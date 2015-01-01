新的人工智能系统现在可以成功预测地震

科学家们已经开发出了一种人工智能（AI）系统能够成功地预测地震，这一进展可能有助于为自然灾害做好准备并可能挽救生命。

科学家们已经开发出一种人工智能（AI）系统，能够成功地预测地震，这可能有助于为自然灾害做好准备并可能挽救生命。

该研究发表在《Geophysical Review Letters》杂志上，确定了一个导致地震的隐藏信号，并用这个“指纹”来训练机器学习算法预测未来的地震。英国剑桥大学和美国波士顿大学的研究人员研究了地震、前兆地震和断层之间的相互作用，希望开发出一种预测地震的方法。使用模拟实际地震的实验室系统，他们利用机器学习技术来分析来自活动的“故障”的声信号并研究它的模式。研究人员使用钢块严格模拟实际地震中起作用的物理力量，并记录发射出的地震信号和声音。然后利用机器学习来找出来自故障的声信号与失效接近程度之间的关系。

研究人员表示，机器学习算法能够识别声音中的特定模式，这些声音之前被认为只不过是噪音，而它们产生于地震发生的很久之前。他们表示，这种声音模式的特点可以用于对故障的应力进行精确估计，并估计故障之前剩余的时间，随着故障的临近，它们会变得越来越精确。剑桥大学Colin Humphreys 表示，“这是机器学习第一次被用于分析声学数据，以预测何时会发生地震，在地震真正发生的很久之前就做出预测，这样就可以提供足够的报警时间——机器学习的能力真的是不可思议的。”

研究人员表示，机器学习能够处理人工无法处理的、过于庞大的数据集，并以无偏见的方式看待数据，并因此获得新发现。