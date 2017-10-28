Google与大众汽车携手推进量子计算发展

在现在这个阶段，Google的量子计算机不过是一个科学项目，但大众汽车（Volkswagen）公司却决定搭乘这个顺风车。

至顶网软件频道消息：

在现在这个阶段，Google的量子计算机不过是一个科学项目，但大众汽车（Volkswagen）公司却决定搭乘这个顺风车。

在欧洲举行的一个会议期间，大众汽车宣布与Google达成协议，两家公司将在交通管理和电池开发中的量子应用方面展开合作。

Google从2015年推出D-Wave量子计算机的时候就进入这个领域了，是量子计算的狂热分子。今年年初，Google宣布开始测试一个名为“可变量子本征求解”的内部项目，并在10月公布了一个用于解决量子问题的编译器。

两家公司合作并不意外，因为开发量子计算机是一个非常复杂的工程。大众汽车已经通过一个研究基金会资助了很多科学项目，而Google的母公司也已经涉足很多科学项目。

对于大众汽车来说，这看起来像是一个长期的赌注，因为大中企业在声明中提到，量子计算机还没有为现实世界中的使用做好准备，而且可能还需要很长一段时间。量子计算适合的发展领域包括“交通优化、探索新材料结构，特别是电动汽车的高性能电池，以及采用机器学习新流程的人工智能项目”。

大众汽车旧金山和慕尼黑的IT专家将“与Google专家共同开发算法、模拟和优化”。

大众汽车对量子计算的兴趣至少要追溯到3月，当时大众汽车展示了与D-Wave合作在交通流量优化方面所做的努力。

这是D-Wave最适合的问题类型：它是专用的、而不是通用的量子计算机，其解决方案呈现了量子可能实现最低的能耗状态。Google的目标更为雄心勃勃，正如Google在编译器方面所做的工作那样。