赋能医疗行业 InterSystems 数据平台助力数据实现价值

在医疗行业，随着新医改的大力推行和中国医疗信息化进程的深入，医疗数据、信息的互通共享和智能应用成为现阶段医疗信息化的关键。近日，为了探讨如何通过医疗信息化建设解决新医改所面临的种种挑战，InterSystems主办了“2017中国医疗信息化峰会”。

数据大爆发时代，企业内外产生的数据量越来越庞大。随着大数据技术的发展，我们花了更多心思来思考如何将数据有效存储、管理，并且对数据进行进一步的分析和利用。“在迈向数字化业务的过程中，数据管理仍会处在核心地位。可喜的是，技术的成熟正推动数据管理的现代化。”Gartner副总裁兼分析师Donald Feinberg指出。

《2017中国大数据发展报告》中显示，政府投资大数据项目的整体呈攀升态势，然而值得注意的是，其中超七成都是大数据平台及基础设施建设类项目，应用层面的软件开发不足5%，“重建设、轻应用”的问题明显，大数据如何创造更多价值，还值得我们进一步思考。

以医疗行业为例，随着新医改的大力推行和中国医疗信息化进程的深入，医疗数据、信息的互通共享和智能应用成为现阶段医疗信息化的关键。近日，为了探讨如何通过医疗信息化建设解决新医改所面临的种种挑战，InterSystems主办了“2017中国医疗信息化峰会”。

原卫计委统计信息中心副主任、中国医院协会信息管理专业委员会负责人王才有在峰会上介绍了新医改的总体思路及发展方向。随后，InterSystems大中华区总经理卢侠亮（Luciano Brustia）指出：“新医改的推进，为中国医疗信息化的发展创造了难得的历史机遇，同时也提出了巨大挑战，其中就包括海量医疗数据的互联互通、分析、应用与管理难题。”

InterSystems战略规划副总裁Paul Grabscheid进一步给出解释：医疗行业因为其特殊性，新医改过程中有两个主要的挑战，一是医疗行业信息化水平较低，对数据的处理比较保守，多数是在使用外部的平台和云技术资源来做数据的管理和分析；二是医疗数据呈井喷式增长，对数据的处理能力不足。Paul明确指出，医疗机构迫切需要对信息的即时访问与智能化处理，并将对数据的洞察转化为业务价值，从而帮助医护人员做出最佳诊疗决策，为患者提供更为精准优质的医疗服务。

InterSystems是全球医疗信息技术领域的领导者，自1979年公司成立伊始，就专注于医疗行业的信息化建设，业务足迹遍布80多个国家和地区，在中国开展业务的历史也已经有15年，200多家本地医院采用了他们的技术或产品。卢侠亮表示，InterSystems所做的工作就是帮助医疗行业使用自己的技术和解决方案，充分发挥现有医疗资源的潜力，为有需要的人提供帮助。

为了满足新医改对数据管理和分析的需求，InterSystems IRIS 数据平台应需而生。IRIS数据平台为快速开发和部署重要应用程序提供了新的平台。Paul在介绍IRIS名字的由来时表示：“互操作性、可靠性、易用性和可扩展性是IRIS的四个关键性能。”IRIS新技术的研发，不是为了替代原有技术和产品，而是为了更好的协同发挥企业现有产品的潜力，再次挖掘数据的价值。

具体来说，InterSystems IRIS是一个高性能的数据平台，可以更快地与其他技术集成。IRIS的互通能力能够快速的连接人员、业务流程和应用程序；并且能与企业的各种IT环境集成，在公有云、私有云或者其他基础设施环境中顺利部署；数据管理是IRIS的长处，多种形式的数据都可以被高速、无缝化的处理，并可以垂直或水平扩展；分析能力是IRIS的重头戏，IRIS可以帮助企业勘探、分析数据，以进行下一步的预测和策略制定。另外值得一提的是IRIS的安全性能。IRIS通过密码认证、用户授权、OAuth、双因素身份验证等技术，保护数据的访问安全，并且在数据流通过程中对数据进行加密处理。在数据的灾备工作上，IRIS可将数据分散存储，用镜像手段给数据赋予保障，让数据可恢复、可再造，进一步帮助企业保证业务实施的连续性。同时，IRIS本身还包含非常强大的安全设置和安全保护能力，它可以对于数据进行加密保护，以及限制数据访问权限。

卢侠亮总结道：“随着大数据技术的逐步落地，当下被强调更多的是’快数据’，IRIS强大的数据分析功能，能够在不影响业务的情况下让数据迅速发挥更重要的价值。” IRIS的用户表示，IRIS数据平台能够满足新医改对数据共享、统一高效、互联互通的医疗信息平台的需求，并进一步促进优化医疗资源配置、缓解医疗供需矛盾、提升医疗效率与品质、提高健康管理水平等系列目标的实现。

除此之外，医疗机构广泛应用的平台还有InterSystems HealthShare，它支持医疗数据和应用的互操作，以实现高效的医疗协同；也能够允许患者深度参与自己的诊疗过程；也能够充分发挥InterSystems医疗信息平台的作用，助力应用开发。新一轮医改政策中提到，社区医疗将成为发展重点之一，HealthShare在医改过程中可以通过医疗信息共享和与社区之间的互联互通，推动更多医联体的形成，并汇集患者的所有医疗数据、信息，分析、了解并解读所有结构化及非结构化信息，并制定对应方案，改善医疗过程，提升医护效率。

面对中国人口多、看病难、诊疗时间短、个性化需求涌现等一系列问题，私立医疗机构对中国的医疗体系起到了良好的补充作用，InterSystems 另一款TrakCare 产品也在其中也扮演了不可或缺的角色。作为一款统一的医疗信息系统，TrakCare能够将医疗机构的运营数据、运营信息和临床信息进行整合、记录和共享，以更快的速度和更好的质量帮助医护人员更快地做出诊断和治疗，在当下中国的医疗改革中，起到了“四两拨千斤”的作用。

在全球医疗都面临着花费增长急剧攀升，行业信息的碎片化，医疗行业的数据处理量和处理需求的增加等各种复杂问题的当下，拥有开放的，适合于医疗行业的解决方案无疑将助力行业更好的发展。