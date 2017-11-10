微软发布了Windows Server 1803的第一个测试版本

微软正在向Insiders发布下一个Windows Server “Semi-Annual Channel（半年渠道版）”的首个测试版本。下面让我们看看这个测试版中包含什么吧。

今天——11月15日，微软发布了下一个Windows Server功能升级的首个Insider测试版。

Windows Server的Build 17035版本相当于代码代号为“Redstone 4”的对应PC版本。据估计，客户端和服务器的功能更新将被定为1803（指代2018年3月），并在2018年4月左右开始向主流用户推出。在微软的术语中，Windows Server 1803将成为Windows Server的下一个“Semi-Annual Channel（半年渠道版）”。

从这个版本开始，Server Insiders可以选择ISO格式或VHDX格式，预设图像密码，这样就不需要在设置过程中输入密码了。

在17035中，微软公司重新启用了Storage Spaces Direct（S2D）——它从Windows Server 1709中删除，据称是由于质量问题——并且用微软的话说，增加了“一些新的重要更新”，包括对重复数据删除的支持。同样在这个版本中，开发人员可以使用localhost或者loopback访问主机容器中运行的服务。

微软让Project Honolulu Technical Preview 1711 Build 01003出现在这个新的测试版之中。Honolulu是Windows Server的图形管理工具。通过Honolulu，微软可以对Remote Desktop（远程桌面）、Windows 10客户端管理、Switch Embedded Teaming和数据网格性能进行更新和更改。

微软在11月15日的博客文章列出了Server 17035和Honolulu Tech Preview 1711的已知问题。

微软今天还提供了Windows 10软件开发工具包的17035版本。从此版本开始，将只有Visual Studio 2017或更高版本才能正式支持Windows SDK预览了。

Redstone 4 Windows 10客户端新的17035测试版本很可能会在明天或者本周晚些时候提供给测试人员。

别忘了：IT专业人员在Windows Server功能更新方面可以选择。有兴趣更快获得新服务器功能的人可以选择Semi-Annual Channel（半年渠道版）（功能更新），该版本含有18个月的支持，每年发布两次。Windows Server 2016在Long-Term Servicing Channel（LTSC） 中，并将继续支持十年，在此期间每两三年发布一次新版本。