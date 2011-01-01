李彦宏不只有“颜”，百度的人工智能也不只是“噱头”

有“言”和有“颜”的人都是自带流量的，前者有马云，后者有李彦宏。作为百度一年一度的技术和产品创新大会，理论上刷爆朋友圈的应该是会上发布的一系列“黑科技”，然而却完全被厂长“抢了戏”，以至于有人笑谈“百度最牛逼的产品，就是李彦宏的脸”。

有“言”和有“颜”的人都是自带流量的，前者有马云，后者有李彦宏。

作为百度一年一度的技术和产品创新大会，理论上刷爆朋友圈的应该是会上发布的一系列“黑科技”，然而谁能料想一早上下来却完全被厂长“抢了戏”，以至于有人笑谈“百度最牛逼的产品，就是李彦宏的脸”。

不只有“颜”，厂长还是一位非常“油菜花”的网络工程师

其实，了解李彦宏的人应该都知道，这位科技界的颜值担当除了拥有令人嫉妒的“冻龄美颜”，还是一位非常“油菜花”的网络工程师。

不久前，朋友推荐了一本老书——《硅谷商战》，作者竟是李彦宏，出版时间——1998年。那是他在硅谷期间写的书，用章回体语言讲述了真实发生在硅谷的商战故事。有围绕浏览器的明争暗斗，有Java的异军突起，有在联邦法院内微软和对手们的唇枪舌战，还有比尔·盖茨、乔布斯等灵魂人物的力挽狂澜。

在书的结尾，李彦宏总结了硅谷模式的成功经验，他说，“硅谷无疑是成功的，然而更重要的是硅谷为商业运作这个概念建立了新的标准：民主的管理结构，高质量的人力资源，密切的公司与公司间的关系，极其快速的应变能力和艺高人胆大的工作作风。这一切正在改写企业管理的规则。“

就在这本书出版后的第二年，李彦宏回国创建了百度。也许那是他创业的一场铺垫，也许这个过程加速了他的创业，无论如何，我们相信，他所总结的硅谷模式和经验对于百度的企业文化塑造和管理有着非常大的影响。

比如说，“要允许失败。要让那些敢于冒险的人得到回报，而不能惩罚那些敢于冒险却失败了的人。”

他对技术的态度也是如此。对于百度AI开发者大会上百度无人驾驶汽车在直播中实线并线的“bug”,李彦宏正式回应：“我们的无人车确实吃到了一张罚单，但是我想说的是，如果无人驾驶的罚单已经来了，无人驾驶汽车的量产还会远吗？”

很多人对此逻辑表示质疑，但这就是李彦宏的态度。失败是允许的，但最终的目的仍然是成功。所以随后他又表示，百度要在2018年实现无人车的量产。这比行业的预计量产时间足足提早了两年。

不是说说而已，百度要做人工智能是认真的

这个听起来有点厉害，但又不是没来由的自信。据李彦宏介绍，从7月份正式开放无人驾驶技术平台Apollo至今，已经有6000多个开发者投票支持Apollo项目。与此同时，有1700多家合作伙伴加入了Apollo项目，开始使用其中的开放代码；有100多个合作伙伴申请使用Apollo的开放数据。

而在量产的问题上，百度终于明智地避开自己在“造车”方面的劣势，不是选择亲力亲为，而是与汽车制造企业合作。不在自动驾驶分论坛上，与金龙客车合作命名为“阿波龙”的中国首台无人驾驶微循环巴士正式发布，并宣布于2018年量产、试运营。

除了金龙汽车之外，百度还在发展更多自动驾驶合作伙伴：比如2019年，江淮汽车将生产基于Apollo的自动驾驶汽车；同一年，百度和北汽也会推出基于Apollo的L3自动驾驶汽车；最早和百度一起合作生产自动驾驶汽车的奇瑞，将于2020年推出自动驾驶汽车；今天在北京奥林匹克森林公园运营的“智行者”扫地车也由百度Apollo支持。

看起来，百度要做人工智能并不是说说而已，的确是认真的。

百度AI布局

不仅仅是自动驾驶，李彦宏在大会上还展示了百度AI所支持的多个场景：与雄安合作，通过“Apollo+雄安模式”打造智能交通；基于百度大脑图像识别技术研发的疲劳驾驶监测系统，通过红外人脸识别判断司机状态，并对应做出播放提神音乐或导航至休息区等决策；基于语音交互的手机百度语音版，让用户“动动嘴皮子”就自由地操控手机百度的信息流；基于百度大脑的实时语音识别和翻译；还有渡鸦加入百度后发布的第一款智能硬件设备“Raven H”。

不只是“好看的皮囊”， 搭载DuerOS 2.0的Raven H更懂你

其中，在上午2个半小时的日程里，除了李彦宏40多分钟的演讲，另一个重头戏就是Raven H的发布，足足用了1个多小时。

“高音甜、中音准、低音沉。”渡鸦创始人、百度智能硬件事业部总经理吕骋用无间道中梁朝伟与刘德华的其中一句经典对白形容这个产品。采用Tymphany定制扬声器，作为一款智能音箱，拥有好的音质是对使用者起码的尊重。但除此之外，Raven H的颜值与厂长一样，十分令人惊喜。

据吕骋介绍，Raven H联合了著名设计公司Teenage Engineering设计而成，顶部是19×19 LED点阵屏，采用了德国 RAL 色彩体系，工艺非常精致。同时，考虑到中国的住宅环境较为狭小，因此 Raven H 被设计成娇小的身材。

在交互方面，由于目前市场上大部分智能音箱都遵循 Voice Only 的原则，如果音箱在客厅，但用户在其他房间，使用非常不方便。于是Raven H中开发了 Touch 触摸板，实现按住说话、双击暂停、滑动切歌，充当控制器。

当然，它也不只是一个“好看的皮囊”。由于搭载了最新的百度DuerOS 2.0，使用者可以享受百度音乐和太合音乐千万曲库，同时拥有百度知识图谱、多轮语境问答、控制家居等。在此基础上引用Flow的设计理念，把应用场景很好地串联起来。比如当询问“曼联下一场比赛的时间”时，它会自动回答时间并追问是否要设置闹钟，在用户回答“是的”后，闹钟会在约定的时间响起。如果是凌晨，它还会自动打开电视、台灯，提醒用户观看比赛，将用户的需求一次性贯穿到位。

除了Raven H，渡鸦还在会上公布了“Two more things”——Raven R和Raven Q。Raven R是raven H的可灵活运动升级版，也是全球首款六轴全自动情感机器人。Raven Q则是具备成熟人脸识别、计算机视觉和 Apollo 自动驾驶的集所有百度人工智能时代技术之大成的终极硬件形态。

不止于眼下，百度正在全面开放自己的AI能力

当然，如百度副总裁、AI技术平台体系（AIG）总负责人王海峰AI技术与平台论坛所说，无论是实时语音识别翻译、手机百度语音版、驾驶员疲劳监测，还是Raven系列智能硬件，背后都是百度真真切切的AI技术能力的支持。

百度副总裁、AI技术平台体系（AIG）总负责人王海峰

非常重要的是，百度正在将自己的AI能力全面开放，与合作伙伴和开发者一起建设生态，包括上述的无人驾驶技术平台Apollo。

王海峰表示，百度目前已经将80多项全球领先的AI能力和技术解决方案，开放开源给全社会使用。自7月宣布开放60项核心AI技术能力至今短短几个月，百度AI技术的开放与落地能力又取得突破性进展。目前，百度大脑已开放80多项核心AI能力，接入百度AI开放平台的开发者数量超过37万，百度大脑被内外部产品调用的次数达到每天2188亿次。

其中，尤其值得关注的是，在数据方面百度推出了“BROAD”百度AI公开数据集计划（Baidu Research Open-Access Dataset），包括室外场景理解数据集、视频精彩片段数据集、阅读理解数据集3个数据集。这些数据是百度AI生态的真实数据，有些是首次发布，有些是截止目前国际上发布的最大的数据集。2018年它还将开放更多数据，并推出供在校师生免费使用的BROAD云计算平台，共同推进AI技术的发展和落地。

百度数据智能平台概览

对此，有网友感叹：“这些才是百度这样的公司应该做的！”

如《硅谷商战》中李彦宏所说，要“不惜一切代价占领市场。即使这将意味着你必须免费发放你的产品，与此同时，你可以改变其中的游戏规则。”

百度正在这么做。

总结

李彦宏是众所周知的植物控，他说因为植物的很多特性与自己的理想特别匹配。譬如，植物的寿命一般都很长，适应性非常强；譬如，植物每天都在变化，而他喜欢变化；再譬如，植物非常比较安静，看起来“简单可依赖”。

而我们，自然也希望，百度这样一个在中国市场中的重要角色之一，能够像植物一样，根茎扎得足够深，枝叶长得够繁茂。能够如这次大会的slogan所说“Bring AI to Life”，把AI的能力赋能到行业场景中，让AI进入未来每一个人的生活。