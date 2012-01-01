重磅：思科与谷歌合作大举进攻企业公有云

思科将与巨头Google广泛合作，让网络巨头思科能够无缝桥接到下一代公有云技术，包括企业急需的Kubernetes容器编排平台。

至顶网软件频道消息：思科将与巨头Google广泛合作，让网络巨头思科能够无缝桥接到下一代公有云技术，包括企业急需的Kubernetes容器编排平台。

思科与Google Cloud合作的这款混合云产品，将在2018年下半年提供，这为开发者将新兴的Google Cloud服务与思科本地部署网络、超融合、安全产品的结合敞开了大门。

有合作伙伴表示，这次重磅合作将让思科在把网络和安全产品扩展到高速发展的企业公有云市场时具有重要的竞争优势。

Sentinel Technologies是一家位于伊利诺伊州唐纳斯格罗夫的解决方案提供商、思科金牌合作伙伴，该公司首席技术官Robert Keblusek表示：“有了Google Cloud，思科可以帮助你实现安全性、路由和编排。这次合作意义重大，因为思科希望从根本上实现网络云——提供编排、自动化、管理和安全性，覆盖所有不同的云。思科能够让我们从网络和安全角度为消费云服务的客户做得越多，就越好。”

这个混合解决方案将把网络策略和配置扩展到多个内部部署环境和云环境，包括编排、对资源、应用和服务的生命周期管理。

思科云平台和解决方案部门副总裁Kip Compton表示，这个综合平台将是开放且灵活的，利用Google Container Engine与思科广泛的网络、安全、超融合和基础设施解决方案。

Compton在接受采访时表示：“从思科的角度来说，我们将向HyperFlex超融合平台中增加对Kubernetes的支持。但是我们真的在把我们整个企业产品组合都利用起来。我们将让客户能够在网络上定义策略，覆盖内部部署环境和Google Cloud云环境。在安全方面也是一样的。”

该解决方案的超融合平台支持现有的应用和云原生Kubernetes环境，此外还利用Google的Apigee企业级API管理，能够让传统工作负载运行在内部环境中，通过API连接到云。企业应用开发者可以安全地访问云API，云开发者可以安全地访问企业API和内部环境中的资源。

Keblusek表示，管理安全、自动化和人工智能等要求合作伙伴“对基础设施有深度的API访问”。

“现在我们在管理工具以及实现自动化方面的投资中，有越来越多是通过连接各种云提供商的API。有了Google Apigee，你可以连接起这些内部环境中的传统工作负载。所以如果我有一个传统的工作负载，我希望连接到另一个工作负载或者在云中管理什么的话，我就可以用这个API来控制我所需的云的部分。”

Computex Technology Solutions是一家思科顶级合作伙伴，该公司企业网络、云和网络安全副总裁Faisal Bhutto表示，这次合作为思科网络解决方案进入到企业级领域敞开了一扇大门。

“思科正在将他们说的付诸行动，有了与Google Cloud的合作，我们让CIO拥有的思科硬件堆栈运行能力也将在Google Cloud上实现，这实际上是一个通往Google Cloud的桥梁。”

Bhutto也表示，这次合作对于那些帮助客户实现数字化转型的合作伙伴来说是一件“大事”。

他说：“这样的举措，对于那些了解数字化对于客户业务线真正意味着什么的合作伙伴来说，是有益的。与客户的沟通将不再是‘我们将卖给你一个更大、更快的数据中心堆栈’，而是‘我们将如何连接你们的开发组件，让你的DevOps团队提供一个平台，在这个平台上仍然可以编写应用，不仅具有弹性而且还能实现他们应用环境的变现。’这会让合作伙伴更多地参与到客户环境中。”

他说，客户正在使用Kubernetes或者Docker编写/重新编写应用，例如这些都可以很好地运行在Google平台上。“思科会说，‘如果你要走数字化这条路，让我们为你铺平一条道路，让我们成为通向Google Cloud的道路，通向公有云消费模式的道路’。”

Compton表示，思科将围绕该解决方案规划“全套”合作伙伴实现和激励计划。

“当我们过渡到获得更多的软件收入，更多的软件系统销售，这位我们的合作伙伴带来了利用API和实现软件可扩展性的机会，以打造独特的解决方案，为我们的客户带来巨大价值。我期待着有众多合作伙伴将在此之上打造解决方案，将利用这种可扩展性来提升价值，在思科技术之上和围绕思科技术，将他们独有的价值定位带给他们的客户。”

思科和Google Cloud的这款解决方案将在2018年上半年提供给优先的客户，普遍供货将从2018年下半年开始。

思科首席执行官Chuck Robbins在声明中表示：“我们与Google的合作让我们的客户获得最好的云——云的速度和规模，以及企业级的安全性和支持。我们对混合云世界有着共同的愿景，在开放和安全的环境中加快创新，将我们的客户提供适合他们的解决方案。”

Keblusek表示，考虑到思科的研发和收购需求，如果思科能够成功将所有这些整合到一起，在谈到云的时候思科将成为客户的优先之选。

“思科拥有一个非常好的广泛产品组合，所以当你想到‘我如何与云连接？我如何确保云的安全性？’的时候，你会首先想到思科。这对合作伙伴来说就是一个机会。作为合作伙伴，我们要找到如何抓住这些机会。”

思科一直非常积极地推动合作伙伴更多地售卖云。上个月，思科公布了一项新的市场战略Hybrid Cloud Sales Play，旨在明确渠道如何接接触到和售卖混合云。

思科此前已经于AWS和微软Azure建立战略合作伙伴关系，打造了一款Azure堆栈产品，以及出售AWS Marketplace。8月，思科宣布开始实地测试整合ACI与三大公有云基础设施厂商——AWS、Azure和Google，以便更容易地管理混合网络。

“很明显，这是一个多云的世界。所以你将看到我们跨多种云满足我们的客户需求。也就是说，我们对这款与Google合作的解决方案感到非常兴奋，它是开放的、灵活的……每个企业都在寻求混合云能力，我们认为这是目前市场中最灵活、最开放的解决方案，这对合作伙伴来说是非常强大的。”