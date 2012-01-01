InterSystems在沪举行“2017中国医疗信息化峰会”，以创新技术推动新医改进程 

InterSystems主办的“2017中国医疗信息化峰会”今日在上海举行，峰会以“新医改之信息化挑战与应对”为主题，探讨了医疗信息化如何更好地推动新医改进程，满足新医改对医疗信息平台的新需求，进一步促进医改系列目标的实现。

由全球医疗信息技术领域领导者InterSystems主办的“2017中国医疗信息化峰会”今日在上海举行，来自InterSystems全球与大中华区的核心高管与多名中国医疗行业的业界领袖、技术翘楚和专家学者共聚一堂，以“新医改之信息化挑战与应对”为主题，探讨了创新技术驱动下的医疗信息化如何更好地推动新医改进程，满足新医改对数据共享、统一高效、互联互通的医疗信息平台的需求，并进一步促进优化医疗资源配置、缓解医疗供需矛盾、提升医疗效率与品质、提高健康管理水平等系列目标的实现。

“2017中国医疗信息化峰会”现场

年度聚首共论新医改之信息化挑战

自2014年以来，由InterSystems主办的“中国医疗信息化峰会”已连续举办四次，并已成为中国医疗信息化领域的权威盛会。在全球重点市场区域举办医疗信息化峰会，也是InterSystems的全球惯例与最佳实践，通过与本土合作伙伴、医疗客户、学界专家的年度聚首，全面呈现InterSystems及本土医疗行业对医疗信息化的深刻理解、趋势预测与未来展望，以推动本土医疗信息化的加速发展，引领医疗服务与健康管理水准的不断提升。

InterSystems战略规划副总裁Paul Grabscheid

InterSystems战略规划副总裁Paul Grabscheid 、InterSystems大中华区总经理卢侠亮（Luciano Brustia）与原卫计委统计信息中心副主任、中国医院协会信息管理专业委员会（CHIMA）负责人王才有出席峰会并发表重要演讲。中国医科大学附属第一医院、青岛大学附属医院、南方医科大学南方医院、海南医学院第二附属医院、美中宜和、和睦家医疗、绿叶医疗等多家国内知名公立私立医疗机构的领导和信息化主管，则通过主题演讲与圆桌论坛的形式，分享和交流了各自所在机构对可持续的医疗IT规划、医疗健康信息交换平台的规划与建设、互联互通标准化与互操作性等领域的思考与实践。

InterSystems大中华区总经理卢侠亮

在峰会上，原卫计委统计信息中心副主任、中国医院协会信息管理专业委员会负责人王才有介绍了新医改的总体思路和理念，探讨了如何通过医疗信息化建设解决新医改所面临的种种挑战。

原卫计委统计信息中心副主任、中国医院协会信息管理专业委员会负责人王才有

此外，罗德岛质量研究所首席执行官Laura Adams亮相峰会并发表主题演讲，分享了罗德岛在区域医疗信息交换上的发展经验。国内外的见解和经验，为中国深化医疗信息化建设、跨越新医改所面临的障碍提供了宝贵的帮助。

罗德岛质量研究所首席执行官Laura Adams

“新医改的推进，为中国医疗信息化的发展创造了难得的历史机遇，同时也提出了巨大挑战，其中就包括海量医疗数据的互联互通、分析、应用与管理难题。”卢侠亮在峰会上指出，“作为中国市场上唯一一家专注医疗行业整体解决方案的国际知名厂商，InterSystems有信心通过与本土合作伙伴和医疗机构的紧密合作，将全球领先的医疗信息平台解决方案与中国市场需求相结合，帮助中国医疗体系从容应对医疗协同、分级诊疗等新医改内容对医疗信息平台与医疗大数据应用的超高需求，推动智慧医疗全面惠及中国医疗机构、医疗工作者与广大患者。”

发布新品应对新医改之数据需求

随着新医改的大力推行和中国医疗信息化的深入发展，医疗数据与信息的互通共享与智能应用便成为现阶段医疗信息化的关键步骤。InterSystems战略规划副总裁Paul Grabscheid在峰会上发表主题演讲时指出，医疗机构迫切需要对信息的即时访问与智能化处理，并将对数据的洞察转化为业务价值，从而帮助医护人员做出最佳诊疗决策，为患者提供更为精准优质的医疗服务。

自2004年进入中国市场以来，InterSystems先后将受到全球100多个国家数千个医疗机构欢迎和认可的医疗信息平台HealthShare与医疗信息系统TrakCare引入中国，并成为推动中国医疗机构信息化发展的有效工具。而作为全球首个也是唯一一个能够提供高级数据管理、互操作性、事务处理和分析洞察等所有关键功能的数据信息平台产品，InterSystems IRIS数据平台产品也通过本次峰会正式在中国市场亮相。该产品将于2018年1月全球同步发售，其医疗行业版也将会于明年下半年正式发布。InterSystems IRIS数据平台能与现有架构、系统和设备无缝集成，可加速基于大数据的应用程序的开发和交付，因而有助于本土开发者快速创建与部署支持最广泛客户环境和应用需求的数据解决方案，帮助各个行业有效应对数据管理、分析与关键业务应用的挑战。

“2017中国医疗信息化峰会”展区

“中国是InterSystems最为重要的战略市场之一，中国政府雄心勃勃的新医改计划、众多深具医者仁心矢志提升医疗服务水准的医疗机构、人口数量庞大且对健康管理日益重视的城乡居民，都让InterSystems对中国市场持有乐观信心。“Paul Grabscheid说，“作为医疗信息技术领域的全球领导者，InterSystems将继续深耕中国市场，在中国同步投入全球最新医疗信息技术与产品，并与中国市场积极分享全球先进实践，助力中国医疗信息化与智慧医疗的不断发展。”