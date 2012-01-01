金山云D轮融资3亿美元，3年后要抢占30% IaaS市场 

12月12日，雷军旗下金山云宣布D轮完成3亿美元融资，金额为云行业单轮融资最高。至此金山云投后估值达到19亿美元，成为国内估值最高的独立云服务商。

至顶网软件频道消息：12月12日，雷军旗下金山云宣布D轮完成3亿美元融资，金额为云行业单轮融资最高。至此金山云投后估值达到19亿美元，成为国内估值最高的独立云服务商。此轮融资骊悦投资者和民生投资者作为领投方，分别投入5000万美元、1亿美元，金山软件跟投1.5亿美元。融资完成后，在完全稀释的基础上，金山软件、民生投资者及骊悦投资者对金山云的持股比例分别为51.93%，5.26%及2.63%。

金山云 宣布 D轮完成3亿美元融资

据记者了解，这是金山云成立5年来的第四轮成功融资，此前分别于2013年完成A轮2000万美元、2015年完成B轮6666万美元、2015年完成C轮1亿美元的融资。得益于资本的持续不断投入和金山云差异化的市场战略，成立5年来金山云业务得到了快速成长。目前，金山云在视频、游戏等互联网领域已确立绝对领导地位，同时还是中国最大的商用存储云服务商，数据存储量超过600P。根据11月金山软件发布的2017年第三季度财报，金山云业务营收3.58亿元，同比增长80%，环比增长18%。另据IDC发布的《2017年上半年中国公有云服务市场追踪报告》，金山云在中国公有云IaaS市场份额超过6.5%，收入位列前三位。

在D轮融资媒体沟通会上，金山云CEO王育林表示，接下来金山云将加大人工智能领域的研发投入力度，巩固和扩大在视频、游戏等互联网领域的优势地位，全面布局政务、制造、金融、医疗等更多垂直行业。力争未来三年，金山云收入超过百亿元，占据中国公有云IaaS市场30%份额。

主流产品全面降价

王育林在会上还宣布主流产品全面降价的消息，其中CDN、云数据库Redis价格创行业新低，最大降幅分别达到50%、60%；云服务器价格最大降幅超过30%；对象存储产品KS3流量价格一降到底，存储价格再降10%。

王育林介绍说，顺应智能时代发展大势，金山云一直在加强AI能力打造，以帮助更多企业享受AI红利。今年6月，金山云推出覆盖IaaS、PaaS、SaaS、行业解决方案四个层面的人工智能云KAP（Kingsoft AI Propeller），并已经广泛应用在电商、传统制造、智能办公、科研等多个领域，成为金山云新的增长极和引擎。未来，金山云将持续加大在AI领域的研发投入，发挥AI优势能力，巩固和扩大在视频、游戏等互联网领域的领先地位。

目前，金山云为90%的互联网、媒体及广电等行业头部客户提供服务，业务覆盖直播、短视频、长视频、OTT等多种视频业态。在游戏领域，金山云为国内90%的重量级游戏发行商和CP提供一站式云服务解决方案，累计服务上千款游戏，连续三年成为小米广告游戏行业核心代理商，游戏生态逐步完善。金山云基于AI技术推出的“AI画质+”图像增强技术、一站式AI内容安全监管平台金山云金睛以及智能营销平台KIR等帮助视频、游戏行业客户获得更好的智能服务体验。

金山云致力于成为中国公有云领导者

“接下来，金山云将全面布局政务、制造、金融、医疗等更多行业，通过云计算和人工智能的结合，助力行业全面升级。”王育林表示，同时，基于大数据和行业分析能力，加速推进智慧政务，持续推动北京市电子政务云建设等项目，并着力提高企业智能制造水平。借助智能化手段，推进数字医院、智能影像辅助诊断、互助式慢病管理、合理用药等智慧医疗建设，同时深化与北大人民医院、香港大学深圳医院的长期合作。借助深度学习和数据分析能力，金山云也将全力帮助金融行业客户提高决策和风险管理能力。

2017年，中国公有云行业格局已经基本确立，云计算优质资源加快向头部玩家集中。作为中国公有云前三的云计算企业，王育林表示，金山云将通过全面布局多个垂直领域，让更多企业享受到云计算的普惠服务，引领全行业迈向智能时代。