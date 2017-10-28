科技行者

行者学院 转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网软件频道微软将Visual Studio与AI服务整合

微软将Visual Studio与AI服务整合

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

微软“Open Mind Studio”的另一项新进展：一项新的扩展，允许开发人员在Visual Studio中使用人工智能服务。

来源：ZDNet 2017年11月16日

关键字：微软 人工智能 Visual Studio

在9月份的Ignite会议上，微软公布了一个将Visual Studio Code与其AI服务集成在一起的扩展。在今天（11月15日）的Connect会议上，微软为Visual Studio本身添加了一个能与人工智能服务集成在一起的扩展功能。

微软将Visual Studio与AI服务整合 

上述第二个扩展被称为Visual Studio Tools for AI，同时支持微软和第三方深度学习框架。它支持微软认知工具包（Microsoft Cognitive Toolkit ，CNTK）、Google TensorFlow、Theano、Keras、Caffe2等。微软方面表示，Visual Studio Tools for AI利用了现有的对Python、C / C ++ / C＃的代码支持，并为Cognitive Toolkit BrainScript提供额外的支持。

Visual Studio Tools for AI和Visual Studio Code for AI都是微软机器学习套件的一部分——该套件代码代号为“Open Mind Studio”——这是该公司在一年前的官方介绍。微软最近推出的Azure Machine Learning Workbench也会同这个套件协同工作。

微软方面在2016年将Open Mind Studio描述为“机器学习的Visual Studio”。如前所述，Open Mind Studio的设计目标是可用于各种CPU / GPU、FPGA、云和客户端设备。它可以运行在联合基础架构之上，同时支持各种深度学习框架、开源计算框架（如Hadoop和Spark），专门优化的计算框架以及他们构建的其他框架。

    • 科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

综合评分：8.285 分
云能力：8.6 分
营业额：737亿美元[2012]
云服务：Windows Azure

查看更多 >>

邮件订阅

如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

重磅专题
最新文章
推荐文章

业界热点:

北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号