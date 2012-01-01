Salesforce掌门人与IBM罗睿兰就未来AI将如何改善劳动力展开对话

随着IBM与Salesforce这两家企业合作关系的迅速升级，两家公司的CEO目前已在关于AI未来的发展定位方面达成一致，共同表示其将确保AI时代的到来不会代替人类，亦不会损害人类谋生的能力。

本周三，IBM首席执行官罗睿兰在与Salesforce首席执行官Marc Benioff会话时表示，作为突破性人工智能的创造者，我们两家企业对于确保世界上的新兴技术能产生正向且积极的影响这一方面都背负着巨大的责任。

随着这两家企业合作关系的迅速升级——IBM去年甚至没有出席Dreamforce大会，两家公司的CEO目前已在关于AI未来的发展定位方面达成一致，共同表示其将确保AI时代的到来不会代替人类，亦不会损害人类谋生的能力。

罗睿兰面向与会者表示：“我们的职责是将AI安全平稳地引入这个世界。”

Benioff邀请IBM的领导者就此展开了一次“炉边对话”，并坦言罗睿兰不仅鼓舞了他，更是鼓舞了Salesforce公司的全体女性高管。

对于这位刚乘坐夜班机从巴西抵达旧金山这场大型会议的IBM领导者，Benioff表示：“毫无疑问，罗睿兰已经成为当今世界上最为优秀的女性CEO了。”

此外，罗睿兰则表示：“对于像Salesforce与IBM这样的企业而言，在处理数据——客户‘最宝贵的资产’——时也应该具备完善的责任意识。”

罗睿兰补充称，IBM是当今社会唯一敢于声称其从未将客户数据转交给政府监控计划的一家企业。

为了确保AI能够蓬勃发展，开发这项技术的公司必须将其用于训练算法的数据以及培训人员等信息透明化。

对此，罗睿兰警告称：“如果不能做到透明化，AI的训练则可能会偏离预期目的。”

罗睿兰认为，现在围绕人工智能这一技术已经存在诸多负面言论。在一定程度上，IBM将Watson技术定义为“认知”即是避免公众将其与AI联系起来，从而认为Watson技术将成为取代人类工作者的存在。

之后罗睿兰解释称，该技术的宗旨在于“增加人类的工作能力而非取代人类，未来的各方面都将需要人与机器合作，我们必须做好准备以迎接这样的世界，而这也注定将会是一场大的变革。”

尽管公众现在对于AI存在许多恐惧心理，但不可否认的是所有时代背景下产生的新技术必然都会改变劳动力的性质。

罗睿兰表示：“虽然AI的出现会导致一些工作消失，但同时也会创造一些新兴岗位。”

Benioff指出，身为IBM首席执行官的Rometty已将围绕该技术的棘手问题都纳入了考虑范围，特别是该项技术可能会对人们工作的影响——罗睿兰思考的比任何人都要深入透彻。

这位IBM的领导者表示：“在开发劳动力方面，我相信没有任何一家公司比IBM投入的更多。”

Benioff表示：“我们将面临一个‘计程车不再需要司机、农场不再需要农民、飞机不再需要飞行员’的全新世界，而在这样一个世界到来之前，首当其冲应该解决的问题就是劳动力转型。”

罗睿兰补充道，随着企业的转型，此前Benioff所提及的问题就会转变为“如果每个人都是数字化的，那么谁又会成为最后的赢家呢？”

对此，罗睿兰解释称，答案是能够最有效地利用数据资源的人将会成为最后的赢家。所有的企业都拥有很多数据，但其中的大部分都不能很好地应用其所拥有的数据资源。

罗睿兰指出，世界上只有20%的数据是可搜索的。还有另外80%属于客户，而对于知道如何访问此类数据的企业而言，这就是无法衡量的价值。

那些能够明确这一点的公司 “将会做出更好的决策，从而成为一个学习型组织。”

利用数据存储的潜在意义则是当今时代将可能有企业能够在市场中经久不衰。

罗睿兰表示：“如果一个公司拥有过去的积淀作为基础，那么这将可能成为该公司在竞争环境中不可忽视的优势。”

与此同时，罗睿兰补充称，也是由于AI的出现，我们才解决了如今世界上最难以攻克的难题——尤其是在医疗领域。

另外，对于那些“较为罕见的”忧虑，例如AI将在何时能够实现自我掌控，并因此而创造失控的技术进步——而我们现在距离此种局面仍有“很长的路”。

对此，罗睿兰表示：“因为我们现在都在致力于研究该项技术，所以我们都应该明白现在距离那种局面还有很长的距离”

当Benioff问及罗睿兰早期的职业生涯时，罗睿兰表示她在36岁时进入IBM，而在此之前她是一位汽车行业的工程师。

当罗睿兰被问及当初自己刚加入蓝色巨人时是否认为其将成为这家“传奇公司”的首席执行官时，她回答道：“当然不会”，随后罗睿兰反问Benioff：“那么，你曾经又是否认为自己将运营Salesforce呢？”

对于罗睿兰的问题，Benioff 如此回答道：“好吧，当我开始进入这家公司时，我就有了这样的打算”。幽默的回答赢得了轻松的氛围……

此前有关卡车与公共汽车的工作经验让罗睿兰明白了工作与职业之间的差别，她意识到自己需要作出改变。而这时，她的丈夫则建议她去IBM应聘——因为罗睿兰一位朋友的父亲在IBM工作，可以为其写一封介绍信。

罗睿兰将银行成功转型为Burroughs Corporation设备公司的经验助其在IBM获得了一份工作，并一路成为这家拥有106年历史的公司的第九位CEO。

在罗睿兰所经历的那个转型期，她将其中的主要经验总结为： “除了自己的核心价值观以外，必须能够下决心让自己根据实际需求而做出相应的改变，哪怕是所有。”

Benioff指出，尽管技术自身并不存在好与坏之分，但近期围绕“一些大型企业的技术失控”——尤其是“关于选举”方面——产生了一些话题。

Benioff表示：“我们看到选举人员以一些意想不到的方式使用了这些技术”，其中他提到俄罗斯政府试图操纵Twitter与Facebook以在美国大选中煽动舆论。

罗睿兰回答道：“我认为一名技术主管是无法面面俱到的。”

随后罗睿兰补充称，其他的新兴技术也存在意料之外的黑暗面。

另外，IBM在量子计算领域也取得了一系列突破，而这一技术在未来将能够解决当今计算机无法处理的问题，并将极大地促进新药研发、风险建模与物流等领域的发展。

罗睿兰认为在未来几年的时间内，量子计算机将有能力破译如今所有的加密形式。

对此，罗睿兰表示：“在努力推进这项技术的同时，我们也在致力于研发一款‘解毒剂’以解决该项技术可能附带的一系列难题。”

尽管IBM现在不会透露该公司用于应对量子密码破解的“解毒剂”的任何信息，但罗睿兰向观众保证， IBM方面在明确能够控制一项技术的负面后果之前，该公司不会发布该项技术。

IBM与Salesforce之间的合作关系之所以能够迅速发展，主要是由于IBM收购了Bluewolf——在Salesforce公司的系统集成合作伙伴中，Bluewolf最早与Salesforce确立合作关系并且是其规模最大的系统集成合作伙伴。

Bluewolf的首席营销官Corrine Sklar在接受采访时表示，IBM与Salesforce两家公司的首席执行官之间的对话引起了她的共鸣，而她认为，在以正确的方式向客户呈现人工智能这一方面，渠道合作伙伴也扮演着重要的角色。

Sklar补充称：“即使客户不问，提出这些问题也是我们的责任。”

Sklar进一步表示，俄罗斯政府操纵Facebook就是一个很好的例子。大型技术公司拥有大量的数据，但通常却忽视了存在于其注意力以外的问题。

此外，Sklar声称：“在这个世界里，我们与Salesforce共同的责任就是提出质疑并确保能够与我们的客户进行公开的对话。”

Salesforce客户的AI之旅才刚启程，其中大多数都还尚未意识到该技术可能引发的难题。对此，Sklar表示：“未来的合作伙伴将是那些能够将‘AI置于其思维核心’的企业。”

IBM与Salesforce之间的合作关系在此前8个月的时间里实现了飞速的发展，而Sklar预测未来这两家公司之间的合作关系将不再限于目前人工智能这一方面。

Sklar在接受采访时表示：“你可以看到他们之间产生了化学反应，而此次的合作仅仅只是一个开端。”