微软将Visual Studio与AI服务整合 

微软“Open Mind Studio”的另一项新进展:一项新的扩展,允许开发人员在Visual Studio中使用人工智能服务。

在9月份的Ignite会议上,微软公布了一个将Visual Studio Code与其AI服务集成在一起的扩展。在今天(11月15日)的Connect会议上,微软为Visual Studio本身添加了一个能与人工智能服务集成在一起的扩展功能。

上述第二个扩展被称为Visual Studio Tools for AI,同时支持微软和第三方深度学习框架。它支持微软认知工具包(Microsoft Cognitive Toolkit ,CNTK)、Google TensorFlow、Theano、Keras、Caffe2等。微软方面表示,Visual Studio Tools for AI利用了现有的对Python、C / C ++ / C#的代码支持,并为Cognitive Toolkit BrainScript提供额外的支持。

Visual Studio Tools for AI和Visual Studio Code for AI都是微软机器学习套件的一部分——该套件代码代号为“Open Mind Studio”——这是该公司在一年前的官方介绍。微软最近推出的Azure Machine Learning Workbench也会同这个套件协同工作。

微软方面在2016年将Open Mind Studio描述为“机器学习的Visual Studio”。如前所述,Open Mind Studio的设计目标是可用于各种CPU / GPU、FPGA、云和客户端设备。它可以运行在联合基础架构之上,同时支持各种深度学习框架、开源计算框架(如Hadoop和Spark),专门优化的计算框架以及他们构建的其他框架。