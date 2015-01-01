微软商业云第一季度表现抢眼，实现了年化200亿美元的经营目标

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微软商业云达到了年化200亿美元营收的运营目标，并且实现了首个优于预期的季度业绩。
商业云在2015年4月确定的目标是年度营收收入达到200亿美元。如果你手上还有记录，微软的商业云包括Azure、Office 365业务服务（Exchange Online、SharePoint Online、Skype for Business Online、Microsoft Teams）、Dynamics 365及其Enterprise Mobility + Security Suite（企业移动+安全套件，EMS）。
微软也开始按季度披露商业云的收入。
总体而言，微软第一季度净收入为66亿美元，即每股84美分，营收为245亿美元，同比增长12％。
华尔街预计微软第一财季每股收益为72美分，营收为235.6亿美元。
看看微软的哪些产品推动了增长。
一些数字：
·生产力和商业流程收入为82亿美元，增长了28％。这一增长是由Office 365商业收入以及Dynamics 365推动的。
·LinkedIn本季度收入为11亿美元。
·服务器产品和云服务收入在第一季度增长了17％。
·第三季度Azure收入增长率为90％。
·得益于最新的Surface笔记本电脑的销售，Surface的收入增长了12％。
综合评分：8.285 分
云能力：8.6 分
营业额：737亿美元[2012]
云服务：Windows Azure
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