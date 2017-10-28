微软AI：人人皆可感知，人人皆可使用 

与大多数公司不同，微软的人工智能显得更为亲民、更可感知和易于使用。这背后源于微软与众不同的目标：推动人工智能全民化（Democratizing AI），将先进的人工智能技术转化为每个人触手可及的工具、平台和服务，予力全球每一人、每一组织，成就不凡。

至顶网软件频道消息：11月1日，微软技术暨生态大会第一天，“小冰”的出场让大会观众的3000多人再次感受到微软在人工智能上的功力。除了能演唱出美妙的歌声之外，微软一直在打造的这个机器人还可以写诗、写文章，可以画画，也可以与人进行深度的对话，这种对话已经在一定程度上具有人的“温度”。

小冰是微软在AI领域的一个代表作，展现了微软的技术实力，也反应了微软对AI的不同追求。与大多数公司发力在智能驾驶、精准医疗等窄众领域不同，微软的人工智能显得更为亲民、更可感知和易于使用。这背后源于微软与众不同的目标：推动人工智能全民化（Democratizing AI），将先进的人工智能技术转化为每个人触手可及的工具、平台和服务，予力全球每一人、每一组织，成就不凡。这一点与微软的愿景（予力全球每一人、每一组织，成就不凡）一脉相承。

微软公司首席执行官萨提亚 ∙ 纳德拉

AI是微软的长期战略

和很多公司是因为看到AI热而一头扎进AI领域不同，对微软而言，AI是一个长期持续进行的研究项目，最早甚至可以追溯到26年前微软成立研究院。

在微软技术暨生态大会演讲中微软公司资深副总裁、人工智能核心团队负责人、微软人工智能及微软研究事业部首席技术官古卓伦谈到了26年前比尔·盖茨在微软研究院成立时说过的一段话：“在26年之前，当比尔·盖茨筹建微软研究院的时候就有一个非常清晰的关于强人工智能的愿景。他说会有这样一天，会有可以看到、可以听到、可以交流、可以理解人的电脑。如果有这样一天到来的话，将会是怎样的情境呢？”

实际上，这些年来随着大数据、计算能力和在计算机算法方面的突破，特别是深度学习方面的突破，科技领域有了很多很多令人振奋的成果，比如，在语音、语言和图像视觉方面都有了新的进展，我们看到比尔·盖茨的设想正在变成现实。

而微软也是这种改变的主要推动者之一，而且是最持久的推动者之一，从早期在微软研究院孵化的各种图像识别、语言识别技术，到去年宣布组建新的“微软人工智能与研究事业部”，来加速推动微软人工智能的技术研究和应用推广。这个由著名华人科学家、微软全球执行副总裁、技术与研发部门主管沈向洋担任负责人的新部门成绩斐然，在研究人员的共同努力下取得多项技术突破。从古卓伦在大会演讲时分享的几个数据可以感受到这一点：ResNet网络深度152层，准确率96%；语音识别错误率低至5.1%；微软Translator支持语言达到60多种，这些都是业内非常领先的成绩。

值得一提的是，微软不仅在技术上有突破，还在技术的产品化上取得了很好的成绩，而这要得益于微软推动的技术研究与产品化的融合。古卓伦介绍说，为了加快AI技术的产品化微软推行了两个基本原则。第一个是微软会用自己的技术来打造自己的产品，像Cortana、Office 365内置的都是微软自己的AI、机器学习最新研究成果，同时，微软还把同样的技术通过Azure开放给第三方的商业客户，让客户也能从中受益，同时，也能加速微软产品的迭代。”

第二个是微软拥抱开源。这里有两层含义，一个是微软会把很多研究成果开放给大家，就像开放CNTK这样，把它们变得开源；另一个是拥抱外部的创新，只要它们是开源，包括TensorFlow等。

古卓伦告诉记者，微软一直致力于快速将研究模型和微软的产品对接，也就是研发和实际应用对接，并在实际使用场景中获得反馈。

推动AI民主化

AI民主化是记者在微软技术大会上反复听到的一个词汇。微软CEO萨提亚·纳德拉在大会主题演讲中明确提到了要大力推动AI民主化：“因为AI不能是一纸空谈，而是要惠及每个人，要让大家打造自己的AI，这才叫AI真正的民主化。”

在记者看来，AI民主化的本质上就是要推动AI的落地，让AI真正可用和易用。应该说，这正是微软AI的一大特色。如今微软的AI技术正随着微软的产品进入千家万户让众多普通用户受益，比如最为大家熟悉的Windows 10桌面上的Cortana和Office 365了。

Cortana是微软打造的个人信息助理。今天的Cortana已经足够聪明，能帮忙你快速查看日程安排、了解你的会议时间和地点，大致了解适当的差旅时间甚至从你的日历中获取更新以了解未来的行程。而Office 365 中AI更是无所不在，比如你只需按下ALT+Q 这个快捷键，输入想要做的事情，Office 应用程序会聪明地理解你的想法；还有，用于PowerPoint的翻译利器—— Presentation Translator可以把用中文写的PPT自动翻译成多个语言版本。在第一天的大会上，华为办公应用装备部部长王俊介绍了华为如何通过Office 365实现华为在不同国家员工之间的协同，多语言的自动翻译在其中发挥了举足轻重的作用。

微软全力推动AI应用开发

除了微软把AI技术植入到自己的各种产品中，微软还在努力为AI的应用开发助力，具体而言就是为开发者赋能，帮助他们开发AI应用，让他们享受到人工智能带来的机遇。Visual Studio Code Tools for AI就是微软为开发人员提供的一个AI应用开发工具，这是由微软中国的研发团队和美国Azure Machine Learning团队合作开发的，支持Windows和Mac OS。这款工具能与Azure Machine Learning无缝集成，提供了强大的实验数据准备、训练任务执行，以及模型管理等功能。

除了开发工具之外，微软还在AI开发框架上发力。微软认知工具包（原名CNTK，Computational Network Toolkit），是微软研究院推出的一个用于深度学习的开源系统，能够基于CPU 和 GPU高效、跨平台地处理大规模、可投入应用的任务。据悉，微软实现对话语音识别技术超越人类专业水平的突破，背后的功臣就是微软认知工具包。此外，Cortana中的语音识别功能也都是基于微软认知工具包实现的。

为了让更多开发者能够轻松开发出各种有趣的人工智能应用，微软不仅将微软认知工具包开源，同时，还开设了针对AI的一系列在线的课程。根据微软大中华区首席运营官邹作基提供基在大会上提供的数据显示，中国就有2万名客户完成了AI的培训学习。另外，微软还与其他4家科技巨头亚马逊、谷歌、Facebook和IBM还共同成立了AI联盟，用以推动公众对人工智能技术的理解。

AI三大重点投入：数据、云+智能和体验

在大会上，古卓伦在演讲最后介绍了微软在AI上的三大重点投入：即数据、云和智能以及体验。

众所周知，数据是人工智能的三大构成要素（数据、算法和计算力），没有数据就没有人工智能。“更好的数据带来更精良的模型，更精良的模型带来更加智能化的体验，能够让用户更加投入，最后提供更好的反馈意见，再实现模型的不断优化。”古卓伦在演讲时说，微软正是通过自己的产品不断使用，来更好地去了解人们工作中通信的方式、行为的方式，从而反过来打造像Office365这样的一款款产品。

云智能平台是微软另一重点发力的地方，而这与微软的Azure平台分不开，实际上微软的AI技术也以及与Azure进行了深度融合。据悉，微软最具代表性的人工智能服务——认知服务也就基于Azure。在今年的Build开发者大会上，微软认知服务所提供的智能API接口增加到了29个，成为业界数量最多，同时也是唯一允许用户自行定制的人工智能服务。利用这些 API，开发者能够将视觉、语音、语言、知识和搜索等智能应用加入到任何应用场景中，直接利用现成的功能或者通过定制加工，来打造自己的智能应用和机器人体验。自 2015发布以来，已经有来自60多个国家和地区的超过56.8万名开发者注册使用了微软认知服务。目前，人脸识别、情绪识别、计算机视觉三个微软认知服务的API已经在中国上线。

古卓伦在大会演讲中还分享了联想的案例。依靠架构在Azure上的机器学习服务，联想实现了对PC产品出货量的准确预测。其针对全球大部分PC市场进行的季度出货量预测的准确度，已经达到甚至超过了专业市场分析机构的预测水平。

值得一提的是，除了认知服务之外，在Azure平台上还支持各种大数据的服务，包括SQL、Cosmos、数据仓库和数据湖等，以及支持开源的Spark、Docker容器等，在底层从硬件方面采用了FPGA、GPU等异构计算，从而有效地满足那些最为严苛的人工智能负载。

而在体验方面，古卓伦介绍说，微软正在探索新的方式来把AI用于自己产品的完善。比如，微软会进行改进小冰，让小冰能够实现和对方深度情感的交互，也会优化小娜，作为数字化智能助理让她可以跟随你、了解你，为你提供便利的服务。同时，微软也会与合作伙伴和客户合作去完善他们的产品，提高他们的体验，就像与联想合作所做的那样。

另外值得一提的是 Conversational AI（对话式人工智能）。古卓伦表示，微软一直在研究致力于让计算机像人类那样进行人类式的对话，让计算机能够以更自然的、更多模的方式进行与人的对话。

“我们认为，人工智能有无限的潜力，我们一定要把人工智能民主化，让大家所有人都能够得到AI的工具、得到AI的能力，这样一来AI真正能够走进寻常百姓家，惠及每一个人。”古卓伦在大会演讲时最后表示。