 青云赋能关键业务，开启全模云时代

12月12日，青云QingCloud举办“赋能关键业务，开启全模云时代——下一代企业级云架构发布会”。青云QingCloud CTO甘泉携新产品研发负责人，为您带来全新的产品与技术，以及下一代企业级云架构——全模云的深入阐释。

至顶网软件频道消息： 12月12日，青云QingCloud举办“赋能关键业务，开启全模云时代——下一代企业级云架构发布会”。青云QingCloud CTO甘泉携新产品研发负责人，为您带来全新的产品与技术，以及下一代企业级云架构——全模云的深入阐释。

（从左到右：陈海泉、甘泉、刘乐乐、张雁飞）

数字化浪潮的兴起与深化同时对传统企业和新兴企业的IT架构提出挑战。一方面，传统企业寻求转型与新的增长，业务创新要求IT更加弹性与敏捷，但核心业务云化又面临着业务架构分布式改造和企业应用对云计算全面兼容的难点；另一方面，随着业务规模的快速扩大和数据量的爆发式增长，互联网企业面临着业务开发与系统运维的巨大压力，对云计算资源与服务的能力提出更高的要求。兼顾『敏态』与『稳态』并实现高效、统一的管理成为传统企业与新兴企业的共同要求。

为此，青云QingCloud面向企业核心业务推出物理主机、大容量高性能共享块存储QingStor NeonSAN与分布式数据库服务RadonDB，实现了产品与解决方案的华丽升级。此次发布的三款产品作为同时具备云特性（弹性、敏捷性、扩展性）与物理设备的高性能的高端产品系列，通过统一架构支持的公有云、私有云、混合云和托管云全维度云业务形态，灵活支持企业构建兼顾『敏态』、『稳态』和『混合态』的『全模云』架构，同时实现全模架构的统一管理。

首先，青云QingCloud基础平台研发总监陈海泉，给大家介绍了青云最新上线的物理主机服务。

实际上青云的物理主机结合了物理机的性能和云主机的体验两个方面。首先，物理机的性能体现在这台物理机它没有任何虚拟化，或者是容器技术在里面，用户使用到的是他自己完全独占的物理网卡、物理交换机、物理硬盘，以及物理CPU内存，中间没有任何的损耗。更进一步的是，物理主机包含了云主机的便捷优势，它跟云主机的使用体验是非常一致的。比如我们创建一台物理机大概需要10分钟，能够达到分钟级的调度，它能像使用虚拟主机那样非常快速地创建，并且在不需要的时候把它释放掉。它也跟虚拟主机一样，计费周期精确到秒。物理主机创建完成后，可以加入到跟虚拟主机同一个VPC专属网络里，同时跟其他的租户之间的网络是互相隔离的。

它是不仅可以以主机资源的方式，还可以以应用编排的方式，向用户交付业务。青云的客户可以在AppCenter上创建云应用，创建的时候就可以选择部署成为虚拟主机或者物理主机。当他的业务量非常大、对计算、存储要求非常高时，就可以选择使用物理主机来得到更好的性能。此外，物理主机使用了跟虚拟主机和容器主机完全相同的API接口，可以通过自动化脚本的方式对主机资源进行调度。

其次，青云QingCloud存储高级技术专家刘乐乐，介绍了青云正式上线的NeonSAN超高性能大容量的共享块存储。

NeonSAN是QingStor的新成员，QingStor是青云的存储产品品牌，对象存储是QingStor里非常重要的一部分。而NeonSAN作为块存储，将补足QingStor在块存储方面的产品方案。块存储对于企业用户来说是非常基本的存储需求，文件系统构建在块存储上，硬盘也是块存储，它的历史非常悠久，应用也非常普遍。块存储在企业应用里也是非常核心的需求，企业的核心业务、数据库，关键的数据都是基于块存储来构建和使用的。NeonSAN是一种全新的、基于ServerSAN架构的块存储。

NeonSAN有三个指标。第一，它的单卷容量大于100TB、第二，单卷性能可以达到100K IOPS、第三，延迟小于100微秒。在应用场景上，NeonSAN既可以在VM上使用，也可以在物理主机上使用，还可以在容器主机上使用。在这三种场景下面可以跑各种数据库，RadonDB也会跟NeonSAN有一个非常好的适配。除了数据库，用户也可以把它做为普通的数据盘，用来做大数据分析。大数据分析的数据量非常大，NeonSAN能够提供100T单副本的卷，性能也非常高，非常适合大数据分析。

随后，青云数据库团队人张雁飞跟大家一起分享了青云的一款新产品——RadonDB。

随着数据量膨胀式发展，部分场景的数据量已经达到了指数级增长，原本的单机数据库已经无法承载这么大的数据量，需要一款新的分布式数据库，这就是我们研发RadonDB的初衷。RadonDB的定位是新一代分布式关系型数据库，“新”主要体现在我们是把目前比较流行的分布式算法和MySQL结合起来。这是一件非常有挑战的事情，不仅考验对分布式的理解，更考验对数据库的理解。

RadonDB的特性。第一，可扩展。用户只需用鼠标点击两下，就可以增加更多的节点，可以提供更大的容量和更高的性能，它的扩展是线性的；第二，高可用。RadonDB是一个分布式数据库，上层的SQL节点和下层的存储节点都是分布式的，而且完全无中心化的，不会出现单点故障，当副本出现问题的时候，可以秒级自动切换，完全无人工干预；第三，强一致，RadonDB具备分布式事务的能力，可以满足金融客户的需求，虽然是分布式数据库，我们依然可以保证其强一致性；

第四，易部署，因为它没有中心化，所以很容易跟云平台相结合，也可以独立部署；第五，MyNnewSQL，从MySQL到NoSQL，然后到现在比较流行的NewSQL，而青云现在已经走到了MyNewSQL这条道路上，就是MySQL和NewSQL相结合，充分发挥两者的优势。

最后青云 CTO 甘泉向大家解释了什么是青云的全模云。

移动互联网时代，我们有很多新兴业务。新兴业务很明显的一个要求就是需要弹性和敏捷，这种问题称为敏态的问题。传统业务，它不要求横向扩展，它要求纵向扩展，弹性和敏捷不是那么重要，我们把它成为稳态的问题，是相对敏态而言的。

青云这次上线的三款产品，基本上都是去面对稳态问题的解决方案。你看我们的Bare Metal是处理计算的，那么我们的NeonSAN是处理存储的，硬件SDN是处理网络的。我们对稳态业务的解决方案，跟前面提到的传统模式是一脉相承的。

青云解决敏态问题和稳态问题，用了两种不同的方案，一个是融合模式，一个是分离模式，这两种模式不是相互替代的关系，谈不上谁比谁更好，它们有各自的优缺点：融合模式的横向扩展能力超强，它可以做到非常大的规模，成本也非常的低；分离模式的纵向扩展能力确实非常强，但是它的规模到一定程度就会受限，成本也特别高，而且随着规模的扩大，它的成本会呈几何级数往上涨。所以它们各有优缺点，青云在面对这个挑战的时候就在思考，如何能用一种统一的方式、一体化的方式将这两者的优点结合起来去解决用户的问题，这就是我们今天发布会的主题——全模式（全模云的基础）。

全模式的架构能够提供多种模式的资源对上层进行交付，在全模式之上有QingCloud Application Framework，它能够对应用层提供统一的、一致性的接口，把底层的复杂性屏蔽掉。对于不管是RadonDB还是AppCenter的App而言，你可以选择构建在分离式架构，还是融合式架构上。不仅仅是说你可以完全部署在A，也可以完全部署在B，而且能够将部分的资源部署在A，部分资源部署在B，它能提供一个完整的业务给上层。所以从用户的角度来讲，你可以根据业务不同的特点，决定用什么样最合适的资源去承载，这其实就是全模云最核心的意义所在。

最后说一下全模云的几个特点，第一，它全部都是我们自主研发的，拥有全部的知识产权，这上面列的所有的产品都是我们的工程师付出很多的努力开发的；第二，青云也是首家独立完成全模云产品的布局与能力输出；最后是青云的特色，我们是唯一一家可以为公私混托提供一致的服务能力和解决方案。总之，全模云这个战略的推出也标志着青云在产品服务能力上的日渐成熟。青云一直有一个目标，就是要建立一朵更好的云，全模云的推出也标志着我们在实现这个目标上往前走了一大步。