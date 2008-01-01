微软收购了“动态照片”应用程序制造商Swing的人员和技术

微软已与Swing Technologies达成协议，该创业企业打造了一款名为SWNG的“动态照片”应用程序的创业公司，通过这项协议，微软可以获得Swing的人员和技术。

至顶网软件频道消息：微软已与Swing Technologies达成协议，该创业企业打造了一款名为SWNG的“动态照片”应用程序的创业公司，通过这项协议，微软可以获得Swing的人员和技术。

情况更新：尽管Swing新闻稿上的措辞让我相信这是微软收购这家创业公司，正如我最初写的那样。不过，事实并非如此，所以我已经更新了这篇文章以反映这一点。Swing的员工和他们的技术会进入微软，不过微软并没有直接收购这家公司。微软的一位代表说，除了Swing的新闻稿中所陈述的内容外，微软就这笔交易的具体内容不会发表任何评论。

这笔交易是在11月6日由加利福尼亚州旧金山的Swing宣布的。 （我根本不认为微软会宣布此事。）交易的财务条款没有透露。

根据Swing新闻稿，Swing团队将加入Skype团队，在Skype消息传递和呼叫方面贡献“成像技术和客户体验”。

Swing成立于2014年，其宗旨是“重新设计照片”。SWNG一直是苹果应用程序商店和苹果零售店的顶级特色产品。

该公司的新闻稿表示，“Swing Technologies已经开发了一系列跨软件和硬件的成像技术，高级员工是从苹果Instagram和其他公司招募而来。Swing得到了顶级投资者和个人的支持，包括Twitter联合创始人Biz Stone。”

微软的各个团队一直在努力改善用户的照片/视频体验。至于为什么Swing团队加入Skype而不是Windows，我不得不说我不知道原因。该公司一直在研究各种照片应用程序，包括用于Pix for iPhone，以及用Story Remix改造Windows 10的照片/视频体验。

更新：啊，对。正如几位读者提醒我的那样，微软正试图将Skype消费者版本变成Snapchat的一个竞争对手。我猜想这就解释了为什么这次收购将被合并到Skype消费者团队之中了。