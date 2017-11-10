金山云备战混合云时代

金山云混合云致力于打造成规模、多元化、有特色的行业解决方案，利用包括专线、VPN、云物理机(EPC)、专属云和异地互联多活/灾备连接等诸多专业技术，为用户提供更先进、更可靠的云计算服务。

至顶网软件频道消息：云计算市场经过10多年的培育，如今已经逐渐成熟。随着一个个云计算平台在企业数据中心陆续落地和一个个公有云服务商不断壮大，混合云需求应运而生。根据RightScale发布的2017年云计算状态调查报告，约67%的企业采用了混合云解决方案，混合云已经成为诸多企业特别是传统行业企业的优先选项。为应对新的市场变化，各大公有云服务商正在积极应对，或完全自研，或寻求第三方合作伙伴，金山云也不例外。实际上，依靠核心技术自研，金山云找到了一条具有自己特色的混合云实现路径。

混合云是大趋势

严格地说了，混合云并不是最近一两年才提出来的，不过，最近一两年这个话题才成为了一个热门话题。这是因为混合云是公有云和私有云发展到一定阶段的产物，特别是一些大中型企业同时成为公有云和私有云用户之后。

“混合云现在发展起来，主要是因为一些中大型企业也开始使用云了。比如，中大型的电商一般都有自己的IDC，但同时会把一些弹性的业务放到云上。”金山云高级副总裁侯震宇在接受至顶网记者采访时表示，像“双11”这种市场活动，业务具有较强的时效性要求，临时性、短期性的资源需求会非常大，在此期间如果接入公有云，活动结束之后再释放掉，资源调配就非常灵活。

金山云高级副总裁侯震宇

而在实践中，也的确有不少电商企业因为“双11”而采用金山云的混合云解决方案。它们将内部核心系统与核心数据存储在自建IDC中，同时在云上部署应用服务，以应对实时业务访问的激增，在保障企业原有核心业务安全的同时，每年节省大量成本。比如，当当网现在就是金山云的一个混合云客户，随着当当网对云使用的不断熟悉，对云的好处有了深切感受，其越来越多的应用和数据正在不断迁往金山云中。

据悉，目前金山云的客户以中大型客户为主，业务正处于高速发展态势，尤其是在视频、游戏、互联网领域云服务市场具有领先地位的努力。根据11月下旬金山软件公布的2017年第三季度财报显示，金山云该季度业务营收3.58亿元，同比增长80%，环比增长18%。

这份业绩的取得显然与公司在技术上的投入和技术领先密不可分。侯震宇透露，尽管2012年才成立的金山云在公有云市场是后来者，但起点很高，其核心研发团队成员不少来自BAT，具有非常好的技术积淀，这使得其云服务能很快在市场站稳脚跟。同时，在市场战略上选择了差异化，选择一些细分领域（比如视频、游戏）进行深耕。

“我们把能量聚焦到视频、游戏这些垂直领域，而游戏和视频行业都足够大，都特别适合上云，我们一定要能做到前三的行业才会去进。同时，在技术上坚持自研为主，这才有了今天。”侯震宇表示。

高效连接支撑混合云

混合云是企业的一个刚性需求。而且随着企业在云计算方面的持续投入，其对混合云的需求也会愈加迫切，然而，满足这一需求有着很高的技术门槛。对此，金山云的混合云选择从网络连接开始着手。

“在实际应用中，混合云的优势很大一部分靠网络来体现，因为更高效的传输网络和更优良的处理效率对于评价混合云产品好坏至关重要。因此，要实现混合云首先要保证网络要互通。”侯震宇告诉记者。

为此，金山云在底层网络方面下了很大的功夫。比如，在网络架构方面，金山云VPC可以让用户在云端构建完全逻辑隔离，可自主掌控的专有区域，在自定义的虚拟网络中部署金山云的各种服务；用户也可以通过专线/VPN等方式将VPC和自有IDC一起构建混合云解决方案，实现平滑迁移上云。尤为难得的是，在核心网关和控制器方面，金山云100%采用自研，支持分钟级网络环境自主化部署，极大提升网络效率。

“金山云混合云致力于打造成规模、多元化、有特色的行业解决方案，利用包括专线、VPN、云物理机(EPC)、专属云和异地互联多活/灾备连接等诸多专业技术，为用户提供更先进、更可靠的云计算服务。”侯震宇说。

金山云混合云网络产品

比如，在产品架构设计上，Controller中控节点按照管理十万级的计算节点、千万级别配置的条目进行构建，实现整体网络的有效管理。通过在VPC内部做物理机和虚拟机的混合，外部产品实现VPC和KIS的托管云服务，同时又支持VPC和用户自建IDC的混合以及多云互联，既降低了企业IT运维成本，又不用担心企业核心数据的扩散，最大程度上满足企业在运用混合云上的灵活性。

除了提供底层网络连接外，在混合云的管理方面，金山云也提供有自己的云端管理平台，就是基于多云互联的管理，这个云管平台会给客户提供独立的定制化的界面，为客户提供整体管理服务。

“在云管平台上，用户可以在上面直接操作，就像自家的云服务一样。在这个平台上，通过API的调用，用户可以直接操作原先的云服务或者自己IDC，页面、控制台等都是用户自己的。此外，对于资源打通，目前更多的是服务、访问、数据通信和包括数据传输等，未来可能会有更多的资源可以协调共通。”侯震宇说。

值得一提的是，金山云还为用户提供了丰富的混合云方案可供选择。比如，不只是适用于典型的公有云与私有云的混合云场景的解决方案，还有适用于专属云与公有云、托管云与公有云等场景的解决方案。

“最终目的是，通过我们的云让用户可以非常便捷地按需获取各类计算资源，为业务运营和创新提供最大的方便。”侯震宇表示。