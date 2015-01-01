 IBM强化量子计算系统IBM Q采用最新量子处理器

量子计算取得了新的进展，IBM表示正在强化它的在线商用量子系统IBM Q，并将在今年晚些时候提供给早期客户。

至顶网软件频道消息：量子计算取得了新的进展，IBM表示正在强化它的在线商用量子系统IBM Q，并将在今年晚些时候提供给早期客户。

IBM公布了两项量子处理器升级，包括一款新的20-qubit处理器和一款50-qubit处理器。这个20-qubit的处理器将在今年年底IBM Q上市的时候为其提供支持，而更强大的50-qubit处理器预计将在明年某个时候与这个量子平台相集成。

量子计算被认为具有令人难以置信的潜力，这要归功于一种与当前个人计算机、智能手机和其他计算设备完全不同的架构。传统计算机编码信息是以“bit”为单位，以1和0代表，而量子计算机是以“qubit”为单位，可以是1、0或者两者兼有。因为量子计算机使用的是qubit，所以量子计算机可以一次处理多个状态自合，这使得量子计算机比非量子计算机更为强大，至少可以执行一系列高级计算任务例如基因组测序、材料科学研究等等。

所有这些都意味着一个庞大的、有利可图的潜在市场。Market Research Future预测，量子计算机销售额年增长将达到24%，到2022年达到近25亿美元。这个数字可能还算低的了，Market Research Media预测到2020年量子计算机的年销售额将达到50亿美元。

IBM在2016年向学术机构免费提供量子体验服务。在3月公布的IBM Q是这一项目的后续举措。IBM将其描述为一个打造商用的、通用量子计算系统，可通过IBM Cloud Platform获得。

IBM表示，首个IBM Q系统将采用20-qubit处理器，这个处理器要比上一代为IBM Quantum Experience提供支持的16-qubit和5-qubit处理器有显著提升，包括关联时间——也就是执行量子计算所需的时间——是上一代的2倍，以及更好的连接和封装。这个新的处理器要优于英特尔在10月公布的17-qubit处理器。

IBM表示，这个50-qubit处理器将于明年通过一系列规划中的升级部署到IBM Q系统中，从而带来更强大的性能。这是因为量子计算机因为所谓的“量子纠缠”——是指同时拥有多个量子的强量子关联，从而量子可相互感知彼此的状态——增加更多qubit而变得更为强大。理论上讲，这意味着一个200-qubit的系统要比100-qubit的系统强大2200倍。

除了新的处理器之外，IBM还升级了QISKit，这一个开源软件开发套件，用于编程和运行今年年初发布的量子计算机。QISKit已经扩展，让用户可以在Q System上创建和执行量子计算。IBM还增加了新的工具，让用户研究量子系统的状态，并将QISKit与IBM Data Science Experience相集成，后者是一款编译器工具，可映射所需的实验到可用的硬件上。