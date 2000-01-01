探索软件和信息服务新模式、新业态 2017“一带一路”软件行如皋峰会召开

由中共如皋市委、如皋市人民政府和中国软件行业协会主办的2017“一带一路”软件行如皋峰会近日召开，如皋这个隶属江苏南通的县级市之所以吸引数百家软件行业企业聚集于此，是因为如皋将软件产业定义为城市发展的重要动力引擎。

由中共如皋市委、如皋市人民政府和中国软件行业协会主办的2017“一带一路”软件行如皋峰会近日召开，如皋这个隶属江苏南通的县级市之所以吸引数百家软件行业企业聚集于此，是因为如皋将软件产业定义为城市发展的重要动力引擎。早在2009年，如皋就开始着力建设如皋软件园，8年来，如皋软件园已吸引新浪秒拍、SAP、软通动力、凌志软件、顺丰速运、携程网等一批国际国内知名企业相继入驻，目前入驻企业超过300家。如皋软件园已形成功能配套齐全、产业特色明显、高端人才集聚的现代化的科技新城。

中共如皋市委书记陈晓东在峰会开幕式上表示，如皋地处一带一路交汇点，如皋软件和信息服务业正迎来新一轮创新转型的发展风口。陈晓东书记将如皋软件园总结为四大优势：产业集聚程度高、软件研发势头强、电子商务发展快、服务外包覆盖广。

据悉，如今如皋软件园从业人员壮大至2万人，营业收入突破50亿元，如皋的软件产业价值和优势正在快速突显。如皋软件园正积极打造承接上海服务外包产业转移第一站、全国知名企业长三角地区软件研发基地，未来3-5年内争创国家级软件园。

工信部信息化和软件服务业司副司长李冠宇指出，软件已经成为引领科技创新、驱动经济社会转型发展的重要驱动力，软件的赋能作用越来越明显。国内，软件产业的规模不断扩大，收入从2000年的586亿元增长到2016年的4.9万亿。江苏作为一个软件产业大省，软件产业规模国内领先，江苏省经济和信息化委员会副主任池宇表示，2016年江苏软件收入超过8000亿，今年前三季度软件业务收入已达到6927亿。他称赞如皋软件园的创新和发展速度，8年间，如皋软件园已由规划蓝图变成现实产业，并成为江苏省软件和信息服务业的一颗新星。

“‘如’：往也，‘皋’：水边的高地。”如皋的名字由此得来，中国电子信息产业发展研究院院长、中国软件行业协会理事长卢山寄语如皋，希望人们再提到如皋，不仅是水边的高地，到如皋就是到软件产业的高地去。

峰会中，多位专家对我国软件产业转型创新、软件未来发展进行了深度分析。

国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广对新型智慧城市建设与可信软件进行了解读，他详细阐述了可信软件四个核心科学问题，包括软件可信性度量与建模、可信软件的构造与验证、可信软件的演化与控制、以及可信环境的构造与评估。

中国软件行业协会常务副秘书长陈宝国则对世界智能社会变革与软件发展趋势表达了他的独到见解，“万物互联正推动软件产品和产业全面变革。”在他看来，软件变革的方向包括单机装备智能化、智能装备群体化、群体装备系统化、以及复杂系统模块化。

陈宝国进一步指出，智能经济将重构世界经济新格局，其中软件创新资源在突破时间、地域和文化的界线后，由传统软件形态向智能软件形态转变。软件智能经济进而将重构世界软件经济新格局，“智能软件将主导社会和产业的主导权，占据价值链的高端；而传统软件处于被动服从和接受领导的地位，处于价值链的低端。智能软件主导权将成为新一轮产业竞争的焦点。”

在软件产业发展转型的浪潮中，为抓住我国软件和信息服务产业的重大发展机遇，峰会中，中国软件行业协会投资专业委员会正式成立。

此外，来自中软国际、九次方大数据、鸿憬投资、上海汇招信息技术有限公司、凌志软件、江苏锐聘信息科技有限公司等软件产业链代表针对软件产业新技术、产品、服务，软件和信息服务新模式、新业态进行了分享和交流。