 区块链的爆炸式增长使其成为第二大热门需求技能

区块链开发目前是就业市场上第二大热门需求，招聘的岗位数量和去年同期相比增长超过了200％。

现在，区块链开发人员在增长最快的前二十位工作技能之中排名第二，今年招聘具有这些技能员工的工作岗位已经翻了一番。

专门聚焦自由职业者的就业网站Upwork表示，区块链技术专家的热门程度仅次于机器人专家，屈居第二，区块链技术专家开出的服务价格高达每小时115美元。

表单上的下一个增长最快的工作技能是另一个与区块链相关岗位：比特币加密开发人员。

根据UpSkill的数据，增长最快的前二十个自由职业者技能和2016年第三季度同期相比，增长率均超过了100％，前十名的增长率超过了200％。

工作数据分析公司Burning Glass Technologies的新研究还发现，在2016年至2017年间，区块链技术人员的招聘职位数量增长了115％。该分析公司的研究表明，现在有将近4,000个与块区块链相关的招聘信息。

图表来源：劳动市场数据分析公司 Burning Glass Technologies

Burning Glass Technologies表示，从区块链的技术人才的需求急速增长，而且依旧难以寻觅，不难看出区块链确实是“颠覆性技能”。尽管这种技术和招聘模式还处于初级阶段，但是对于雇主们来说，现在就开始思考到哪里寻找区块链人才是个不错的主意，“即使他们还在考虑这项技术将如何改变他们的业务。”

Burning Glass Technologies在其博客中表示：“由于其同‘加密货币’的关系，区块链与金融密切相关，利宝保险（Liberty Mutual）、美国第一资本投资国际集团（Capital One）和美国银行（Bank of America）等大型银行已经发布了岗位招聘信息。”Burning Glass Technologies表示，“还有一些公司致力于构建区块链应用，比如Consensys Corporation。但业界对区块链的需求更为广泛，包括埃森哲和德勤等主要咨询公司以及IBM和SAP等技术公司。这是商业世界正在开始认真对待区块链的额外证据。”

例如，芝加哥商品交易所集团（CME Group）本周宣布计划推出比特币期货。

芝加哥商品交易所集团（CME Group）表示，加密货币市场资本总额近年来增长至1,720亿美元，比特币占总数的一半以上，达到940亿美元。

企业正在考虑使用区块链分布式账本技术（Distributed ledger），通过消除对集中式管理的需求来创造更高的效率，集中式管理是关系型数据库要求的。

Dell EMC基础架构解决方案集团的子公司RSA Security的首席技术官Zulfikar Ramzan表示，企业也在向他们的技术供应商询问区块链的审计日志和可验证的日志，这些被看作是可靠的企业内行为追踪方式，可以满足监管审计要求。

Ramzan先前在接受《计算机世界》（《Computerworld》）采访时表示，“现在这是一个非常热门的话题”。他表示，“我们肯定会围绕着区块链及其在企业环境中可能造成的影响进行大量的入站调查。我认为推动它的主要是这样一个事实，当有新技术出现的时候，人们在某种程度上希望使用最新、最了不起的流行词。”

不过，银行之所以“凑热闹”追捧区块链，是为了有能力建立一个开放的、跨境的清算和结算金融交易系统。例如，IBM已经建立了一个新的基于区块链的，针对几家银行的跨境货币兑换服务。

本月早些时候，IBM与波利尼西亚的支付系统提供商和一个开源的FinTech支付网络合作，在区块链分布式电子账本的基础上建设了一个新的国际货币流通系统，将面向太平洋群岛以及澳大利亚、新西兰和英国等十二种不同的货币提供金融服务。

万事达（Mastercard）正在推出自己的区块链网络，让合作银行和商户能够更快、更安全地进行跨境支付。万事达（Mastercard）区块链服务可用于清算信用卡交易，并使用智能合约规则消除管理任务，从而加速交易结算。

摩根大通本月推出了全球支付区块链试点计划。这家金融服务巨头表示，基于区块链的银行间信息网络（Interbank Information Network）“将增强客户体验，缩短时间——从数周缩短到数小时——并减少解决付款延迟相关的成本。”

区块链是一个类似于关系型数据库的电子分布式账本，可以在不同的用户之间公开分享，以创建一个不可更改的交易记录，每个交易记录都有一个时间戳，并与前一个记录相关联。它也可以被用作私有电子分布式账本。

线程中的每个数字记录或事务被称为块（这种技术也因此得名），它允许开放或受控的一组用户参与电子分类账。每个块都与特定的参与者相关联。

每年，全球贸易中90％的商品都由海运业承担运输工作。来自IBM和Maersk的新区块链解决方案将通过供应链流程数字化来帮助管理和跟踪全球数千万个集装箱的运输。

区块链只能通过系统参与者之间达成的共识进行更新，一旦输入新数据，就不能被删除。区块链包含了系统中进行的每一项交易的真实的、可核实的记录。

金融服务（例如比特币）是第一个拥抱区块链的行业。医疗保健和房地产等行业也很快探索了应用智能合约的方式，当满足某些条件时智能合约会自动执行，并交换电子记录。

例如，IBM Watson Health和美国食品药品监督管理局正在探索使用区块链与患者进行安全的数据交换，包括敏感的电子医疗记录、临床试验和从移动设备和可穿戴设备中挑选出的数据。

哈佛商学院工商管理学教授Karim Lakhani将区块链的影响与互联网类比，因为它创建了一个开放的分布式网络，允许任何人以安全的方式共享数据。

Lakhani表示，“（股票交易）需要时间，因为你需要从一个系统转移另一个系统……而且这个方式与网上的那种直接的信息系统相比，可能在全球跨越多个系统转移资金时需要花费几天的时间，并且成本高昂……”Lakhani表示，“如果我们有一个如果我们有一个开放的分布式账本，就可以验证交易的发生，我们可以建立一个如何采取行动的编程逻辑，可以减少交易成本，和增加新型应用程序的落地，这些应用程序的价值可能会大大超过传说中关系型数据库系统带来的好处。这比关

Lakhani补充表示：“这是信息存储、共享以及据以采取行动的全新模式。”