数人云王璞：PaaS蝶变背后是三大技术趋势和三大落地方法 

11月16日，由中国开源云联盟WG6容器工作组和数人云联合主办的“PaaS Innovation 2017，构建灵动新IT”大会在北京召开。

至顶网软件频道消息： 11月16日，由中国开源云联盟WG6容器工作组和数人云联合主办的“PaaS Innovation 2017，构建灵动新IT”大会在北京召开。本次大会由于汇聚了前瞻的PaaS洞察，着眼PaaS技术创新和演进趋势；梳理PaaS落地行业痛点，分享金融标杆客户最佳行业实践、重磅发布企业级容器云平台标准及推导PaaS落地方法，而广受业界瞩目。来自行业的专家、媒体朋友、生态伙伴，以及金融、能源、快消、制造等传统行业客户300余人参加了此次大会。

企业IT变革：轻量化、敏捷化、开源化

数人云CEO王璞博士做了以《云计算之PaaS进化：潮涌、碰撞、变革》为主题的开场演讲。传统商业正在被技术深度改变，互联网与传统行业结合的模式探索开始在各行业展开，新金融、新零售、新制造等新的业态不断涌现。在探求数字化转型过程中，无论是技术、人员，还是体制、运营管理，都并非简单的架构调整即可为之，传统业务和互联网场景应用将长期双态并存。

在互联网+重构业务形态的驱动下，传统企业纷纷开拓互联网业务来加大自身的行业竞争优势，这给复杂的响应缓慢的传统IT架构带来严峻挑战。企业IT部门和IT管理者疲于奔命。

王璞在演讲中指出，轻量化、敏捷化和开源化是近年企业IT架构三大最重要的技术演变趋势。

首先，应用容器化、架构微服务化，使得企业级应用变得越来越轻。其次，传统企业开始践行DevOps理念，打造开发运维一体化。将整个从开发到运维的全生命周期整合为统一的流程，研发人员可以专注业务开发本身，无需关注底层技术细节。运维人员大量采用自动化运维平台和工具，运维效率显著提升。由此，敏捷开发和业务敏捷性有了实现的可能。

第三，IT基础设施软件全面拥抱开源。开源技术能够增强企业的自主可控能力，开源可拓展的IT成为企业CIO和其他IT管理者在进行技术选型和新项目建设时的重要选择方向。同时，开源技术更新迭代频繁，也对企业级IT在技术选型上提出了挑战，需要不断在各种技术之间取长补短。

PaaS技术变革：应用容器化、服务网格化、生态行业化

PaaS正在成为云计算市场中增长最快的一极。尽管在大众的印象中，云计算三层之前始终是两家独大，不过最近几年，PaaS表现出强劲的发展势头。据IDC最新的全球半年度公有云服务支出指南，2017年PaaS支出增速五年复合年增长率为32.2％。

PaaS通过技术不断创新积累，深入到企业应用领域，赢得市场，为应用交付、资源管理、运维效率、业务支撑提供了基于新一代IT架构的重要支撑体系。凭借团队在互联网应用架构和企业级IT的丰富经验，并扎根行业，做深做透客户业务特性，王璞在演讲中指出，当前PaaS呈现出应用容器化、服务网格化和行业生态化三大技术趋势。

容器经过4年的迅速发展，已经成为云计算原生应用的标准交付方式，能够对底层基础架构资源实现快速、标准化和更轻量级的管理。其次，微服务将成为云计算原生应用的标准开发架构，传统企业客户对微服务应用的管理需求日益强烈。敏捷开发和部署举步维艰，其中最大的障碍是应用太复杂，以至于单个开发者很难搞懂。微服务架构下，技术选型去中心化，团队可以自由选择合适的技术栈。同时，当需要对技术栈进行升级，面临的风险也小得多。

在以微服务和容器技术为核心的技术转型下，新一代服务网络技术方兴未艾。服务网格技术在云环境下，能够对应用进行更好地管理。开发人员在开发应用时，不必考虑后端管理上的诉求，让开发变得更透明。另外，服务网格技术对后期应用程序的管理维护能够提供更丰富的手段,以及更细粒度的管理。

行业生态化也是PaaS演进的一大重要趋势，企业级IT服务逐步向行业云过渡。数人云通过与生态伙伴合作共同落地私有云、行业云，整合行业内云产业链上IaaS、PaaS和SaaS三层资源，为企业客户提供整体解决方案。王璞强调，在行业云发展的过程中，不仅业务特性突出的SaaS具备行业属性，偏下层的IaaS和PaaS同样具备行业属性，如此更好地实现企业IT资源和服务整合。

PaaS表现出强劲的发展势头，也是行业生态化使然。随着企业应用市场的爆发和成熟，SaaS对PaaS层的要求越来越高，应用要打通、跨层、效率、协作等，这在客观上推动了PaaS体量猛增。

PaaS落地：数人云 DataMan OS+EAMS

数人云是国内轻量化PaaS的首倡者，具备PaaS层面丰富的产品线，通过DataMan OS和EAMS两大产品帮助企业客户建立标准化、统一化、模块化的企业级IT体系，落地敏捷IT能力。

DataMan OS是数人云产品的底座，利用容器实现应用标准化交付和统一化运维管理，为用户IT系统带来高可用、弹性伸缩。

EAMS产品基于Spring Cloud微服务开发框架，实现针对微服务应用的统一化服务治理、业务应用模块化，落地敏捷开发，帮助传统企业落地贯穿应用全生命周期的DevOps最佳实践。

“企业要获得敏捷IT，落地DevOps能力，从开发源头上，首先必须进行开发框架的标准化。微服务开发框架解决了应用的复杂性，推而广之，实现测试和运维的标准化，敏捷支撑上面的业务应用和场景。”王璞说道。

数人云始终围绕PaaS和应用来帮助企业客户交付IT能力。将关注的重心转向微服务架构的逻辑在于，架构对于企业IT来说是最根本的，关乎到长期的IT环境的先进性和高效，保障应用的持续迭代，业务的快速响应。一个有长久生命力的系统必然有一个设计高明的架构，架构必须具备灵活性，同时易用性、安全性、稳定性恒久不变。“微服务架构是云时代的IT架构，在云化转型的时代，企业客户最匹配的就是微服务云计算原生架构。”

在云生态方面，数人云先后与宇信科技、高阳金信等金融领域领先IT解决方案提供商，以及首都在线等基础IaaS厂商结成合作伙伴，共同深挖行业，为客户交付从应用到平台更完善的IT能力，推动企业云化转型。

招银云创：容器已成熟 采摘正当时

招银云创是招商银行的全资子公司，致力于将招商银行IT系统30年稳定运行的成功经验和金融IT成熟解决方案开放给金融同业。招银云创战略研究院总监陈沙克受邀在此次大会上做了《容器已成熟 采摘正当时》的主题演讲，分享招银云创的容器PaaS实践。

他指出，金融行业云有突出的行业特性：强监管、强安全和高复杂度。随着Fintech驱动业务创新和互联网的普及，银行IT不仅要支撑传统核心业务，系统定制化满足大客户需求，而且要重视发展2C业务。

面对互联网化IT和客户定制化双重需求，招银云创构建的容器PaaS平台包括SpringCloud开发框架、容器运行时管理平台和容器周边管理配套工具三方面。回顾招银云创PaaS经验，陈沙克强调，目前招银云创最关注的是容器周边管理工具，这是“企业用好容器的关键”。容器让金融行业云应用变得标准化、简单化，打造了快速应变，构建开放、弹性、安全可控新型IT，满足了银行业务的创新需求。对于招银云创来说，容器和PaaS正在让“开发人员再也看不到IaaS”。

作为PaaS Innovation大会的联合主办方，中国电子技术标准化研究院软件工程与评估中心主任、中国开源云联盟秘书长周平莅临现场并致开幕辞，他分享了开源技术如何推动产业创新，以及国内开源技术现况，并与开源云联盟容器工作组成员单位共同权威发布《企业级容器云平台》联盟标准。容器标准的发布意味着容器技术迅速成熟，进入全面落地阶段，产业化进程将大大加速。

此外，大会还邀请到了国家青年千人计划学者、清华大学交叉研究院助理院长徐葳，他在《数据中心和“智能”》的主题演讲中，和与会嘉宾分享了GPU容器集群、AI等更智能数据中心的最新研究成果。

在大会最后的圆桌环节，嘉宾们就PaaS认知、传统企业如何切入PaaS、PaaS在企业数字化转型中的作用，开源技术商业化，以及如何看待云计算风口等话题展开了热烈的圆桌讨论。在全面云化的今天，PaaS作为平台层崛起风口已现，上下游合作伙伴将一起携手推进传统企业上云，为传统企业提供更多贴近业务场景的技术、应用和解决方案。