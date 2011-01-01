微软和SAP各自在内部运行Azure里的 SAP HANA

微软和SAP在过去几年里有很多的合作。 11月27日两家又宣布了新一轮合作。这一次的合作是微软和SAP将在内部部署对方的云服务，两家还会共同设计和支持最终的整合微软和SAP业务服务。

至顶网软件频道消息： 微软和SAP在过去几年里有很多的合作。 11月27日两家又宣布了新一轮合作。

这一次的合作是微软和SAP将在内部部署对方的云服务，两家还会共同设计和支持最终的整合微软和SAP业务服务。

微软和SAP至少自2011年以来就一直在努力将SAP业务软件和服务放在Azure上运行。两家在2014年宣布，SAP的一批核心业务应用程序采取和亚马逊公有云上一样的形式在Azure上进行认证。SAP的这些核心业务应用程序自2011年以来就可以 在亚马逊公有云上进行认证。

今年早些时候，SAP宣布旗下的客户可以使用AWS、Azure公开预览版或谷歌云（Google Cloud）演示版运行SAP HANA和其他SAP服务。微软官员当时表示，他们正在与SAP合作，使Azure可以成为SAP HANA企业云的部署选项。SAP HANA企业云是基于SAP S / 4HANA商业套件构建的私有托管云服务。

微软高管本周表示，微软将使用Azure里的SAP S / 4HANA运行公司内部的财务流程。微软目前运行一些传统的SAP财务应用程序，但会迁移到Azure里的SAP S / 4HANA财务应用程序。微软还计划将SAP S / 4HANA连接到Azure AI和用于财务的分析服务。

SAP高管表示，他们会将十几个“重要的内部业务关键系统”迁移到Azure里。根据两家的联合声明，SAP Ariba已经在使用Azure了，并正在考虑在其采购申请流程中使用Azure。

微软和SAP计划将这些内部项目做成文档，并提供给想要在Azure上部署SAP的客户作指导用。

在过去几年中，微软一直在加大力度争取更多的大型软件供应商在Azure上托管软件和服务。