 Cloudera实现第三季度目标并调高了财年业绩预期

Cloudera公司的首席执行官Tom Reilly表示，该公司现在的规模“可以多线作战”。

至顶网软件频道消息： 基于Apache Hadoop的软件和服务分销商Cloudera周三发布了第三季度财报，实现了华尔街的预期。

根据这份财报，大数据管理业务净亏损5660万美元，折合每股40美分。非GAAP亏损为每股17美分，营收为9,460万美元。

分析师预计每股亏损24美分，营收9126万美元。Cloudera的股价在尾盘上涨超过百分之五。

订阅收入达到了7810万美元，同比增长了48％，占总收入的83％。该公司在本季度同23个新的全球8000强客户签署了合约。

第四季度，Cloudera预计每股非GAAP每股净亏损在24美分到22美分之间，营业收入估计在9700万美元至9900万美元之间。Cloudera提出了2018财年的全年财务预测，表示现在预计每股非GAAP净亏损在84美分至82美分之间，收入在3.61亿美元至3.63亿美元之间，高于之前预计的3.55亿到3.6亿美元的范围。

“我们的第三季度又是一个表现强劲的季度，超出了财务预期，同时通过重大的新产品创新提高了我们在云分析领域的竞争优势。”

Cloudera的首席执行官Tom Reilly表示，该公司现在的规模可以“同时多线作战”，并在其产品组合中进行投资。

他补充表示：“另外，我们的财务模型在运营现金流盈亏平衡方面表现出始终如一的经营杠杆。”

Cloudera于今年四月份上市，通过2014年7.4亿美元的财务承诺，成为英特尔有史以来规模最大的数据中心技术投资。