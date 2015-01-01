 OpenStack峰会：多家公司展示油浸式服务器

你的下一代数据中心可能会是一个铝盒子，盒子里的服务器浸泡在油中。

至顶网软件频道消息：

你的下一代数据中心可能会是一个铝盒子，盒子里的服务器浸泡在油中。

这就是今天在悉尼举行的OpenStack峰会上多家欧洲公司描述的愿景。

其中一家名为Horizon Computing的公司开发的“RuggedPOD”，是一个70cm x 70cm x 70cm的盒子，能够容纳4个微型ATX主板或者8个迷你ITX板卡。所有这些都沉浸在有机电介质油中，这种物质可以传导热量，但不能传导电力，意味着固态元件即使在潮湿的情况下也能工作。与POD外表类似散热片的设计相呼应的是，传导也将让服务器保持在适当的温度。POD足够牢固可以用于室外运转，这也有助于冷却。

POD有两个外部连接：一个是连接电源，一个是连接网络。

另外一家名为Enter Cloud Suite (ECS)的意大利公有云提供商，正在测试一些pod，因为他们认为这种形式是一个运行工作负载又不需要固定基础设施的理想选择。容器等需要的只是运行Kubernetes。如果这恰好是一个被动冷却式的服务器，价格和延迟都比较合理，你还有什么理由不考虑呢？

ECS在这次峰会上的发言人展现了一个未来蓝图：未来数据中心包含被动冷却的服务器pod，被放置在没有暖气、通风和空调的建筑物中，或者确保空气流通的窗户。

这个想法听起来并不是那么地牵强。电介质油已经被用于沉浸变压器和其他电力基础设施。ECS是一家采用OpenStack的公司，他们认为OpenStack和Kubernetes可以协调工作负载在多个分散的POD中的位置。再加之固态磁盘很快将在容量方面赶超传统磁盘，所以POD甚至会开始提供便携式存储。

我们认为，这个想法会最终落到密度上，ECS称，POD可以应对一千瓦的套件，这在70厘米的立方体中并不多见。