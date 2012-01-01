Salesforce与Google达成战略“首选”合作伙伴关系

本周一，Salesforce和Google宣布加强双方的战略合作伙伴关系，Salesforce将把Google Cloud Platform作为“首选云提供商”，作为回应，Google也将把Salesforce作为首选的CRM提供商。

至顶网软件频道消息：本周一，Salesforce和Google宣布加强双方的战略合作伙伴关系，Salesforce将把Google Cloud Platform作为“首选云提供商”，作为回应，Google也将把Salesforce作为首选的CRM提供商。

除了平台合作之外，Google的G Suite办公生产力产品组合还将与Salesforce云应用深度整合，包括销售和营销云，以及Google Analytics 360平台。

这里说的“首选”并不意味着排他性，在2016年5月与AWS达成的合作关系将继续保持，Salesforce业务开发高级副总裁Ryan Aytay在本周Dream大会首日的新闻发布会上这样表示。

不过，Salesforce计划在Google Cloud Platform平台上将自己的核心服务扩展至全球领域。

Google合作伙伴和行业平台总裁Tariq Shaukat表示，来自Google客户的首要要求就是“与Salesforce更加紧密的集成”。

本周一在旧金山开幕的Dreamforce大会上，Shaukat表示，两家公司此前曾经有过“浅层的集成”，但是这次新的合作伙伴关系将创造完全协同设计的解决方案。

Google的云部门“将继续把Salesforce作为首选的CRM提供商，以新的有意义的方式与其云客户进行交流”。

Salesforce CRM Apps高级副总裁Mike Rosenbaum表示，两家公司将通过直接合作，实现比通过“API表层数据”相互连接所能实现的更多目标。

这次合作标志着Google首次将自己的云产品与其他领先云软件提供商进行直接集成，Salesforce营销云CEO、首席分析官Bob Stutz表示。

“这是我们客户的首要要求，以无缝的方式将两者集成到一起，”他补充说。

“我们认为这对我们共同的客户来说是两全其美的一件事。”

这里的“首选”意味着Salesforce将考虑把Google Cloud Platform作为“我们可信基础设施的一部分，这是我们工程师可以一起合作的部分，”Aytay这样表示。

关于有记者提到与AWS的关系，Aytay表示，“为了客户的利益，我们发现有必要找到多家技术合作伙伴。”

作为合作的一部分，Google将为现有的和新增的Salesforce客户提供免费使用一年的G Suite产品。

通过这次合作更进一步的整合包括Salesforce Lightning for Gmail，将CRM数据放到Google电子邮件系统中，以及把来自Gmail的客户交互直接放到Salesforce。Salesforce包括Quip Live Apps在内的解决方案，还将看到与Google Sheets、Drive和Calendar等Google产品的更深度互操作性。

这些更深度的集成将从明年开始提供。

Google云负责人Diane Greene将与Salesforce CEO Marc Benioff一起在Dreamforce大会上台进行探讨。

Silverline是一家位于纽约的Salesforce合作伙伴公司，该公司首席收入官Kai Hsiung表示，Google和Salesforce正在持续推进双方战略合作伙伴关系，这是系统提供商非常期待看到的，特别是围绕着营销分析展开的合作。

Silverline已经有客户正在利用Google分析从Salesforce Marketing Cloud中提供更好的洞察。有了双方的合作，这家解决方案提供商希望整合会更加无缝和强大。

他说：“从进入市场的角度，双方关系的形成将住逐渐提升影响力。”