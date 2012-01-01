 全年盘点：2017最酷的10家云初创公司

即使市场被公有云巨头主导，但新来者在云端服务方面仍然有发展的机会。下面就让我们来看看2017年最酷的10家云初创公司。

至顶网软件频道消息：

云计算蓬勃发展

云计算已经发展到有大量公司提供各方各面的产品，从公有云和本地环境之间迁移，到专注于垂直行业的解决方案（例如面向金融和医疗的监管和策略管理）。随着越来越多的企业拥抱混合IT环境，云给解决方案提供商带来的机会也会越来越多。

即使市场被公有云巨头主导，但新来者在云端服务方面仍然有发展的机会。下面就让我们来看看2017年最酷的10家云初创公司。

Accelerite

CEO: Nara Rajagopalan

位于加州圣克拉拉的Accelerite通过收购来自大厂商的技术、致力于为客户解决问题来树立自己的名声。Accelerite的产品组合包括从HP收购来的端点安全产品Radia；从英特尔收购的API管理平台Aepona；以及最近通过Citrix CloudPlatform提供的云构建平台Rovius Cloud。

Accelerite成立于2014年，拥有软件开发商和IT服务提供商Persistent Systems的全资子公司。

Aparavi

创始人、董事长：Adrian Knapp

位于加州圣莫妮卡的初创公司Aparavi，于2016年开始在云计算领域崭露头角。这家云计算新星专攻云之间、位置之间、平台之间的数据保留。10月，Aparavi发布了基于SaaS的工具，主要面向混合环境。这款产品让企业能够保护跨多个云和本地环境保存的数据，解决了如成本、厂商锁定、复杂性和合规性要求等常见问题。

CloudHealth Technologies

创始人、CTO: Joe Kinsella

位于波士顿的CloudHealth在2012年走出隐身模式，发布了面向AWS的策略管理工具。从那时候开始，CloudHealth已经将自己的成本管理、治理、自动化、安全和性能工具在Google Cloud Platform、微软Azure、VMware和OpenStack环境进行集成。

11月，CloudHealth公布了自己用于治理云基础设施的下一代策略引擎，通过CloudHealth平台提供给企业用户。CloudHealth背后的投资方包括Kleiner Perkins、Meritech、Sapphire Ventures、Scale Venture Partners、.406 Ventures和Sigma Prime Ventures。

Cloudistics

创始人、CEO: Najaf Husain

Cloudistics是由来自戴尔的一个团队在2013年成立的，他们希望能够帮助企业简化云计算，让云计算比传统虚拟化基础设施更快更实惠。如今，这家位于弗吉尼亚州雷斯顿的公司的技术将网络、存储、计算、虚拟化和管理融合到一个单一平台中，提供了公有云的体验，为中大型企业提供了可组合式的本地基础设施。

2016年，Cloudistics在A轮融资中获得来自Bain Capital Ventures的资金。6月，Cloudistics发布了面向MSP的合作伙伴计划。11月，Cloudistics正式公布了面向VAR、系统集成商和ISV的渠道计划。

CloudVelox

CEO: Raj Dhingra

CloudVelox专注于云迁移自动化和灾难恢复软件，用于把传统应用部署到AWS等公有云中。这家位于加州圣克拉拉的初创公司在8月为AWS上的VMware Cloud客户提供One Hybrid Cloud解决方案，该方案将VMware的软件定义数据中心软件与AWS的裸机基础设施相结合，为私有云和公有云提高应用可移动性。

Elastifile

联合创始人、CEO: Amir Aharoni

Elastifile成立于2013年，专注于实现混合云解决方案。该公司依靠其分布式文件存储技术Elastifile Cloud File System——一款软件定义的、闪存原生的解决方案——跨多个位置统一数据，并像管理本地数据一样管理这些数据。

Elastifile在11月宣布支持AWS环境，并宣布自己已经成为Amazon合作伙伴网络技术合作伙伴。

Itopia

联合创始人、CEO: Jonathan Lieberman

Itopia是一家“工作区即服务”（WaaS）提供商，成立于2012年，位于迈阿密。Itopia的Cloud Workspace以安全云服务的形式提供了桌面、应用以及企业整体IT系统，可以以白牌形式提供给合作伙伴。Itopia还提供了CIELO自动化平台，用于发现、配置、移动、管理和计费。

Itopia的所有业务都是通过渠道合作伙伴完成的。今年3月，Itopia宣布成为Google Cloud Platform首个WaaS合作伙伴。

Minio

联合创始人、CEO: Anand Babu Periasamy

位于加州帕洛阿尔托的Minio成立于2014年，主要是为云原生应用和容器应用提供开源的对象存储。9月，Minio在A轮融资中获得2000万美元，由Dell Technologies Capital、General Catalyst Partners以及Nexus Venture Partners领投。Minio同时发布了多云对象存储解决方案，将Amazon S3兼容的对象API引入所有云原生环境。

Nerdio

创始人、CEO: Vadim Vladimirskiy

Nerdio位于伊利诺伊州斯科基，是从Adar IT拆分出来的公司，面向中小企业和支持这些企业的渠道合作伙伴提供虚拟IT解决方案。Nerdio的IT即服务解决方案可让合作伙伴以白牌的形式提供给他们自己的客户。6月，这家公司推出了Nerdio for Azure云IT自动化技术，合作伙伴和企业可以使用该技术在微软云平台上轻松地配置和管理IT环境。

Nimble CRM

CEO: Jon Ferrara

Nimble CRM旨在利用用户电子邮件、联系人列表、日历和社交网络中已经存在的数据。Nimble CRM的软件将社交、销售以及营销平台与Google G-Suite、微软Office 365进行整合。

这家位于加州圣莫妮卡的公司在11月推出了Nimble Contact，一款面向用户及其团队的关系管理器，结合了来自微软Office 365、G-Suite以及Facebook、Twitter和LinkedIn等社交网络帐号的联系人。此外，Nimble还有自己的渠道计划，通过合作伙伴售卖产品。