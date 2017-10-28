英伟达和Nuance团队合作为放射科医生提供人工智能和机器学习

两者的合作凸显了医疗食物链中的多个供应商是如何将机器学习和人工智能视为一种改造医学成像的方式。

至顶网软件频道消息：Nuance和英伟达已经展开合作，旨在将更多的机器学习引入放射学，以提高和加速现有的工作流程。

放射学作为一个行业被认为应用机器学习和人工智能的时机已经成熟。无论是MRI还是分析报告，机器学习都被视为一种技术，可以改善护理并更快地帮助患者获得结果。英伟达还介绍了与通用电气医疗集团的合作关系，双方合作提升人工智能在医疗成像方面的作用。

例如，纽约大学Langone医学中心的神经放射学主任及人工智能主任Yvonne Lui博士最近在纽约举办的一次IBM活动中表示，机器学习可能会大大缩短完成MRI和交付结果所需要的时间。

Nuance和英伟达的合作关系让两家公司能够将英伟达的深度学习平台以及Nuance的PowerScribe放射和PowerShare影像交换网络结合在一起。美国有70%的放射科医生都在使用Nuance的平台。

用于影像诊断的Nuance人工智能市场（Nuance AI Marketplace for Diagnostic Imaging）旨在将影像人工智能模型部署到现有工作流程中。Nuance计划利用其安装基础将研究人员、开发人员、医疗IT公司以及医院联系在一起。该市场将自动填充报告并整合多个应用程序。

英伟达的深度学习工具将在Nuance AI Marketplace的培训和发布应用背后提供支持。培训将包括诸如比较正常和异常胸部X光片以识别肺炎等项目。