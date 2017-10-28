HPE GreenLake：一次对付费即用型私有云的变革

企业需要云IT，HPE宣布推出名为GreenLake的内部部署一切即服务模式——这是对Flex Capacity付费即用基础设施的一次变革。

至顶网软件频道消息：企业需要云IT，HPE宣布推出名为GreenLake的内部部署一切即服务模式——这是对Flex Capacity付费即用基础设施的一次变革。

这些GreenLake产品与融合基础设施理念（服务器、存储、网络、虚拟机管理程序、操作系统）类似，但增加了应用软件和服务，以及顶层的付费即用定价方案。

当然，这并不是第一次有厂商提出私有云即服务（PCaaS）理念。IBM通过收购Blue Box以及SoftLayer推出了Box Panel，带有通过Box软件和SoftLayer管理的内部基础设施，现在被称为IBM Cloud Private，采用OpenStack，专注于容器化。

与此同时，Rackspace也有自己的OpenStack PCaaS，似乎是HPE GreenLake PCaaS的基础。

HPE的目标是从资本支出转型运营成本，因为企业希望以云的形式消费更多服务，而不是自己拥有和运营IT设备。

我们可以预计，随着时间的推移HPE将增加GreenLake的应用数量。HPE 公司高级副总裁、PointNext Services总经理Ana Pinczuk表示，HPE即将支持Docker，HPE Flex Capacity面向容器即服务。

HPE预计将在下面5个GreenLake应用领域扩大合作伙伴公司，包括：

- GreenLake Big Data：Hadoop数据湖，在HPE技术上做预集成和预测试，HortonWorks或者Cloudera软件。

- GreenLake Backup：本地备份容量，使用HPE套件上预集成的CommVault软件，带有HPE吉良技术和管理服务。

- GreenLake Database：EDB Postgres交付的本地和嵌入式开源PostgreSQL技术。

- GreenLake for SAP HANA：由HPE操作的本地设备，带有SAP认证的硬件、操作系统和服务。

- GreenLake Edge Compute：在边缘位置可扩展的物联网技术和服务

GreenLake与IBM的CloudPrivate不同，它并不是对容器化和IBM公有云-私有云工作负载移动性的升级。GreenLake将支持Docker但是没有提到这五个应用捆绑包的容器化版本。

把所有这些想象成礼宾式的服务，拥有类似云的、特定应用的基础设施，基于本地的，由HPE提供和管理——或者未来是HPE渠道的。

除了融合系统/一体机捆绑包之外，还有基于GreenLake Flex Capacity的基础设施产品，是对现有PointNext Flex Capacity基于消费支付费用的调整。

它具有模块化的、预打包的基础设施选择：高性能计算、微软Azure Stack、SimpliVity超融合基础设施、容量规划，并面向HPE渠道提供。

每个软件包都包含PointNext咨询、专业人员、远程监控和管理服务，Flex Capacity付费即用的消费模式，参考架构HPE硬件/软件平台，支持和订阅电子学习内容。

HPE表示，这些PCaaS产品的价格与公有云相同甚至更低，但是我们还没有看到任何数字。

按照我们的理解，计量部分是基于Cloud Cruiser技术——这是HPE在2月收购的，使其成为Flex Capacity的一部分。

我们还没有看到任何配置细节或者定价数字。