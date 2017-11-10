 Commvault联合Google打造保护数据的GDPR产品包

数据保护软件厂商Commvault在年度客户大会上做了多项公布，包括一个GDPR包、端点数据保护即服务、与Google Cloud Platform的合作、以及Antarctic Expedition。

至顶网软件频道消息： 数据保护软件厂商Commvault在年度客户大会上做了多项公布，包括一个GDPR包、端点数据保护即服务、与Google Cloud Platform的合作、以及Antarctic Expedition。

GPDR包是首个可交付的Data Analytics Portfolio，将包含嵌入Commvault核心数据平台的产品和服务。

据称，它让客户可以识别、管理和降低在遵循欧盟“通用数据保护条例”（GDPR）和其他数据隐私法规时的隐私风险。

Commvault表示，客户可以用它来：

- 检测可扩展的一组个人数据，最终侧重于文件系统和端点上的Personally Identifiable Information (PII)

- 使用仪表板、报告和可视化来映射这个PII信息所在的位置，然后对数据进一步分析

- 创建和分配自动化工作任务来解决客户请求，以及其他针对PII数据泄露、到处和删除的补救措施

- 对PII数据管理行为进行审查跟踪

这款产品将在12月底提供。Commvault表示，未来18个月将持续构建在这之上的分析应用、能力、解决方案和服务组合。

端点数据保护即服务

这将保护Commvault管理服务下的笔记本电脑、台式机和其他端点设备。数据可以加密、备份和恢复，必要的时候可以以自助服务的形式进行。此外，Commvault还推出了Endpoint Search，该功能可提供对端点数据的可见性和控制，用于合规和立法诉讼目的，集成了全文搜索以及从整合端点数据池生成报告的功能。

在文件同步和共享方面，Commvault还推出了Secure File Sharing产品，作为该服务的一个组成部分。它将能够让最终用户从几乎任何地点、任何时间、在任何设备上安全地保存、访问和共享文件。

这项主服务和子服务已经从今天开始从Commvault、管理服务提供商以及经销商那里提供给客户。

Google Cloud Platform

Commvault将公布与Google Cloud Platform (GCP)的合作，在这项合作中，Commvault可以将数据迁移到GCP，以及Google云中运行的应用迁移到GCP层中，例如Coldline、Nearline、Regional和Multi-Regional。数据放在这些层中，将成为Commmvault数据池的一部分，可通过Commmvault数据平台访问这些数据。

Commmvault还提供了单一的、全方位的数据视图，查看数据备份、恢复、管理、跨内部部署环境、Google Cloud Platform和其他云环境的电子发现。

压缩和全局重复数据删除功能将帮助客户将大量数据迁移到GCP。

Commmvault支持Google Cloud Engine中大多数常见的企业级应用，包括在Windows、Unix和Linux上的各种文件系统。支持如SAP、Exchange、Oracle和DB2等应用和数据库，还有GPFS、Mongo DB、Hadoop等大数据应用。

Commmvault面向Gmail和Google Drive等GSuite应用在GCP上提供了数据管理能力，包括备份、恢复和管理。

南极探险

Commmvault将在2041 Foundation南极探险期间提供备份和数据保护。探险家Robert Swan和他的儿子Barney将到南极探险或者做横跨美国的自行车骑行，以推广清洁能源。

Commmvault首席营销官Chris Powell将参与该基金会在1月南极探险的最后10天。

想想看，这实际上对于一家归档冷存储的公司来说是相当合适的