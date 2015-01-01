IBM Cloud Private让你的IT更敏捷

K8s生态+容器正在兴起，传统企业如何才能跟上快速多变的数字化、信息化发展步伐？谁可以为传统企业的数字化、信息化业务转型提供保驾护航服务？为此，我们采访了IBM Cloud Private 中国区的销售总监 Daniel Ling先生。

至顶网软件频道消息： 当前，无论是金融、制造乃至于零售行业中，都面临着传统业务向数字化、信息化方向转型的技术挑战。但是快速多变的数字化、信息化技术发展，往往企业技术人员感到无所适从。K8s生态+容器正在兴起，传统企业如何才能跟上快速多变的数字化、信息化发展步伐？谁可以为传统企业的数字化、信息化业务转型提供保驾护航服务？为此，我们采访了IBM Cloud Private 中国区的销售总监 Daniel Ling先生。



IBM Cloud Private 中国区的销售总监 Daniel Ling

数字化转型对IT系统的技术挑战

数字化、信息化的业务需求快速多变，企业如何才能高效进行应对？这样的应对方式对企业IT系统有哪些要求？DanielLing先就这个问题向我们进行了分析及解答。

● 企业转型安全性与敏捷性的矛盾

在IBM的客户群体中，无论是银行业还是很多的传统企业，都对业务数据的安全非常重视。他们的数据是不会，也不允许上传到公有云上去运行的。但这也就引发了传统企业安全性与敏捷性之间的矛盾。以前传统企业IT应用一、两年升级一次，这很正常。但是现在十几天就有一个新的应用产生，新应用的生命周期也不长，可能过几天就会消失。而且新应用是不是会成功也是未知，有可能大受关注，吸引了成千上万的访问，也有可以一个访问都没有。这时候需要一个比较轻量级而且可以随意扩容、自由分发、实时交互的应用平台。这也是IBM推出IBM Cloud Private的主要原因。IBM Cloud Private可以允许用户采用基于Kubernetes编排的容器与微服务技术，在企业数据中心内部搭建自己的，和公有云具有同样敏捷性的，并且可以自由扩展的企业业务平台。

IBM Cloud Private 基于Kubernetes的容器云平台

● 容器与微服务在企业数字化转型中的技术优势

容器与微服务在企业数字化转型中有什么样的技术优势？Daniel更具体的向我们进行了说明。大约在八、九年前，互联网企业热衷的是向云计算转型。而在近两年间，他们开始热衷将应用容器化。有限的几个管理人员，就可以对近十万个容器进行管理。而且容器的升级速度、扩容速度都是以前虚拟机的十几倍。正是看到了容器与微服务在业务敏捷性与管理维护性上的技术优势，IBM将容器与微服务功能也集成到了IBM Cloud Private之中，让传统企业也可以很轻易的将业务在容器中进行应用部署。

IBM Cloud Private如何协助传统IT向新业务迁移

● 传统IT的运维模式转变

在传统企业中，一个IT运维部门就可能要占用几十甚至上百名的运营维护人员。并且IT系统的开发与运维是脱节的，一个新应用的开发，从设计做起，到开发、测试，再到部署，整个流程耗时非常长，有大量时间在开发与运维的沟通过程中被浪费。而当前企业的新应用部署，需要每个应用在很短的周期内进行发布，根据实际的使用需求，不断进行修改，及时的发现并修改bug，及时的增加新的功能，当有新的需求添加进去后，还要再重新进行修改，不断的循环往复，形成一个闭环。这就需要一个完整的开发和部署、运维链条对它来进行保障。确保可以用最快的速度去开发、最快速度去部署、并且要做到持续的运维。

要解决传统企业IT开发与运维脱节的问题，就需要将开发运维合成一个统一的整体，在一起协作。有新业务需求、新功能开发出来后，它就可以即刻的、可持维的进行部署。部署后运维即时对它进行适应，运维在业务运行过程中发现问题也要可以及时向开发进行反馈，及时进行修改。这就是现在要讲求的开发运维一体化，就是所谓DevOps。

实现DevOps，对企业有两点要求：第一，是工具上的支持，需要用户的开发平台、运维平台有技术有工具上对这个闭环进行支持，实现统一运维。第二，还需要有流程方面的支持，需要知道整个开发运维一体化当中每个人的角色，每个人该干什么，这个流程谁先谁后。在未来可能还会有新的功能加进去，比如基于认知、基于人工智能的数据分析，来对一些决策做预先判断，这就是未来开发运维一体化的技术发展趋势。

目前IBM的IBM Cloud Private为DevOps提供了一个最为标准的支持，在这个全新的PaaS平台上，开发人员可以对底层的IT资源直接进行调配。需要使用多少容器，每个容器使用多长时间，都可以由开发人员直接决定。

● IBM Cloud Private对历史遗留应用的支持

旧有系统中，往往存储着企业的核心数据，轻易不能丢弃。新业务满足用户时效性需求，要大力进行发展。新旧业务系统应当如何平滑过渡？，Daniel向我们介绍了IBM Cloud Private的解决方案。

据目前IBM的了解，对于一些传统应用，绝大部分客户尝试一条“双向IT”的道路。新建立一个创新平台，比如IBM的IBM Cloud Private平台。在这个创新平台上用全新的技术去做开发，同时会有一些整合，把原来的应用与新平台进行整合。当创新平台成功之后，再将以前应用进行改造，把它容器化、再细分转变成新的微服务，从而更好的发挥容器在运营维护，资源管理方面的技术优势。就算是还没改造之前，传统应用同样可以部署在IBM Cloud Private的容器平台上面，例如DB2的容器化等，实现用户传统数据的跨平台使用，无缝迁移。享受到容器云在资源共享等方面的好处。

由此可知，IBM Cloud Private为企业提供全新的PaaS层平台，可以减少IT运维工作，不需要为每一个应用去调配资源。并且IBM在以前为传统IT业务提供的中间件工具，也可以很方便的迁移到IBM Cloud Private上进行应用，确保企业新旧业务应用系统的平滑过渡。

IBM Cloud Private让你的IT更敏捷

通过Daniel的介绍我们可以了解，通过基于Kubernetes的容器平台，IBM Cloud Private可以跨越私有云、专属云和公有云进行容器编排。利用开发运维一体化的DevOps简化了用户的操作和管理。IBM Cloud Private对IBM中间件、数据和分析服务的承继，可以为用户提供支持云计算的中间件、应用程序运行环境、通讯、数据库和数据分析服务，来优化现有的投资，实现快速创新。并且还可以通过Cloud Foundry作为指定的应用程序的开发和部署。

IBM Cloud Private

在很多行业和大型企业的信息化转型过程中，即需要企业IT具备公有云的弹性、敏捷、灵活、可扩展，也需要关注信息安全及设施独享。IBM Cloud Private产品存在的意义就在于更加便利的协助用户进行转型，向用户提供出更加敏捷、易于维护和管理的IT基础设施，对用户的应用可持续交付能力进行保障，同时还能有效节省对系统硬件和运营服务的资源投入。

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