据了解，IBM云业务上一次改旗易帜发生于2016年10月25日，当时IBM公司决定将原本的“SoftLayer”品牌变更为“Bluemix”。

至顶网软件频道消息： IBM公司再一次对自家云业务进行重新命名。

新的IBM云标志

据了解，IBM云业务上一次改旗易帜发生于2016年10月25日，当时IBM公司决定将原本的“SoftLayer”品牌变更为“Bluemix”。

而就在本周二，该公司再次作出改变，宣布“Bluemix现在正式成为IBM云”。该公司给出的理由是，“我们正在着手将Bluemix品牌与IBM云品牌进行合并，因为二者现在已经成为同义词。”

而IBM公司在云层面作出的一切尝试都将被纳入这一新品牌，包括watson、PaaS以及SaaS等等。

当然，与品牌转变相比，其实际内容并没什么变化：该公司承诺当前“Bluemix”名头下的一切都将继续保持运行。

不过，新品牌总得伴随有新标志。好在IBM公司给了我们相关说明，就算自行猜测也能基本了解其象征含义：一片云彩随太阳升起，暗示着新的黎明。

根据我们的了解，IBM云真正的重生应该是在几个月之后。正如Gartner公司在今年6月所指出，IBM目前的云业务主要面向中小型企业，且无法在大部分基础性IaaS功能方面与其它竞争对手相抗衡。该公司希望能在今年之内完成业务整理工作，但这一代号为“Genesis”的重组项目在进度上已经确定延后，预计需要到2018年年中才能彻底完成。

在Gartner方面看来，“IBM公司在其云IaaS业务的发展历程当中，多次遭遇到对发布时间产生负面影响的工程技术挑战。”不过对于当前的工作，蓝色巨人倒是不用太担心——毕竟只是换个名称和标志。