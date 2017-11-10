富士通：制造业数字化转型要打破边界实现共创 

日前，富士通亚洲峰会在上海召开。围绕“以人为本的创新：数字化共创”这一主题，富士通与客户、合作伙伴以及媒体一同分享了数字化共创的愿景与实践，共话数字化时代下的业务模式转型与创新之道。

至顶网软件频道消息： 中国制造业整体正处于转型升级的过程中。在国家层面推出了《中国制造2025》计划在引导，2025年要进入制造强国行列，而在市场层面则有强大的竞争压力在后面推动。两方的合力促使智能制造成为当下制造行业备受的热门话题。而制造业一直是富士通最为关注的行业之一，在日前举办的富士通亚洲峰会上制造行业也很自然地成为最受关注的话题之一。不仅如此，在大会上富士通还发布了专门面向中国的制造业数字化平台工乐未来 COLMINA，富士通对制造业的重视由此可见一斑。

富士通株式会社亚洲区总裁 广濑敏男

为中国制造业转型升级助力

成立于1935年、已有80多年历史的富士通是一家全球知名的企业，在全球拥有15.5万员工。业务范围从最早的通信器材起步，发展到后来的PC、服务器、存储等IT设备，如今已经转型为综合性的ICT服务商。中国是富士通在亚洲区最大的市场，也是投资最多的市场。富士通从1996年正式进入在中国市场，如今在中国有38家在华企业，涉及到制造、研究开发、销售、市场营销等。

“富士通在全世界范围内开展业务，但是中国作为一个高速发展中的国家，对我们来说非常重要，我们希望今后能跟中国企业一起推动我们的ICT服务。”富士通株式会社亚洲区总裁广濑敏男表示。

据悉，长期扎根在中国市场的富士通，一直积极和中国市场的需求相契合，扎根行业，为多行业客户提供端到端的服务，制造业就是富士通最为看重的行业之一。这一方面是基于中国制造业正在进行转型升级，市场需求旺盛，而更重要的原因在于富士通在制造业方面的独特竞争优势。

富士通（中国）信息系统有限公司首席执行官薛卫介绍说，富士通自己就是一个制造型企业，拥有很多的大型制造企业，很多解决方案最早就来源于这些制造企业的真实需求，并且这些解决方案也经过了这些企业的试用和验证。

富士通（中国）信息系统有限公司首席执行官 薛卫

“作为富士通在中国地区的业务核心企业，我们首要的任务是把公司拥有的技术和经验根据中国市场的需求落地到中国。”薛卫告诉记者，为此，富士通（中国）要集合自己的生产经验以及生产现场管理的方法，加上其全球的解决方案，把他变成真正能够扎根中国、符合中国市场需求的解决方案。

而在本次大会上推出的制造业数字化平台工乐未来 COLMINA就是这样的产品。该平台融合了最新的物联网、大数据以及人工智能等创新技术，并专门针对中国制造企业的需求而推出。

“今天的制造企业在整个作业过程中不仅要管理人，更多时候还要管理人和社会之间的关系、管理人和数据之间的关系，这就是我们看到的中国客户所面临的主要问题。”富士通（中国）信息系统有限公司数字化中心统括部长秦科表示。

秦科介绍，为了解决这些问题，富士通和客户在一起实现了共同创新，把在日本所导入的COLMINA技术和中国所开发的技术共同融合在一起，通过制造业务与IT、DT技术和最佳实践的集成，使之成为支撑制造业数字化变革的基础服务平台。

携手客户共同创新

本次大会以“以人为本的创新：数字化共创”为主题。其中，以人为本是富士通一直倡导一个理念，寓意实现大家比较富裕、舒适、安全的社会环境，而“数字化共创”则是这次大会专门提出的。

“对于富士通所掌握的核心技术，包括人工智能、云计算、物联网、网络安全等，以及我们的开发平台，我们都持开放的心态。我们要和我们的客户、友商、合作伙伴一起探讨如何共同协作开发产品、协同服务、共创服务模式、商业模式，这将是我们整个富士通在全球共创共赢的一个生态圈。”薛卫表示。

而这一切也是基于富士通的一个基本认识，就是数字化转型需要打破固有的行业边界。“今天，没有任何一家企业敢说自己的技术可以完全覆盖所有细分行业的数字化转型，所以，我们提出了共创的理念。”他说。

在数字化共创方面，富士通与上海仪电的合作是一个典型代表。据悉，富士通和上海仪电一起共同分析需求，一起引入loT、大数据分析以及可视化技术，把现场人、物、信息全部现场汇总在一起，并自动搜集，进行归类、分析，实现了整个工厂的可视化管理。

“这套东西不是我们富士通独家的产品，也不是客户的产品，是我们共同创造的产品，这个案例已经在他们整个集团内部进行推广，现在被评为工信部的智能制造示范案例。”薛卫表示。

据悉，富士通与上海仪电合作得到了双方的高度认可，双方最终决定把合作再次升级，今年10月份双方成立了一家合资公司专注于智能制造，致力于把双方的合作成果推广到更多的中国制造企业。实际上，这样的合作也不限于制造行业，在零售、智慧城市等行业，富士通也在复制这些做法。

薛卫透露，除了数字化共创之外，今年根据中国市场需求，富士通（中国）也会对发展战略进行调整。重点包括：第一，是把富士通和中国本土市场有关的技术、资源等进行重新整合；第二，提升富士通（中国）自己研发以及产品落地能力，为此今年新成立了一个数字化业务服务中心；第三，将产品规划以及技术人员融合到销售团队里面去，把技术力量推到最前线。

“我们现在处在一个蓬勃发展的市场，数字化浪潮还在不断发展，作为一家有着82年历史的全球知名ICT服务商，在中国有非常大的市场需求，我们会加速将富士通一流的ICT产品、服务以及我们的解决方案在中国的落地，加速对中国市场的开拓，同时更好地服务中国企业。”薛卫说。