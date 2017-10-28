 Infor全新战略解读：AI+分析+网络+云+行业

人工智能是今年所有科技公司都逃不开的话题，而Infor在今年发布的最新战略中将人工智能作为重要一环，自然也在意料之中。当然，除此之外，其完整的战略布局依次还包括了“分析”、“网络”、“云”、“行业”四个层级。

Katherine Coleman Johnson是美国一位非裔女性数学家。在NASA工作的数十年里，她为美国的航空航天项目作出了诸多贡献，为水星计划、火星计划以及登月计划提供了关键计算，并以此成为了美国太空计划的核心人物。

Katherine Coleman Johnson

纪念像Johnson夫人这样的灵魂人物的方式有很多。被列入全球最有影响力的100位女性名单中，以Katherine G. Johnson为命名的建筑的投入使用，故事被改编成电影“隐藏人物”等等。

而在日前举办的Infor Next 2017行业峰会上，Infor公司也发布了自己的企业级人工智能平台，并命名为“Coleman”，意在纪念Katherine Coleman Johnson，同时也寓意自己在这样一个时代下不断保持创新和分析能力的决心。

人工智能是今年所有科技公司都逃不开的话题，而Infor在今年发布的最新战略中将人工智能作为重要一环，自然也在意料之中。除此之外，其完整的战略布局依次还包括了“分析”、“网络”、“云”、“行业”四个层级。

专注于细分行业

进入中国市场已有12年，分支机构遍布了北京、天津、上海、大连、深圳、广州、香港、台北等城市，拥有超过6000个客户。但似乎在每次接受媒体采访时，还是有很多记者会追问“在管理软件领域中Infor的优势是什么？”

的确，在一个发展了数十年的传统IT服务领域，这里面已经聚集了大量的“掠地者”，竞争格局也已基本定型。加之近几年来国产软件的崛起，要想在中国市场发光发热，没有“两把刷子”日子确实不好过。

那么，Infor的“刷子”是什么？Infor行业及解决方案战略副总裁Andrew Kinder这样回答记者：“Infor是市场上唯一一个提供行业专用的ERP套件的服务商，可以针对每个行业去做定制化的产品。这就是我们最大的优势。“

Infor行业及解决方案战略副总裁Andrew Kinder

专注于细分行业一直是Infor成立以来的初衷。在Infor看来，工业软件不能解决所有的问题，通用的ERP也不能解决所有问题，企业需要的是能够进行个性化改造、量身定制的软件，在这过程中，云的作用将日益突显。

“在互联智能时代下，行业将驱动一切。然而，即便是在同一行业中，细分领域之间的差异化也非常明显，因此需要进行大规模的定制化。也正因如此，Infor针对于细分行业，打造了满足不同业务环节和场景应用的软件。” Andrew Kinder在会上表示。

据他介绍，在过去的几年中，Infor每年投入超过1.5亿美金用于研发，并一直聚焦于包括航空航天、汽车、工业制造、分销、零售、工业机械与设备、食品饮料等在内的14个细分行业。为了满足这些行业客户的需求，在过去的一年里，Infor还推出了176个新产品，完成了6,431个新的集成，新增了6,259个产品特性。可以说是不遗余力了。

“云+网”打造智能闭环

更为重要的是，Infor目前已经有超过一半的业务都来自于云，2017年在全球的云端客户就已经有超过8000家。“客户需要端到端的计算能力，是他们把Infor推向了云端。” Infor全球制造执行副总裁John Flavin这样说。

当然，Infor是不甘当配角的。Andrew Kinder 强调：“在云计算方面，我们不只是想参与，而是要引领变革。哪怕客户还不在云上，我们也希望能够让他们受益，让他们为迎接云做好准备。”

为此，两年前Infor就在中国市场推出了Infor CloudSuite，以AWS云服务为基础为细分行业提供应用套件。这些套件针对具体行业，把多个应用程序集成到一个套件中，例如医疗卫生、公共部门、分销以及各种制造业，包括航空航天、国防、汽车、食品和饮料以及工业制造业等。

两年多来，Infor CloudSuite已经帮助大批的企业用户逐步实现了云化。而结合物联网战略，作为Infor CloudSuite的下一发展阶段，Infor在今年又发布了Networked CloudSuites，内置了Infor于2015收购的GT Nexus所提供的功能，把Infor CloudSuite的功能扩展到了企业应用之外，包括：物流网络、供应商网络、金融网络、网络平台等。

据了解，Infor将于2017年下半年开始交付Networked CloudSuites。通过端到端的解决方案，并支持IoT的应用，Infor能够进行实时的传感数据采集和分析，实现IoT 和企业数据的交互和智能闭环。“以生产制造为例，借助于RFID和IoT就可以实现对上下游以及这个生产周期的可追溯性，并通过IoT和机器学习实现持续的预测性和可见性。” Andrew Kinder表示。

除此之外，新推出的通用技术平台架构Infor OS，也实现了对协作、客户体验、物联网、AI、ION等各种Infor软件的支持，甚至还可以集成第三方应用。Andrew Kinder介绍，为了帮助企业更好地采集数据、分析数据，并以数据为依据实现更精准的预测，Infor OS又新增了Mongoose PaaS、IoT。“企业完全不需要自己定制化自己的软件，只要提供可以调整的软件，通过API进行连接，就可以随时更新。”他说。

新标签：商业智能+AI

当然，不以分析为目的的数据采集都是“耍流氓”。可以看到，这一年来，Infor花了不少心思在数据方面“做文章”，为此也被打上了两个新的标签——商业智能和AI。

今年6月份，Infor收购了BI平台Birst，Birst是一个端到端的商务智能平台，其核心特征是云原生、商业智能、分析和数据可视化，定位是一个有规模、经济性、安全性的企业级应用。

其中，云原生是指Birst的应用从一开始就是以云服务的方式交付的，拥有大量的云服务订户。当然，目前Birst除了以云服务的模式提供，也可以用on-premise的模式交付。而且Birst并不是一个简单的BI报表，更能够以友好的界面呈现深度分析、发现、相关和预测分析功能。

此外，Birst还提供HTML5和本机的应用程序，包括离线支持，非常简单易用，用户通过简单操作就可以实现，是一个自助式的网络应用。

在此之上，再说回Infor的人工智能平台。作为为应用程序提供支持的普适性平台，Coleman能够帮助用户实现对数据的挖掘，并利用机器学习技术优化库存管理、运输路线和预测性维护等流程。同时，Coleman还提供AI驱动的建议，帮助用户更迅速和明智地作出业务决策。

与其它人工智能平台的不同之处，Infor强调的仍是行业专用性。目前Coleman可以使用的单元包括：医疗卫生行业的预测库存管理、酒店的价格优化管理、零售业的预测、分类规划和促销管理等。在接下来的一年里，Infor将把Coleman引入到Cloudsuite行业套件之中。

非常注重客户体验的Infor是不会忘了在用户体验上下功夫的，据Andrew Kinder在会上演示，通过自然语言处理和图像识别技术，Coleman可以非常自然地与使用者进行交互。“人类每分钟听和说的单词数量是键盘输入单词数量的三至四倍，因此，这样的交互方式将大大提高用户的工作效率。而Coleman在Infor Cloudsuite中处理的海量数据、自动搜索和收集函数，甚至能够承担一个用户每周20%的工作量。”

他在接受采访时透露，Coleman将在接下来的几个月里实现商业化。但需要注意的是，要使用Coleman的平台服务，前提是使用了Infor的产品。

企业级市场少有的坚持：设计思维

当然，无论Infor的战略和标签如何调整，“设计思维”仍是它所始终坚持的，通过单独设置的设计部门——Hook & Loop对所有软件操作界面的色彩搭配、字体大小等方面都细细斟酌，这在企业级市场是极为少见的。

对此，Andrew Kinder这样说：“如果你要参与竞争，就要具备核心竞争力。而Infor要做的就是凭借出色的设计理念，让一切变为现实。”