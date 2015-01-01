Amazon向德国Cyber Valley人工智能研究中心投资150万美元

Amazon宣布将对Cyber Valley协作人工智能研究项目投资150万美元，该项目最早是由德国马克斯·普朗克学会（Max Planck Society）发起的。

在线零售巨头Amazon宣布将对Cyber Valley协作人工智能研究项目投资150万美元，该项目最早是由德国马克斯·普朗克学会（Max Planck Society）发起的。

Amazon还将开放在图宾根的AI研究实验室，毗邻马克斯·普朗克智能系统研究所（Max Planck Institute for Intelligent Systems）。

Amazon的这次投资使该项目将为致力于人工智能和机器学习研究的博士和博士后学生提供更充沛的资金。马克斯·普朗克研究所表示，这笔新的资金将使他们能够继续追寻培训AI研究员、加速AI创新的目标。

马克斯·普朗克研究所主席Martin Stratmann表示：“有了Amazon加入Cyber Valley，我们将为企业活动构建一个富有成效的环境，这一理念将因为在斯图加特和图宾根地区扩大人工智能研究而取得重大进展。只有将世界级的研究和创业精神汇集到一起，才能够为未来的基础突破构建创新的繁荣之地。”

Amazon机器学习总监、Amazon发展中心管理总监Ralf Herbrich补充说，有了新建成的研究中心，Amazon将成为欧洲最大的人工智能研究项目的成员之一。“这突出了我们在突破性技术领域创造高技能工作的承诺。”

与其他很多主要的技术公司一样，AI将越来越多地成为Amazon业务的一个重要组成部分，主要是用在了Alexa设备套件中，包括Amazon Echo和Echo Dot。Amazon还在自己的实验性无人机计划以及Amazon Go商店中使用了AI，其中Amazon Go商店将利用机器学习让客户可以选择并购买商品而无需排队结账。

此外，Amazon还在自己的云服务中使用了人工智能，很多AWS客户利用Amazon云来支持自己的机器学习项目。Amazon在自己的平台上提供预封装版本的深度学习框架，也让客户可以使用Amazon的一些高级服务，包括自然语言处理和计算机视觉，这些都可通过API访问使用。4月，Amazon首席执行官Jeff Bezos向投资者表示“关注该领域，还有更多即将推出”。

Amazon并不是投资马克斯·普朗克研究所AI计划的第一家科技公司，其他投资方还包括Facebook、宝马、保时捷等公司。