 BM强化AI实力 发布Power9系统及新软件

今天IBM公布了一款新软件，称其更容易训练机器学习模型，以便做出决策和从大数据中提取洞察。

今天IBM公布了一款新软件，称其更容易训练机器学习模型，以便做出决策和从大数据中提取洞察。

这款名为Deep Learning Impact的软件工具，帮助用户开发的AI模型可使用流行的开源、深度学习框架，例如TensorFlow和Caffee，而且从12月开始这款工具将被添加到IBM的Spectrum Conductor软件中。

除了公布新软件之外，IBM还提到了基于Power9处理器的新系统，IBM在今年SC17大会上进行了展示。

IBM表示，这些系统是针对AI工作负载量身定制的，因为这些系统可以在Power9 CPU和硬件加速器（例如GPU和FPGA）之间加速传输数据，通常这些加速器是用与训练和运行机器学习模型的。

Power9系统还将在Power9处理器以及系统中其他加速器之间的高带宽连接。IBM表示，Power9将成为首个片上支持最新高速连接器（包括Nvidia下一代NVLink、OpenCAPI 3.0和PCIe 4.0）的商用平台。

IBM公司副总裁、认知系统开发研究员Brad McCredie表示：“我们看你到片上微处理器——处理片上集成——的时代正在终结，摩尔定律也将消失。”

“Power9让我们有机会尝试新的架构设计，通过跨系统堆栈实现数据带宽最大化，从而推动计算打破当前的限制。”

“Power9的基石是一个内部的信息高速公路，将处理进行分离，强化高级加速器来消化和分析海量数据集。”

下一代Nvidia NVLink和OpenCAPI互连将让附加GPU的性能明显高于x86系统中普遍采用的PCIe 3.0连接器所能实现的性能，而PCIe 4.0互连的速度将是PCIe 3.0的2倍。

IBM称，这个新的Power9系统最大的亮点，就是为美国能源部构建的Summit和Sierra超级计算机，也采用了Nvidia最新基于Volta的Tesla GPU加速器。Summit超级计算机预计性能将提升到是DOE Titan超级计算机的5到10倍。

IBM的重点是为可以有效处理多种类型芯片之间处理的系统奠定基础，这也是与Google、Mellanox、Nvidia和其他OpenPower Foundation成员共同努力的部分结果。

今年早些时候，IBM高级副总裁Bob Picciano谈到了IBM将如何计划打造能够更好地解决与使用AI分析非结构化数据相关工作负载的系统。