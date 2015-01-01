为何众多全球巨头级企业积极利用AI技术管理员工

《华尔街日报》发布的一篇最新报道指出，优步、Shell壳牌等企业开始积极利用人工智能与机器学习技术帮助管理各类任务。

至顶网软件频道消息： 《华尔街日报》发布的一份报道指出，人工智能最终不仅有可能取代入门级工作，甚至将逐步接管世界上众多巨头级企业中的部分管理职位。

报道解释称，这一切都始于本轮经济转型周期。而像优步这样的公司正在利用机器学习的相关技术以管理其业务平台上工作人员的任务处理事宜。

然而，通用电气与Shell壳牌等传统企业也已经开始投身于AI浪潮当中，希望为其全职员工提供工具。根据《华尔街日报》的报道，这类技术工具正负责处理诸如"战略项目部署与引导"等任务; 研究人员们同时指出，这很可能导致部分管理人员被人工智能方案所彻底替代。

此类机器学习与人工智能软件也被广泛引入招聘与人力资源层面。根据Gartner公司的预测，到2020年，整体人力资源与劳动力管理软件市场的价值将增长25%。

那么，AI为何适合接替某些管理角色呢？其核心答案，就在数据当中。

AI非常擅长利用现有数据作出决策。报道指出，人类虽然也可以使用数据，但在得出结论时往往掺杂有自己的直觉或者偏见。人工智能则有助于作出更为客观的业务决策--不过需要强调的是，此类工具及平台也可能存在偏见，而此类偏见实际同样源自人类本身。

伦敦大学学院商业心理学教授Tomas Chamorro-Premuzic在接受《华尔街日报》采访时指出，管理人员的主要工作在于"发现潜力、建立团队、分配任务、衡量绩效并提供反馈"，但在他看来，人类并不太适合处理这类工作。然而，人工智能却能够利用数据执行此类伤，这意味着终有一天人类管理者可能将彻底告别历史舞台。

报道同时提到，尽管开始在管理工作中使用人工智能技术，但也有部分企业仅希望借此简化管理任务。在另一方面，人们对于是否有必要以自动化方式执行中层管理人员工作抱怀疑态度。而更具体地讲，这实际上也提到了一个非常重要的问题，即利用自动化方式消除人类岗位，到底能够带来怎样的价值回报。三项核心摘要：

1. 根据《华尔街日报的报道》，以优步、通用电气以及壳牌等为代表的全球知名企业正竞相利用AI与机器学习技术执行管理任务。

2. AI确实擅长于处理某些管理任务，因为其能够作出较人类更具"以数据为中心"特性的决策--但在另一方面，其仍然可能受到偏见的影响。

3. 人工智能未来的实际功能也许将延伸至中层管理领域，随着众多企业转向更为扁平化的组织结构，管理专业人员的规模正不断萎缩。