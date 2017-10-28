微软将Visual Studio与AI服务整合 

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来源：ZDNet 2017年11月16日
关键字：微软 人工智能 Visual Studio
在9月份的Ignite会议上，微软公布了一个将Visual Studio Code与其AI服务集成在一起的扩展。在今天（11月15日）的Connect会议上，微软为Visual Studio本身添加了一个能与人工智能服务集成在一起的扩展功能。
上述第二个扩展被称为Visual Studio Tools for AI，同时支持微软和第三方深度学习框架。它支持微软认知工具包（Microsoft Cognitive Toolkit ，CNTK）、Google TensorFlow、Theano、Keras、Caffe2等。微软方面表示，Visual Studio Tools for AI利用了现有的对Python、C / C ++ / C＃的代码支持，并为Cognitive Toolkit BrainScript提供额外的支持。
Visual Studio Tools for AI和Visual Studio Code for AI都是微软机器学习套件的一部分——该套件代码代号为“Open Mind Studio”——这是该公司在一年前的官方介绍。微软最近推出的Azure Machine Learning Workbench也会同这个套件协同工作。
微软方面在2016年将Open Mind Studio描述为“机器学习的Visual Studio”。如前所述，Open Mind Studio的设计目标是可用于各种CPU / GPU、FPGA、云和客户端设备。它可以运行在联合基础架构之上，同时支持各种深度学习框架、开源计算框架（如Hadoop和Spark），专门优化的计算框架以及他们构建的其他框架。
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