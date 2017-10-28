AWS没有跟风区块链

AWS re:Invent活动的第一天，亚马逊网络服务公司首席执行官Andy Jassy在开幕式主题演讲里宣布了一系列的消息，包括推出超过20个新功能和服务的消息。

至顶网软件频道消息： AWS re:Invent活动的第一天，亚马逊网络服务公司首席执行官Andy Jassy在开幕式主题演讲里宣布了一系列的消息，包括推出超过20个新功能和服务的消息。

物联网（IoT）和机器学习在星期三早上的活动上唱主角，Jassy自己也称机器学习这个新潮术语值得关注，一个未得到关注的行业新潮术语是区块链。

Jassy在发表主题演讲后接受记者访问时透露，AWS确实花费了大量时间研究区块链，但旗下的用户不应该在近期内期望区块链服务会成为焦点。

Jassy表示，“我们有很多客户和合作伙伴在AWS之上构建区块链，也有在AWS上构建使用区块链的服务。我们对此保持密切关注。”

他表示，“我们还没有看到太多区块链的实际使用案例，现在的实际使用案例多局限于使用分布式架构。我们不会因为一种技术很潮就打造该技术，只有在我们认为某种技术是解决客户问题的最佳办法时才会建立这种服务。”

据Jassy的说法，客户转用区块链的绝大多数用例都可以用其他方法来解决，而其他方法的大部分都在AWS现有功能之内。

他表示，“其他方法可以解决这些问题。我们对于客户最终在这一块究竟会干些什么非常感兴趣。”

在被问到AWS是否可能从母公司剥离时，Jassy说这是没有必需的，因为亚马逊和AWS都没有将资产负债表完全分开的需求。

Jassy表示，“我已经在亚马逊工作了20年，在这段时间里我学会了永远都不要轻易说‘永不’两个字。但如果AWS真的剥离 出来的话我会觉得非常惊讶，因为没有必要这样做。”

他还表示，“亚马逊母公司在我们需要资金进行扩展时AWS一直都非常慷慨地给予支持，我顺便说一下，AWS需要的资金数目是很大的。”

AWS在周三还宣布又收了那么几家客户，包括NFL、华特迪士尼公司和Expedia。