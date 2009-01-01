微软承诺向其“AI for Earth”气候变化计划追加投资5000万美元

微软公司今天宣布，将向其AI for Earth计划追加投入5000万美元资金，该公司向致力于使用人工智能对抗气候变化的组织提供人工智能和云服务。

至顶网软件频道消息： 微软公司今天宣布，将向其AI for Earth计划追加投入5000万美元资金，该公司向致力于使用人工智能对抗气候变化的组织提供人工智能和云服务。

微软在七月份推出AI for Earth计划时，投资了200万美元，这次的追加资金将在未来五年内逐步投入，是在初始投资基础上迈出的重要一步。

微软总裁Brad Smith是今天在巴黎的一个气候大会上宣布这一消息的，在这次会议上，一些政府和企业领导人聚集在一起，讨论如何衡量和阻止气候变化。Smith表示"虽然专家的警告是可怕的，"但微软相信，人工智能在对抗气候变化方面可以"改变游戏规则"。

Smith表示："从根本上说，人工智能可以加速我们观察环境系统的能力，以及它们在全球范围内如何变化，将数据转化为有用的信息，并根据这些信息采取具体步骤来更好地管理我们的自然资源。"

另外，Smith强调有几个组织在保护环境的工作中使用了微软的人工智能工具。例如，挪威电力公司Agder Energi使用微软的云和人工智能来预测整个电网能源需求的改变，并为之做好准备。这提高了Agder Energi现有基础设施的效率，减少了对昂贵的新项目的需求，这些项目可能会对环境造成进一步压力。

Smith还提到了澳大利亚农业科技公司The Yield，该公司利用传感器跟踪小到一块地的天气情况。The Yield公司的平台将这些数据和人工智能结合在一起，并使用了预测模型来告诉农民每一种作物何时应该种植、浇水和收货。这不仅可以减少水的消耗，还能够使用更少地资源获得更高的作物产量。

"正是这些结果鼓舞了我们对AI for Earth项目的雄心壮志。"他补充说，微软认为，AI for Earth项目可以成为"这些正在创造可持续解决方案的组织和个人的力量倍增器。" Smith表示。

除了对AI for Earth的新投资之外，微软还将为测试环保人士人工智能项目的研究人员提供种子捐赠，该公司将帮助推广最有前途的项目。Smith认为，微软可能最终将这些进步整合到自己的平台上。