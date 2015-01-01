微软商业云第一季度表现抢眼，实现了年化200亿美元的经营目标

微软实现了在2015年为商业云业务制定的目标。

微软商业云达到了年化200亿美元营收的运营目标，并且实现了首个优于预期的季度业绩。

商业云在2015年4月确定的目标是年度营收收入达到200亿美元。如果你手上还有记录，微软的商业云包括Azure、Office 365业务服务（Exchange Online、SharePoint Online、Skype for Business Online、Microsoft Teams）、Dynamics 365及其Enterprise Mobility + Security Suite（企业移动+安全套件，EMS）。

微软也开始按季度披露商业云的收入。

总体而言，微软第一季度净收入为66亿美元，即每股84美分，营收为245亿美元，同比增长12％。

华尔街预计微软第一财季每股收益为72美分，营收为235.6亿美元。

看看微软的哪些产品推动了增长。

一些数字：

·生产力和商业流程收入为82亿美元，增长了28％。这一增长是由Office 365商业收入以及Dynamics 365推动的。

·LinkedIn本季度收入为11亿美元。

·服务器产品和云服务收入在第一季度增长了17％。

·第三季度Azure收入增长率为90％。

·得益于最新的Surface笔记本电脑的销售，Surface的收入增长了12％。