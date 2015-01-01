IDC：2017上半年全球公有云服务收入增长保持强劲

来自IDC全球半年度公有云服务追踪报告的最新结果，2017年上半年全球公有云服务市场同比增长28.6%，总收入略高于此前IDC的预期。

至顶网软件频道消息：来自IDC全球半年度公有云服务追踪报告的最新结果，2017年上半年全球公有云服务市场同比增长28.6%，总收入略高于此前IDC的预期。

IDC高级副总裁、首席分析师Frank Gens表示：“过去两年企业开始逐渐意识到云已经成为几乎每一项IT创新——包括AI、区块链和量子计算等——的发射台，这很大程度上推动着企业加速采用公有云。还没有采用公有云的企业组织，将越来越远离技术创新的世界。”

所有地区的增长都超出了预期，其中亚太地区的增长率最高，达到了38.9%，在所有公有云服务收入中占比11.5%，其中很大一部分是收到了中国公有云支出的强劲推动，中国市场在2017上半年同比增长了55.6%。

在公有云服务的三个主要细分领域（SaaS、PaaS和IaaS）中，SaaS占到了68.7%的市场份额，是增长最慢的部分，同比增幅为22.9%。

IDC SaaS、企业应用和行业云研究实践项目副总裁Eric Newmark表示：“现在企业在做IT战略和软件时会考虑‘以云为先’，因为云的优势是很明显的，已经在大多数行业中得到了广泛的证明。很多企业已经取得了唾手可得的成果，例如应用可以轻而易举地迁移到云中，这些企业现在正在评估将他们下一组更大型的战略系统（例如ERP、供应链应用等）迁移到SaaS模式。这些项目，再加上企业努力接受数字化转型，都将进一步推动SaaS的强劲增长。”

公有云服务市场规模最小的细分市场是PaaS，所占份额为13.6%。不过，PaaS市场的增幅要高于其他两个细分市场，在2017上半年同比增长了50.2%。

IDC PaaS研究经理Larry Carvalho表示：“PaaS细分市场中，容器技术的快速采用为开发者提供了更多工具来加速应用开发和部署，这在企业数字化转型之旅中是十分重要的。所有厂商都在修改他们的解决方案，以便将自动化带入整个应用生命周期，开发者则以高于平均水平的收益回馈这些厂商。”

在2017上半年IaaS细分市场在整个公有云服务市场占比17.8%，继续保持强劲的同比增长，增幅达到38.1%。在这个细分市场，AWS无论是市场份额和增幅都保持领先。此外，过去三年主流技术公司都开始重新关注公有云IaaS。特别值得注意的是北美主流技术厂商如微软、Google、Oracle和IBM；以及亚太地区的厂商如富士通、阿里巴巴和华为。

IDC IaaS研究总监Deepak Mohan表示：“企业越来越感兴趣，服务提供商持续投资，这都促使IaaS细分领域在多个维度都有所增长，包括IaaS产品的广度和颗粒度、可用的增值服务以及更广泛的合作伙伴服务生态系统，以实现云的采用。最近推向市场的产品如Azure Stack和VMware Cloud on AWS，都实现了更简单的混合IT模式，打消了企业采用云的阻碍。总的来说，这些都将为企业在公有云IaaS上的下一波应用部署铺平道路。”

2017上半年全球公有云服务收入、市场份额和同比增长（收入单位：收入以百万美元计）

来源：IDC全球半年度公有云服务追踪报告，2017上半年。