴”：10月31日以“云・道”为主题的微软中国合作伙伴大会开场；11月1日到11月3日以“智・远”为主题的147场技术、实战和经验分享课程；10月31日到11月3日的人工智能之夜、混合现实之夜、加速器之夜、女性之夜等主题狂欢夜活动。

微软Tech Summit大会起源于最早的微软技术教育大会TechED。自1989年起源于美国、1994年进入中国市场，每年面向开发者的TechED是业界技术风向标。今年的Tech Summit将是微软在云计算、人工智能、物联网、大数据、混合现实、安全、数字化转型等新技术和实践领域的最集中、最全面、最大规模的分享大会。

对于一张全价票为2588元的技术大会，微软给业务决策者、技术决策者、开发者、IT专业人员们开出了这样几个必须参加理由。

理由一：十二大技术主题，全面覆盖你的技术学习需求！Windows与桌面装置、企业高效生产力、新一代MR体验、企业信息安全、Dynamics企业应用、云计算基础架构、云计算应用开发、开发工具及框架和编程语言、IoT物联网解决方案、人工智能、商业数据分析、数据平台的布置开发与管理等，微软Tech Summit 2017一共十二大技术主题147场技术培训，可以说智能云、智能边缘计算相关课程一网打尽。

理由二：豪华明星讲师阵容，全球顶级技术专家齐聚！微软公司全球资深副总裁、大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰，微软总部开发平台事业部全球资深副总裁潘正磊，微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理康容，微软中国云计算与企业事业部资深合伙人梁戈碧在内的微软技术高管将集体亮相；微软全球最顶尖的架构师、开发者、工程师以及技术专家等也将齐聚。

负责微软全球云与人工智能实施的企业技术服务“特种部队”也将集中亮相，包括微软咨询服务团队（MCS）、全球技术支持中心（CSS）、解决方案专家团队（STU）、全球黑带专家（GBB）、微软技术中心（MTC）、创新技术顾问（CSE），这些分布于全球的“特种部队”，从专业技术售前、解决方案架构设计、高新技术项目实施与咨询、7*24不间断技术支持服务等提供完整的云与人工智能等新技术项目落地服务，他们将带来全球最新的技术实践。

理由三：微软成功转型的秘密全分享，传统企业不再向互联网公司取经！微软作为传统软件企业，成功在云计算时代转型，目前已经成为继AWS之后的全球第二大公有云服务商。2017年9月底，微软市值高达5735亿美元，2017财年营收近900亿美元、净利润同比增长26%，是长期“存活”于全球高科技公司前五强的传统科技公司。

可以说，与互联网公司相比，微软的业务构成、运营模式和财务结构等更接近传统企业。对于传统企业来说，微软成功转型的经验才是真正的“干货”和“趋势”。微软成功转型的秘密究竟是什么？微软Tech Summit 2017将与业界全分享一家传统软件企业在云计算时代的华丽转身之道。

理由四：微软“黑科技”全展现，更有黑带高手深入浅出讲解！今天的微软已经不再是Windows和Office公司，而是不断创新引领全球科技趋势的新技术公司。Microsoft HoloLens工业4.0数字助手实践及HoloLens与MR沉浸式头戴的多人协同、微软Coco Blockchain Framework一键解决企业级区块链三大难题、微软微服务策略与编程、微软认知服务与Bot Framework、快速搭建基于Azure的秒级交互大数据分析等等，“黑科技”话题应有尽有！

微软Tech Summit 2017不仅将全线展示最新的“黑科技”及其应用与开发，更为重要的是将有数位微软全球黑带专家将来到微软Tech Summit 2017，与业界深入浅出讲解和分享物联网、人工智能、SAP HANA on Azure、容器技术与微服务、创建数字化服务等前沿技术与实践。当然还有微软开源技术专家，专门向业界揭开微软与开源技术生态的那些秘密！

理由五：特色课程，光听名字就想来！除了云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等技术课程和实践案例外，微软Tech Summit 2017还特意准备了特色课程：“给阿里云用户的一堂Azure课”、“.NET Core在腾讯财付通的企业级应用开发实践”、“华为应用微软 DevOps提高C++研发效率”等等，光听名字就不得不来，但需要提醒的是8折以下的门票已经全部售罄！

微软Tech Summit 2017将为业界带来五大价值：“善思者智”，思考技术的价值与潜力并融会贯通，从而获得最佳实践；“善变者灵”，切合数字化转型的趋势转变思路，始终游走于时代的最前沿；“善学者明”，百余场技术课程与动手实验，全面综合提升云端核心竞争力；“善行者远”，浸入式体验技术创新，丰富的展位与解决方案，助力企业实现愿景；“善成者赢”，全方位立体化的传播，与合作伙伴携手，成就行业之间的大融合！

主会场、分会场、动手实验室、合作伙伴解决方案体验区、微软产品技术体验区、微软商店、专家面对面等现场体验环节，微软Tech Summit 2017让观众从一进会场大门开始，就能强烈感受到“数字化转型之旅”的一致性、连续性与连贯性。

最后，重要的事情说三遍：微软Visual Studio掌门人、微软全球资源副总裁潘正磊将亲自在2017微软技术暨生态大会上分享云时代微软研发的秘密，微软最热门的云服务、容器服务、大数据分析、DevOps、开发平台、编程语言、物联网、人工智能等拳头产品技术的首席开发经理与架构师们也将悉数到场。

更不用说，微软刚刚发布了支持量子计算的Visual Studio，包括集12年之力为可扩展量子计算机创建和优化的新编程语言，你将有机会在微软Tech Summit 2017上了解最新进展。在微软Tech Summit 2017上，还将有跨Linux、Windows和Docker容器的SQL Server 2017、私有云AzureStack等重磅产品发布。到时是否还会有神秘产品登陆微软Tech Summit 2017？来了就知道！

报名链接：https://www.microsoft.com/china/techsummit/2017/