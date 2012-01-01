思科与Google Cloud合作 你需要了解这10件事

思科昨天宣布与巨头Google达成广泛协议，让思科可以无缝桥接到下一代公有云技术，包括期待已久的Kubernetes容器编排平台。下面就是对于这次合作、技术和许可策略你需要知道的10件事。

思科昨天宣布与巨头Google达成广泛协议，让思科可以无缝桥接到下一代公有云技术，包括期待已久的Kubernetes容器编排平台。

思科云平台和解决方案部门副总裁Kip Compton在接受采访时表示：“这个解决方案将最好的云技术带入企业背景，让企业更容易使用这些技术，给他们一个在内部部署的私有云环境和Google Cloud平台之间的无缝环境。”

下面就是对于这次合作、技术和许可策略你需要知道的10件事。

为什么是现在？

今年思科一直在积极推动合作伙伴售卖云。上个月，思科公布了新的市场战略Hybrid Cloud Sales Play，旨在明确渠道应该如何触及和售卖混合云。

就在思科与Google公布合作消息的同一周，思科刚刚表示计划以19亿美元收购统一通信专业厂商BroadSoft，并入思科持续软件业务中；此外思科还收购了机器学习初创公司Perspica。而这三大消息公布出来的时候，恰好还有一周就是思科的合作伙伴峰会Cisco Partner Summit 2017，从10月31日到11月2日在美国田纳西州达拉斯举行。

CEO的权衡

谈到这次合作，思科首席执行官Chuck Robbins表示：“Google让我们的客户获得最好的云——云的速度和规模，以及企业级的安全性和支持。我们对混合云世界有着共同的愿景，在开放和安全的环境中加快创新，将我们的客户提供适合他们的解决方案。”

Google Cloud首席执行官Diane Greene表示，这次合作“让开发者和IT部门能够无缝地利用最开放、最安全的工具在混合环境中构建现代应用。”

投入市场

这套思科与Google的联合解决方案将包括硬件、软件和基于云的服务，可以打包购买，也可以单独购买。其中思科的软件部分是以年订阅的许可形式提供，包括1年、3年和5年期。

Google Cloud服务方面，客户可以直接从Google购买或者通过合作伙伴购买。该解决方案将以多种付费即用的模式以服务提供给客户。针对该解决方案的开发者套件将在明年推出。

供货时间

大量思科与Google的企业云集成将要等到2018年下半年提供。

不过Compton表示，两家公司已经在与少量客户合作测试中了。

漫长的产品整合对于思科来说并不罕见。思科在两年前宣布与苹果公司合作，将苹果的iPhone、iPad与思科企业协作产品进行整合，但是并没有提供关于产品整合的具体时间表。

解决方案

思科和Google Cloud混合云解决方案为开发者将新兴的Google Cloud服务与思科本地部署网络、超融合、安全产品的结合敞开了大门。作为Google Cloud全球技术合作伙伴负责人Nan Boden在一篇博客文章中写道，两家巨头将合作致力于一套完整的解决方案来开发、运行、保护和监控工作负载，帮助客户优化他们现有的投资，以他们自己的节奏来规划云迁移，避免锁定。

作为思科的顶级合作伙伴，Computex Technology Solutions公司企业网络、云和网络安全副总裁Faisal Bhutto表示：“思科正在将他们说的付诸行动，有了与Google Cloud的合作，我们让CIO拥有的思科硬件堆栈运行能力也将在Google Cloud上实现，这实际上是一个通往Google Cloud的桥梁。”

Kubernetes和Istio

这款新解决方案的核心就是开源平台Kubernetes和Istio。思科和Google的目标是为内部部署的思科私有云基础设施和Google托管Kubernetes服务Google Container Engine提供一个一致的Kubernetes环境。

客户将能够使用这种基于Kubernetes的容器战略，来加速内部部署的应用现代化，这个战略是与云原生技术保持一致的。Boden表示：“这样的话，你就可以一次编写、在任何地方进行部署，避免云锁定，采用你选择的管理、软件、虚拟机管理程序和操作系统。”

Kubernetes是被广泛认可的Google面向容器编排和管理的开源标准，源自于Google内部的Borg容器调度系统。

Istio是一项开源的容器和微服务技术，开发者可以使用策略驱动的控制来连接、保护、发现和管理服务。

HyperFlex

思科的超融合基础设施平台HyperFlex Sysmtes将为Kubernetes和容器提供一套云就绪的解决方案，以及强制执行安全和使用策略的管理工具。HyperFlex支持现有的和云原生的Kubernetes环境。

Compton表示：“从思科的角度来看，有了我们的HyperFlex超融合平台，我们增加Kubernetes来支持这套解决方案。”

思科在2016年3月推出HyperFlex，将其定位为比Nutanix和其他超融合初传公司更加经济、性能更高的替代选择。一年之后，思科对HyperFlex进行了升级，发布HyperFlex 2.5版本。9月，思科以3.2亿美元收购超融合软件开发公司Springpath，把Springpath的整个平台变为思科自己的。

在公有云和私有云中定义网络策略

双方广泛合作的最大好处，就是能够从思科内部部署的网络和应用到Google Enterprise公有云，提供无缝实时的网络和应用监控。

Compton表示：“我们将让客户能够在覆盖内部部署环境和Google公有云环境的网络端定义策略。安全方面也是一样的。”

这个混合解决方案将扩展网络策略和配置到多种内部部署环境和云环境中，包括对资源、应用和服务的编排和生命周期管理。

思科还将在这套解决方案中扩展安全策略和监控应用。使用思科的多云管理平台Cloud Center，合作伙伴将能够跨混合环境部署工作负载。

API管理

这次合作利用Google的Apigee企业级API管理，能够让运行在内部部署环境中的传统工作负载通过API连接到云。企业应用开发者可以安全地访问云API，云开发者可以安全地访问企业API和内部资源。

Boden表示：“该解决方案将扩大现有内部部署系统的覆盖范围，运行在Google Cloud上的服务使用现代API进行通信。这种方法帮助企业以他们自己的节奏在云中运转起来，同时保持在他们现有内部投资中的价值。”

合作伙伴开启未来

在谈到合作细节之前，思科表示，正在制订针对该解决方案的额合作伙伴支持和渠道激烈计划。Compton表示，思科正在围绕这次合作规划“全套合作伙伴支持和激励措施”。

“我期待着有众多合作伙伴将在此之上打造解决方案，将利用这种可扩展性来提升价值，在思科技术之上和围绕思科技术，将他们独有的价值定位带给他们的客户。当我们过渡到获得更多的软件收入，更多的软件系统销售，这位我们的合作伙伴带来了利用API和实现软件可扩展性的机会，以打造独特的解决方案，为我们的客户带来巨大价值。”