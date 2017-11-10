 全年盘点：2017最酷的10家容器技术初创公司

几乎每个主流基础设施软件厂商都调整了战略以提供和集成容器。但是围绕Docker的生态系统一直是由那些专注于解决问题和提供独特能力以实现容器技术普及的初创公司所推动的。下面就让我们来看看这些推动容器革命的10家初创公司。

至顶网软件频道消息：

推动容器革命

仅仅几年时间的功夫，一家当时还不知名的初创公司Docker就引发了一场技术大战，迫使整个IT业界重新评估如何在云时代构建、部署和管理应用。Docker容器快速渗透市场，它所引发的以容器为中心的方法和应用架构，已经成为冲击这个业界最强大的颠覆力量之一，因为企业组织希望获得这项技术在可移植性、效率和成本节约方面实现的好处。

几乎每个主流基础设施软件厂商都调整了战略以提供和集成容器。但是围绕Docker的生态系统一直是由那些专注于解决问题和提供独特能力以实现容器技术普及的初创公司所推动的。

下面就让我们来看看这些推动容器革命的10家初创公司。

Aqua Security

CEO: Dror Davidoff

这家初创公司提供的安全工具可以扫描容器环境，并在出现问题之前发现漏洞。

Aqua的Container Security Platform将安全性直接集成到DevOps管道中，帮助执行策略并简化合规性。客户可以通过API获得容器安全控制和入侵防御功能。

Aqua位于以色列特拉维夫，它允许按需的漏洞扫面，针对部署在AWS ECS容器注册器或者本地环境中。

CoreOS

CEO: Alex Polvi

这家开创性的容器技术初创公司率先向市场中推出了Kubernetes商业发行版。Kubernets是最早在Google开发的容器编排技术，后来Google通过自己的风投公司对CoreOS进行了投资。

CoreOS的Kubernetes平台名为Tectonic，最近经过验证可运行在微软Azure云上，此前也与Google Cloud Platform以及AWS进行了集成。

这家位于旧金山的公司一开始是做针对Docker部署优化的轻量级Linux。后来CoreOS发布了自己的容器标准Rocket，可替代几乎普遍采用的Docker运行时间。

Diamanti

CEO: Jeff Chou

Diamanti提供的超融合基础设施是专门针对托管容器部署设计的。这家位于加州圣何塞的初创公司拥有一个专有的裸机平台，旨在加速将容器应用部署到生产环境中。

Diamanti的设备允许企业快速部署与Docker和Kubernetes技术集成的网络和存储资源，为容器集群实现最佳的性能。

Heptio

CEO: Craig McLuckie

Heptio是由两位Kubernetes最初的开发者创立的，最近这家公司走出隐身模式，承诺改善使用这项技术的体验。

这家位于西雅图的初创公司随后提供了一系列工具，以确保在发生故障的时候正确配置和恢复Kubernetes集群，从而在大规模部署容器的时候帮助降低成本。

Heptio还提供了Kubernetes培训和专业服务。

Mesosphere

CEO: Florian Leibert

Mesosphere为市场带来了一个为重型生产环境实时开源Mesos容器编排器的商用平台。Mesos为Twitter、eBay和Airbnb等全球最大的容器部署提供了支持。

这家位于旧金山的初创公司最近与HPE签订OEM协议，将自己的平台嵌入到HPE的服务器和存储产品能中。Mesosphere的Datacenter Operating System（DC/OS）将预集成到HPE ProLiant硬件产品线中。

Platform9

CEO: Sirish Raghuram

Platform9一开始是一家管理OpenStack厂商，但是自从推出了管理Kubernetes服务之后转型成为一家容器技术厂商。

这家位于加州桑尼维尔的公司是通过软件即服务的模式提供容器编排功能，为合作伙伴提供了一个便携式的交钥匙解决方案，用于大规模部署容器应用。

Platform9的Kubernetes服务可以通过单一面板跨裸机、VMware、Nutanix和超大规模公有云环境进行管理。

Portworx

CEO: Murli Thirumale

Portworx旨在解决数据存储问题，特别是数据库和其他状态工作负载在容器故障时的数据丢失问题。

这家位于加州洛斯拉图斯的初创公司提供的解决方案，可聚合存储资源来构建一个数据管理层，以便通过自动部署和操作让数据库运行在容器中。

Portworx支持所有Linux数据库、基础设施以及集成三大主流容器编排器：Kubernetes、Mesos和Docker Swarm。

Rancher Labs

CEO: Sheng Liang

Rancher Labs位于加州库比蒂诺，是Docker生态系统中一个主要参与者，提供的开源管理平台能够让企业扩展容器集群的部署。

Rancher Labs最新发布的产品完全承诺将Kubernetes作为底层容器编排技术。Rancher 2.0能够实现由不同Kubernetes发行版跨本地和云环境管理集群，同时取消了对Docker Swarm等其他编排器的原生支持。

Twistlock

CEO: Ben Bernstein

Twistlock诞生于以色列特拉维夫，是一家云原生网络安全公司。

现在Twistlock大部分业务是在旧金山运作，已经从只专注于容器安全转向容器的集中化管理。

Twistlock提供的工具可对环境进行检测和防止容器出现漏洞。该公司还增加了锁定来自超大规模提供商的无服务器计算服务，包括AWS Lambda、Google Cloud Functions以及Azure Functions。

Weaveworks

CEO: Alexis Richardson

这家位于伦敦的初创公司最早是开发了Weave Net，一个跨基础设施环境的虚拟网络连接容器。

此后，该公司通过Weave Cloud扩展了范围，该平台剔除了多个开源技术以提供一套软件即服务的解决方案，用于部署和管理复杂的容器工作负载。

Weaveworks的目标是构建和运行让容器实施到微服务架构中的企业应用。