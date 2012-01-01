 Tableau和通用电气航空集团携手航空业数据分析

通用电气航空集团（GE Aviation）周二宣布，该公司正在拓展与商业智能公司Tableau的合作伙伴关系，以提供视觉分析服务，帮助航空业提高燃油效率、飞机安全性和客户体验。

至顶网软件频道消息： 通用电气航空集团（GE Aviation）周二宣布，该公司正在拓展与商业智能公司Tableau的合作伙伴关系，以提供视觉分析服务，帮助航空业提高燃油效率、飞机安全性和客户体验。

这份新的协议瞄准的不仅是商业航空客户，还包括了军用航空客户，将Predix--通用电气集团的行业云计算平台同Tableau的视觉分析功能结合在一起。新协议使得通用电气航空集团成为Tableau的全球联盟和转售合作伙伴。而通过这种合作伙伴关系，该航空的客户将能够通过Predix在Tableau中创建的报告，分析关于自身绩效的详细数据以及行业数据。

据了解，使用Predix平台，通用电气在现场监控着大约35,000台发动机。每年可以产生超过1亿次的飞行记录--每天捕获超过100万TB的数据--可被该行业使用。记录可以提供对发动机诊断和维护要求、飞行模式和燃料使用非常有用的信息。

Tableau的全球销售、服务和支持执行副总裁Dan Miller在一份声明中表示："航空业的客户不仅在想方设法了解自己的数据，而且希望看到整个行业的数据趋势。"

通用电气集团与其他多家科技公司合作，以便客户更轻松地利用Predix平台上的数据。例如，通用电气航空集团与Teradata合作，将Teradata的业务和业务分析软件与Predix相结合。通用电气集团还与苹果公司合作，为使用Predix的行业运营商开发移动应用程序。