 盘点AWS re:Invent 2017大会的10款热门产品

我们盘点了今年AWS re:Invent大会上展示的10大人们产品和服务，是解决方案提供商可以密切关注和了解的。

至顶网软件频道消息：云服务提供商和技术厂商来到AWS re:Invent大会，展示了大量面向AWS环境的新集成，面向业务用户的新服务，这些用户正在将全球最大云计算巨头Amazon的产品整合到他们的IT环境中。

我们盘点了今年AWS re:Invent大会上展示的10大人们产品和服务，是解决方案提供商可以密切关注和了解的。

MongoDB加入AWS Marketplace 增加新功能

数据库初创公司MongoDB在AWS Marketplace上发布了自己的数据库即服务产品MongoDB Atlas。MongoDB Atlas现在已经面向14个AWS地区提供。

这家位于纽约的公司还推出了多项对MongoDB Atlas的增强，为用户在云中提升性能、弹性和效率，其中包括面向MongoDB Atlas的跨区域复制功能，该功能让用户可以构建全局分布式应用，而不用进行多数据中心配置；此外还有Performance Advisor，这项功能让客户可以看到如何在不增加更多资源的情况下改善查询运行时间。

Dataguise将数据审计带入Amazon环境

数据保护专业厂商Dataguise首次在AWS re:Invent大会上展示了自己最新面向云的数据中心审计和保护软件。

据称，这款名为DgSecure的软件可帮助企业迁移到云，识别和监控本地环境与云环境中的敏感数据，让业务负责人和IT团队拥有对各种数据隐私授权的控制力。Dataguise DgSecure支持在Amazon Redshift RDS和S3上对敏感数据的检测和监控。

Cloudera推出最新的Altus服务

混合开源软件开发厂商Cloudera公布了一项新服务的测试版，这项服务让客户可以把云中分散的数据源聚合到一起，提供共享的数据体验以实现更为强大的商业智能和分析。

Cloudera Altus Analytic DB是构建在Cloudera的Altus平台即服务产品之上的。这项新服务为客户按需提供了自助服务式的商业智能和SQL分析，让企业可以轻松管理安全性、监管和与云相关的成本。

SolarWinds推出云产品组合

管理服务提供商SolarWinds在这次大会上公布了新产品组合——SolarWinds Cloud，其中包含完整的解决方案堆栈，为客户提供了对日志、指标和跟踪的可见性，以及数字化的体验。

SolarWinds Cloud将包含：AppOptics，一套新的应用和基础设施监控解决方案；升级的Papertrail解决方案；云托管的管理产品；一款增强的Pingdom工具用于数字体验监控。

Stratoscale公布兼容AWS的服务

软件及超融合基础设施厂商Stratoscale推出了一组名为Chorus的云服务，它兼容AWS，可在本地环境中运行和扩展云原生的应用。

据称，Stratoscale Chorus将帮助企业打造他们的混合IT战略。该服务将帮助企业利用他们的本地环境（包括他们自己的数据中心），同时对环境实施现代化，以适应云原生应用，而不是在两者之间做出选择。

RightScale展示云端对比工具、新的AWS API

云管理提供商RightScale将在这次大会上宣布升级他们的Cloud Comparison Tool免费工具。该公司还会展示他们的云管理平台，该平台可以让用户管理他们的云基础设施和服务。除了主题演讲之外，RightScale还将向宣布向其平台增加一个新的API。

这家位于加州圣巴巴拉的公司专门管理跨多个提供商的云环境，包括AWS和Google等公有云巨头。

Genesys与Amazon Lex集成

位于加州达利市的呼叫中心提供商Genesys公布了与新的与AWS的集成，将改善自然语言处理以及用于PureCloud云联络中心解决方案面向交互式语音应答（IVR）的AI能力。

这项集成让客户可以构建和维护对话式IVR，从而更有效地路由呼叫，减少企业与客户时间通话和交互的次数。Genesys表示，PureCloud客户现在也可以利用Amazon Lex更好地理解自然语言。

Aqua Security为AWS客户提供按扫描次数付费的服务

Aqua Security是一家帮助企业确保其虚拟容器环境安全的公司，公布了按次扫描付费、按需的漏洞扫描服务，面向那些在AWS或者本地环境中构建或者保存容器图像的AWS客户。目前这项名为Aqua Vulnerability Scanner for AWS的服务已经通过AWS Marketplace提供了。

Digi International大力推进物联网

Digi International是一家机器到机器（M2M）连接服务提供商，在这次AWS re:Invent大会上宣布以高级技术合作伙伴的身份加入AWS合作伙伴网络，并且已经实现了AWS IoT Competency状态。因此，Digi International正在将它的产品与AWS IoT边缘服务服务（例如AWS IoT以及AWS Greengrass）进行集成。

据Digi International称，这项新的集成将让客户能够轻松且安全地通过AWS将边缘设备与云应用连接。

Chef升级AWS OpsWorks for Chef Automate

自动云管理提供商Chef公布了AWS OpsWorks for its Chef Automate (OWCA)产品的新功能。

据Chef称，新功能包括AWS原生的InSpec合规性评估和不旧功能，以及面向EC2的Habitat Builder支持。Chef Compliance是Chef Automate中的一项合规性即代码功能，也将提供给OWCA客户。Chef表示，这项最新功能解决了用户在合规性和容器化应用生命周期控制的问题。