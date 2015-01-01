 GE升级Predix工业互联网平台 重点扩展边缘能力

通用电气（GE）将升级自己面向工业互联网的Predix应用开发平台，增加新的边缘到云功能，让客户可以实时做更准确的决策。

至顶网软件频道消息：通用电气（GE）将升级自己面向工业互联网的Predix应用开发平台，增加新的边缘到云功能，让客户可以实时做更准确的决策。

GE在2015年发布Predix，这是一个平台即服务产品，基于Pivotal的Cloud Foundry软件，针对工业应用的独有要求进行了调优，这些要求包括需要在不同时间和地点处理各种数据，目标包括提高效率、预测故障以及优化物流。

自推出该平台以来，GE一直在不断完善Predix的功能，增加了旨在帮助优化工业应用的能力。近日，GE宣布推出了Predix最大的一次更新，旨在网络边缘的地方加速计算，优化性能以提供更为精确的洞察。在大量发布中，GE还推出了用于Predix的新应用开发和分析工具。GE表示，将很快在微软Azure公有云提供Predix平台。

扩展Predix边缘能力也许是这次最重要的公布了，据Gartner预测，到2022年全部企业数据中有大约75%是在数据中心和云之外生成和处理的。如果这个预测是正确的，那么对于任何希望优化业务流程的工业企业来说，在边缘计算这些数据的能力都将成为一个关键要求。

Predix新的边缘能力将帮助实现这一点。这项新技术将让那些有连接限制、延迟问题、法规或者安全约束的企业在更靠近数据源的地方运行分析，将应用就部署在网络边缘的位置。

在这些新能力中，Predix Edge将支持来自单一平台的多达200000连接设备。另外一个新功能是Predix Machine，可让微服务应用运行在客户虚拟化数据中心的边缘。最后，GE推出的Predix Complex Event Processing能够实现在边缘处理和分析数据，延迟极低。GE的新边缘能力将在2018年第一季度提供。

GE还将提供新的Operations Performance Management软件用于管理工业设施中的泵、阀门和热交换器等硬件资产。这个OPM软件现在已经供货，作为对现有Asset Performance Management软件的一个补充，它可分析历史和实时数据，以改善这些资产的运营性能。

GE还发布了新的Field Service Management解决方案，采用人工智能，旨在改善客户体验，此外还有Advanced Application and Digital Twin Builder工具，让开发者更轻松地构建和扩展他们的工业应用。

至于Predix on Microsoft Azure，GE表示将会在全球供货之前于2018年第四季度面向北美客户提供。GE表示，双方的合作对Predix用户来说是有利的，因为他们可以使用Azure将所有他们的系统和数据带入一个共享环境中，可以提高性能、提高运营效率以及其他云相关的好处。