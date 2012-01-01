 第七届中国管理全球论坛·中央企业闭门沙龙研讨会成功举办

在10月15日金蝶召开了以“数字化生存与管理重构”为主题的用户大会，在下午的“2017中央企业闭门沙龙研讨会”分论坛上，国务院国资委信息中心副主任陈忠平，以及20多位来自中央企业一级、二级单位CIO、CFO出席并参加了交流研讨。

至顶网软件频道消息：

中央企业论道数字化转型

10月15日的上海，小雨微寒，松江富悦大酒店内正在举办一年一度的金蝶用户大会，八方来客，共攘盛举，好不热闹，丝毫没有被寒冷的天气冲淡人气。本次论坛以“数字化生存与管理重构”为主题，超过3000名参会的企业家和高管莅临现场。中国中钢集团信息管理部总经理李红刚刚参加完上午的主论坛，心情格外激动。他说自己看到了不一样的金蝶，这也是第一次参加金蝶用户大会，以后要重新认识金蝶了。

当天下午，李红换为另一种身份，主持了由金蝶央企大客户事业部主办的“2017中央企业闭门沙龙研讨会”分论坛。他向与会嘉宾说，“数字化转型”这个话题自己非常关注，对于中央企业来说更是一个必须研究的命题。当天，国务院国资委信息中心副主任陈忠平，以及20多位来自中央企业一级、二级单位CIO、CFO出席并参加了交流研讨。

【中国中钢集团信息管理部总经理 李红】

本次研讨会属于闭门会议，云集了众多央企信息化大咖，他们长期从事信息化工作数十年之久，对软件和信息化发展均有着深入的研究。会议不仅探讨了中央企业如何利用新兴技术进行数字化转型和创新，而且对金蝶现在的变革和未来的产品提出了许多宝贵的建议和意见。

【会场照片】

作为主办方，近几年来金蝶在不断地加大与央企之间的沟通。本次研讨会更是派出了最强阵势，金蝶集团创始人、董事会主席徐少春、金蝶软件（中国）有限公司总裁孙雁飞、金蝶中国副总裁、商业服务总经理李旭昶、金蝶中国下一代云产品事业部副总经理李帆、金蝶中国助理总裁、央企大客户事业部总经理赵亮出席了研讨会。

金蝶集团创始人、董事会主席徐少春从一个企业家的角度出发，指出了企业家一定要能够抛弃过去，站在更高的角度、更高的境界，走在行业的前列，带动整个产业的发展。他具体指出两点：第一，场景即价值、数据即财富。传统的ERP系统太复杂，太庞大，未来信息化更多的将是场景展示，一个场景，就是一个痛点，一个价值点。第二，业务即IT，管理即服务，在大数据爆发的信息时代，我们应该考虑的是数据，而不是流程。

【金蝶集团创始人、董事会主席 徐少春】

金蝶软件（中国）有限公司总裁孙雁飞在欢迎词中提到，新经济时代企业转型是大势所趋，更多的企业通过借助数字化转型实现超越，越来越多的中国企业家也体现出比以往更强烈的责任感和担当。

金蝶作为一个有着民族情怀的企业，希望和中央企业，更多实体经济的领头企业，实现更深入合作，共同一道实现超越。

【金蝶软件（中国）有限公司总裁 孙雁飞】

国资委信息中心副主任陈忠平在讲话中也对中央企业信息化负责人提出要求：在企业发展过程中，信息技术应该起到引领作用，需要提前谋划未来，提前部署。同时他对本次会议给予了肯定，认为会议让中央企业更深入地了解了金蝶管理理念和数字化转型，感谢金蝶为企业做了一件非常有益的事情，未来希望进一步加强企业与央企的沟通与合作。

【国资委信息中心副主任 陈忠平】

金蝶中国副总裁、商业服务总经理李旭昶和金蝶中国下一代云产品事业部副总经理李帆分别介绍了企业数字化转型以及金蝶下一代云产品。

李旭昶提到，过去的传统管理理论和方法已经不适用于现在的企业管理。如果说以前的企业管理是以控制为目标，以流程标准化为导向，那么未来的管理将是以激活为目标，以创新为导向。

金蝶推崇的企业数字化转型内涵，是要利用互联网时代的新技术手段，结合企业场景，实现企业商业模式、经营管理重大转型和优化创新，在营销、运营、产品和服务等多个维度进行数字化改造和调优，重构数字化时代的企业核心竞争力。

【金蝶中国副总裁、商业服务总经理 李旭昶】

李帆作为在金蝶从事二十年研发的资深技术大咖，也作为金蝶下一代产品的直接负责人，向在座各位介绍了下一代云产品的产品研发和技术突破。他认为，未来的IT架构要走向云平台，分布式，微服务。特别对于央企来说，业务涉及非常广泛，一定要有平台化的建设！

【金蝶中国下一代云产品事业部副总经理 李帆】

在演讲结束后，会议进入研讨环节。在座二十多位嘉宾一一发言，分别就未来中央企业的管理变革、信息化诉求、IT技术架构，就自身企业发展中的苦恼和困境，以及自己的研究与思考，提出了许多前沿理论和独到观点。研讨持续近两个小时，直到结束时依旧意犹未尽、不愿离开。会议在轻松愉快的氛围中结束了，这是一次厂商与企业之间双向的、直接的交流，为未来企业信息化发展引领方向、开拓思路，为大家也带来许多启迪和反思！

“一带一路”的国家外交政策再一次点燃中国企业“走出去”的热情。为了能够更好地服务中央企业“走出去”，金蝶软件（中国）有限公司央企大客户事业部在企业海外业务创新方面进行了诸多探索，推出三大特色央企解决方案，：金蝶财务共享解决方案、金蝶工程项目预算解决方案、金蝶海外社会安全信息管理平台，希望能够帮助更多企业快速适应外部环境，加强海外业务管理水平，提升国际竞争力，让中央企业走出去的步子迈得更大，走得更稳！